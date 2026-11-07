Luca Van Assche - Ben Shelton, en directo hoy: sigue el partido de Rolex Paris Masters

Luca Van Assche - Ben Shelton: resumen y estadísticas del partido de Semifinal de Rolex Paris Masters - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 7 de noviembre de 2026.
El tenista Francés Luca Van Assche(47) se enfrenta en Semifinal del torneo Rolex Paris Masters al tenista estadounidense Ben Shelton(4) este sábado no antes de las 14:30.
No hay partidos directos entre ambos jugadores.
Últimos Resultados de Luca Van Assche
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|06/11/2026
| Rolex Paris Masters (Cuartos de final)
| Luca Van Assche
| 2-1 (6-4, 6-7, 7-5)
| Rinky Hijikata
|05/11/2026
| Rolex Paris Masters (Octavos de final)
| Lorenzo Musetti
| 1-2 (5-7, 6-3, 4-6)
| Luca Van Assche
|04/11/2026
| Rolex Paris Masters (Dieciseisavos de final)
| Luca Van Assche
| 2-0 (7-6, 6-4)
| Learner Tien
|02/11/2026
| Rolex Paris Masters (Treintaidosavos de final)
| Luca Van Assche
| 2-0 (6-3, 7-5)
| Mariano Navone
|26/10/2026
| Erste Bank Open (Dieciseisavos de final)
| Luca Van Assche
| 0-2 (3-6, 1-6)
| Learner Tien
Últimos Resultados de Ben Shelton
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|06/11/2026
| Rolex Paris Masters (Cuartos de final)
| Ben Shelton
| 2-1 (6-4, 4-6, 6-3)
| Tommy Paul
|05/11/2026
| Rolex Paris Masters (Octavos de final)
| Ben Shelton
| 2-1 (3-6, 6-4, 7-6)
| Arthur Rinderknech
|03/11/2026
| Rolex Paris Masters (Dieciseisavos de final)
| Ben Shelton
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Cameron Norrie
|29/10/2026
| Swiss Indoors Basel (Octavos de final)
| Ben Shelton
| 1-2 (3-6, 7-6, 6-7)
| Jerome Kym
|27/10/2026
| Swiss Indoors Basel (Dieciseisavos de final)
| Ben Shelton
| 2-1 (6-7, 7-6, 7-6)
| Aleksandar Kovacevic