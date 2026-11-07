Málaga 0 - 0 Racing, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Madrid, 7 de noviembre de 2026.

El Málaga, situado en la última posición de la tabla se enfrenta en la jornada 12 de LaLiga EA Sports en el estadio Estadio La Rosaleda ante Racing este sábado a las 14:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 2 - 1 contra Betis, sin poder sumar más puntos a los 5 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Racing ocupa el decimosexto lugar, llega tras la derrota por 0 - 3 cosechada como local contra Real Madrid, sin poder sumar más puntos a los 11 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

Onces iniciales confirmados

MÁLAGA: Alfonso Herrero; Fernando Calero, Alex Pastor, Einar Galilea, Rafita, Adam Aznou; Adrian Nino, Carlos Dotor, Dani Lorenzo, Ramon Enriquez, Chupe.RACING: Julen Agirrezabala; Pablo Ramon, Pedro Felipe, Jeanuel Belocian, Jorge Salinas; Ivan Martin, Matteo Prati, Iker Luque, Inigo Vicente, Sergio Canales, Yassir Zabiri.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 24/05/2026 LaLiga2 Malaga 1-1 Racing 05/10/2025 LaLiga2 Racing 3-0 Malaga 01/02/2025 LaLiga2 Racing 2-1 Malaga 23/11/2024 LaLiga2 Racing 0-0 Malaga 05/03/2023 LaLiga2 Malaga 0-1 Racing

Últimos Resultados de Málaga

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 31/10/2026 LaLiga Betis 2-1 Malaga 23/10/2026 LaLiga Alavés 1-1 Malaga 18/10/2026 LaLiga Malaga 2-5 Real Sociedad 09/10/2026 LaLiga Malaga 1-1 Espanyol 20/09/2026 LaLiga Getafe 1-0 Malaga

Últimos Resultados de Racing

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 01/11/2026 LaLiga Racing 0-3 Real Madrid 24/10/2026 LaLiga Racing 2-1 Espanyol 18/10/2026 LaLiga Osasuna 2-0 Racing 11/10/2026 LaLiga Racing 2-2 Valencia 19/09/2026 LaLiga Celta 5-0 Racing

14:10 9' Fernando Calero alivia la presión con un despeje. 9' Fernando Calero alivia la presión con un despeje. 14:10 8' El árbitro pita tiro libre a Einar Galilea (Málaga) por zancadillear a Iker Luque. 8' El árbitro pita tiro libre a Einar Galilea (Málaga) por zancadillear a Iker Luque. 14:09 8' Pedro Felipe alivia la presión con un despeje. 8' Pedro Felipe alivia la presión con un despeje. 14:09 7' Fuera de juego señalado a Iker Luque (Racing Santander). 7' Fuera de juego señalado a Iker Luque (Racing Santander). 14:09 7' Racing Santander tiene el control del balón. 7' Racing Santander tiene el control del balón. 14:07 6' Saque de portería para Racing Santander. 6' Saque de portería para Racing Santander. 14:07 6' Ocasión para Adrian Nino (Málaga), pero su remate de cabeza sale desviado. 6' Ocasión para Adrian Nino (Málaga), pero su remate de cabeza sale desviado. 14:07 6' Rafita (Málaga) saca el córner desde la derecha. 6' Rafita (Málaga) saca el córner desde la derecha. 14:07 6' Jeanuel Belocian alivia la presión con un despeje. 6' Jeanuel Belocian alivia la presión con un despeje. 14:07 6' Centro de Adam Aznou Málaga que llega con éxito a un compañero en el área. 6' Centro de Adam Aznou Málaga que llega con éxito a un compañero en el área. 14:06 5' Málaga inicia un contraataque. 5' Málaga inicia un contraataque. 14:06 5' Racing Santander saca de banda en la mitad del campo rival. 5' Racing Santander saca de banda en la mitad del campo rival. 14:06 5' Rafita alivia la presión con un despeje. 5' Rafita alivia la presión con un despeje. 14:06 5' Posesión de balón: Málaga: 51 %, Racing Santander: 49 %. 5' Posesión de balón: Málaga: 51 %, Racing Santander: 49 %. 14:06 5' Racing Santander intenta crear peligro. 5' Racing Santander intenta crear peligro. 14:05 4' Racing Santander tiene el control del balón. 4' Racing Santander tiene el control del balón. 14:05 3' Racing Santander saca de banda en su mitad del campo. 3' Racing Santander saca de banda en su mitad del campo. 14:05 3' Adam Aznou alivia la presión con un despeje. 3' Adam Aznou alivia la presión con un despeje. 14:05 3' Racing Santander saca de banda en su mitad del campo. 3' Racing Santander saca de banda en su mitad del campo. 14:04 2' Racing Santander saca de banda en la mitad del campo rival. 2' Racing Santander saca de banda en la mitad del campo rival. 14:02 2' Adam Aznou alivia la presión con un despeje. 2' Adam Aznou alivia la presión con un despeje. 14:02 1' Racing Santander tiene el control del balón. 1' Racing Santander tiene el control del balón. 14:02 1' Málaga saca de banda en su mitad del campo. 1' Málaga saca de banda en su mitad del campo. 14:02 1' Racing Santander saca, y da comienzo el partido. 1' Racing Santander saca, y da comienzo el partido. 14:02 1' El terreno está en buenas condiciones y permite un juego técnico. 1' El terreno está en buenas condiciones y permite un juego técnico. 14:01 1' Día soleado, perfecto para el fútbol. 1' Día soleado, perfecto para el fútbol. 14:01 1' El árbitro da inicio al encuentro. 1' El árbitro da inicio al encuentro. 14:01 0' Bienvenidos a Estadio La Rosaleda. El partido dará comienzo dentro de 5 minutos. 0' Bienvenidos a Estadio La Rosaleda. El partido dará comienzo dentro de 5 minutos.