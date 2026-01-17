Mallorca - Athletic de Bilbao, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Mallorca - Athletic: resumen y estadísticas del partido de la jornada 20 de LaLiga EA Sports
Onces Iniciales probables: Mallorca - Athletic: resumen y estadísticas del partido de la jornada 20 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Publicado: sábado, 17 enero 2026 11:17
Madrid, 17 de enero de 2026.

El Mallorca, situado en la decimoséptima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 20 de LaLiga EA Sports en el Estadi Mallorca Son Moix ante el Athletic este sábado a las 16:15 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 2 - 1 contra el Rayo, sin poder sumar más puntos a los 18 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Athletic ocupa el octavo lugar, llega tras el empate a 1 cosechado contra el Athletic Bilbao, añadiendo 1 punto más a los 24 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Barcelona 49 19
2 Champions Real Madrid 45 19
3 Champions Villarreal 41 18
4 Champions Atlético 38 19
5 Europa League Espanyol 34 20
6 Conference League Betis 29 19
8 Permanencia Athletic Bilbao 24 19
17 Permanencia Mallorca 18 19
18 Descenso Valencia 17 19
19 Descenso Levante 14 18
20 Descenso Real Oviedo 13 19

-Onces iniciales probables.
MALLORCA: Leo Roman; Mateu Morey, Martin Valjent, Johan Mojica, David Lopez; Samu, Omar Mascarell, Toni Lato, Antonio Sanchez; Jan Virgili, Vedat Muriqi.
ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Jesus Areso, Daniel Vivian, Aitor Paredes, Yuri Berchiche; Inaki Williams, Inigo Ruiz de Galarreta, Mikel Jauregizar, Oihan Sancet, Nico Williams, Gorka Guruzeta.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
04/10/2025 LaLiga Athletic Bilbao 2-1 Mallorca
09/03/2025 LaLiga Athletic Bilbao 1-1 Mallorca
28/10/2024 LaLiga Mallorca 0-0 Athletic Bilbao
02/02/2024 LaLiga Athletic Bilbao 4-0 Mallorca
03/09/2023 LaLiga Mallorca 0-0 Athletic Bilbao

-Últimos Resultados del Mallorca.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
11/01/2026 LaLiga Rayo 2-1 Mallorca
04/01/2026 LaLiga Mallorca 1-2 Girona
19/12/2025 LaLiga Valencia 1-1 Mallorca
13/12/2025 LaLiga Mallorca 3-1 Elche
05/12/2025 LaLiga Real Oviedo 0-0 Mallorca

-Últimos Resultados del Athletic.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
03/01/2026 LaLiga Osasuna 1-1 Athletic Bilbao
22/12/2025 LaLiga Athletic Bilbao 1-2 Espanyol
14/12/2025 LaLiga Celta 2-0 Athletic Bilbao
10/12/2025 Champions Athletic Bilbao 0-0 Paris Saint-Germain
06/12/2025 LaLiga Athletic Bilbao 1-0 Atlético

