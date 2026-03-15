Mallorca - Espanyol, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Mallorca - Espanyol: resumen y estadísticas del partido de la jornada 28 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 15 de marzo de 2026.
El Mallorca, situado en la antepenúltima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 28 de LaLiga EA Sports en el Estadi Mallorca Son Moix ante el Espanyol este domingo a las 14:00, un encuentro al que llega tras el empate a 2 cosechado contra el Osasuna, añadiendo 1 punto más a los 25 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Espanyol ocupa el séptimo lugar, llega tras el empate a 1 cosechado en su estadio contra el Real Oviedo, añadiendo 1 punto más a los 37 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 67
| 27
|2
| Champions
| Real Madrid
| 66
| 28
|3
| Champions
| Atlético
| 57
| 28
|4
| Champions
| Villarreal
| 55
| 28
|5
| Europa League
| Betis
| 43
| 27
|6
| Conference League
| Celta
| 40
| 27
|7
| Permanencia
| Espanyol
| 37
| 27
|18
| Descenso
| Mallorca
| 25
| 27
|19
| Descenso
| Levante
| 22
| 27
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 21
| 28
-Onces iniciales probables.
MALLORCA: Leo Roman; Pablo Maffeo, Martin Valjent, Johan Mojica, David Lopez; Omar Mascarell, Manu Morlanes, Pablo Torre, Samu; Vedat Muriqi, Mateo Joseph.
ESPANYOL: Marko Dmitrovic; Omar El Hilali, Clemens Riedel, Leandro Cabrera, Carlos Romero; Urko Gonzalez de Zarate, Pol Lozano, Cyril Ngonge, Ramon Terrats, Tyrhys Dolan, Kike Garcia.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|15/09/2025
| LaLiga
| Espanyol
| 3-2
| Mallorca
|15/03/2025
| LaLiga
| Mallorca
| 2-1
| Espanyol
|05/10/2024
| LaLiga
| Espanyol
| 2-1
| Mallorca
|25/02/2023
| LaLiga
| Espanyol
| 2-1
| Mallorca
-Últimos Resultados del Mallorca.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|07/03/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 2-2
| Mallorca
|28/02/2026
| LaLiga
| Mallorca
| 0-1
| Real Sociedad
|22/02/2026
| LaLiga
| Celta
| 2-0
| Mallorca
|15/02/2026
| LaLiga
| Mallorca
| 1-2
| Betis
|07/02/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 3-0
| Mallorca
-Últimos Resultados del Espanyol.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|09/03/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 1-1
| Real Oviedo
|01/03/2026
| LaLiga
| Elche
| 2-2
| Espanyol
|21/02/2026
| LaLiga
| Atlético
| 4-2
| Espanyol
|14/02/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 2-2
| Celta
|09/02/2026
| LaLiga
| Villarreal
| 4-1
| Espanyol