Luca Van Assche - Ben Shelton, en directo hoy: sigue el partido de Rolex Paris Masters

Luca Van Assche - Ben Shelton: resumen y estadísticas del partido de Semifinal de Rolex Paris Masters
Luca Van Assche - Ben Shelton: resumen y estadísticas del partido de Semifinal de Rolex Paris Masters - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: sábado, 7 noviembre 2026 13:31
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Madrid, 7 de noviembre de 2026.

El tenista Francés Luca Van Assche(47) se enfrenta en Semifinal del torneo Rolex Paris Masters al tenista estadounidense Ben Shelton(4) este sábado no antes de las 14:30.

No hay partidos directos entre ambos jugadores.

Últimos Resultados de Luca Van Assche

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
06/11/2026 Rolex Paris Masters (Cuartos de final) Luca Van Assche 2-1 (6-4, 6-7, 7-5) Rinky Hijikata
05/11/2026 Rolex Paris Masters (Octavos de final) Lorenzo Musetti 1-2 (5-7, 6-3, 4-6) Luca Van Assche
04/11/2026 Rolex Paris Masters (Dieciseisavos de final) Luca Van Assche 2-0 (7-6, 6-4) Learner Tien
02/11/2026 Rolex Paris Masters (Treintaidosavos de final) Luca Van Assche 2-0 (6-3, 7-5) Mariano Navone
26/10/2026 Erste Bank Open (Dieciseisavos de final) Luca Van Assche 0-2 (3-6, 1-6) Learner Tien

Últimos Resultados de Ben Shelton

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
06/11/2026 Rolex Paris Masters (Cuartos de final) Ben Shelton 2-1 (6-4, 4-6, 6-3) Tommy Paul
05/11/2026 Rolex Paris Masters (Octavos de final) Ben Shelton 2-1 (3-6, 6-4, 7-6) Arthur Rinderknech
03/11/2026 Rolex Paris Masters (Dieciseisavos de final) Ben Shelton 2-0 (6-3, 6-4) Cameron Norrie
29/10/2026 Swiss Indoors Basel (Octavos de final) Ben Shelton 1-2 (3-6, 7-6, 6-7) Jerome Kym
27/10/2026 Swiss Indoors Basel (Dieciseisavos de final) Ben Shelton 2-1 (6-7, 7-6, 7-6) Aleksandar Kovacevic
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