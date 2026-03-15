Mallorca - Espanyol, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Mallorca - Espanyol: resumen y estadísticas del partido de la jornada 28 de LaLiga EA Sports
Onces Iniciales probables: Mallorca - Espanyol: resumen y estadísticas del partido de la jornada 28 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: domingo, 15 marzo 2026 9:01
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Madrid, 15 de marzo de 2026.

El Mallorca, situado en la antepenúltima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 28 de LaLiga EA Sports en el Estadi Mallorca Son Moix ante el Espanyol este domingo a las 14:00, un encuentro al que llega tras el empate a 2 cosechado contra el Osasuna, añadiendo 1 punto más a los 25 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Espanyol ocupa el séptimo lugar, llega tras el empate a 1 cosechado en su estadio contra el Real Oviedo, añadiendo 1 punto más a los 37 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Barcelona 67 27
2 Champions Real Madrid 66 28
3 Champions Atlético 57 28
4 Champions Villarreal 55 28
5 Europa League Betis 43 27
6 Conference League Celta 40 27
7 Permanencia Espanyol 37 27
18 Descenso Mallorca 25 27
19 Descenso Levante 22 27
20 Descenso Real Oviedo 21 28

-Onces iniciales probables.
MALLORCA: Leo Roman; Pablo Maffeo, Martin Valjent, Johan Mojica, David Lopez; Omar Mascarell, Manu Morlanes, Pablo Torre, Samu; Vedat Muriqi, Mateo Joseph.
ESPANYOL: Marko Dmitrovic; Omar El Hilali, Clemens Riedel, Leandro Cabrera, Carlos Romero; Urko Gonzalez de Zarate, Pol Lozano, Cyril Ngonge, Ramon Terrats, Tyrhys Dolan, Kike Garcia.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
15/09/2025 LaLiga Espanyol 3-2 Mallorca
15/03/2025 LaLiga Mallorca 2-1 Espanyol
05/10/2024 LaLiga Espanyol 2-1 Mallorca
25/02/2023 LaLiga Espanyol 2-1 Mallorca

-Últimos Resultados del Mallorca.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
07/03/2026 LaLiga Osasuna 2-2 Mallorca
28/02/2026 LaLiga Mallorca 0-1 Real Sociedad
22/02/2026 LaLiga Celta 2-0 Mallorca
15/02/2026 LaLiga Mallorca 1-2 Betis
07/02/2026 LaLiga Barcelona 3-0 Mallorca

-Últimos Resultados del Espanyol.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
09/03/2026 LaLiga Espanyol 1-1 Real Oviedo
01/03/2026 LaLiga Elche 2-2 Espanyol
21/02/2026 LaLiga Atlético 4-2 Espanyol
14/02/2026 LaLiga Espanyol 2-2 Celta
09/02/2026 LaLiga Villarreal 4-1 Espanyol

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