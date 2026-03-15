Mallorca - Espanyol, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Mallorca - Espanyol: resumen y estadísticas del partido de la jornada 28 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 15 de marzo de 2026.

El Mallorca, situado en la antepenúltima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 28 de LaLiga EA Sports en el Estadi Mallorca Son Moix ante el Espanyol este domingo a las 14:00, un encuentro al que llega tras el empate a 2 cosechado contra el Osasuna, añadiendo 1 punto más a los 25 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Espanyol ocupa el séptimo lugar, llega tras el empate a 1 cosechado en su estadio contra el Real Oviedo, añadiendo 1 punto más a los 37 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 67 27 2 Champions Real Madrid 66 28 3 Champions Atlético 57 28 4 Champions Villarreal 55 28 5 Europa League Betis 43 27 6 Conference League Celta 40 27 7 Permanencia Espanyol 37 27 18 Descenso Mallorca 25 27 19 Descenso Levante 22 27 20 Descenso Real Oviedo 21 28

-Onces iniciales probables.

MALLORCA: Leo Roman; Pablo Maffeo, Martin Valjent, Johan Mojica, David Lopez; Omar Mascarell, Manu Morlanes, Pablo Torre, Samu; Vedat Muriqi, Mateo Joseph.

ESPANYOL: Marko Dmitrovic; Omar El Hilali, Clemens Riedel, Leandro Cabrera, Carlos Romero; Urko Gonzalez de Zarate, Pol Lozano, Cyril Ngonge, Ramon Terrats, Tyrhys Dolan, Kike Garcia.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 15/09/2025 LaLiga Espanyol 3-2 Mallorca 15/03/2025 LaLiga Mallorca 2-1 Espanyol 05/10/2024 LaLiga Espanyol 2-1 Mallorca 25/02/2023 LaLiga Espanyol 2-1 Mallorca

-Últimos Resultados del Mallorca.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 07/03/2026 LaLiga Osasuna 2-2 Mallorca 28/02/2026 LaLiga Mallorca 0-1 Real Sociedad 22/02/2026 LaLiga Celta 2-0 Mallorca 15/02/2026 LaLiga Mallorca 1-2 Betis 07/02/2026 LaLiga Barcelona 3-0 Mallorca

-Últimos Resultados del Espanyol.