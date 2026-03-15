Mallorca - Espanyol, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Mallorca - Espanyol: resumen y estadísticas del partido de la jornada 28 de LaLiga EA Sports (2026)
Madrid, 15 de marzo de 2026.
El Mallorca, situado en la antepenúltima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 28 de LaLiga EA Sports en el estadio Estadi Mallorca Son Moix ante el Espanyol este domingo a las 14:00, un encuentro al que llega tras el empate a 2 cosechado contra el Osasuna, añadiendo 1 punto más a los 25 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Espanyol ocupa el séptimo lugar, llega tras el empate a 1 cosechado en su estadio contra el Real Oviedo, añadiendo 1 punto más a los 37 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Onces iniciales confirmados.
MALLORCA: Leo Roman; Pablo Maffeo, Martin Valjent, Johan Mojica, Antonio Raillo; Samu, Mateo Joseph, Pablo Torre, Manu Morlanes, Omar Mascarell, Vedat Muriqi.
ESPANYOL: Marko Dmitrovic; Omar El Hilali, Clemens Riedel, Leandro Cabrera, Carlos Romero; Tyrhys Dolan, Urko Gonzalez de Zarate, Charles Pickel, Ramon Terrats; Kike Garcia, Edu Exposito.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|15/09/2025
| LaLiga
| Espanyol
| 3-2
| Mallorca
|15/03/2025
| LaLiga
| Mallorca
| 2-1
| Espanyol
|05/10/2024
| LaLiga
| Espanyol
| 2-1
| Mallorca
|25/02/2023
| LaLiga
| Espanyol
| 2-1
| Mallorca
-Últimos Resultados del Mallorca.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|07/03/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 2-2
| Mallorca
|28/02/2026
| LaLiga
| Mallorca
| 0-1
| Real Sociedad
|22/02/2026
| LaLiga
| Celta
| 2-0
| Mallorca
|15/02/2026
| LaLiga
| Mallorca
| 1-2
| Betis
|07/02/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 3-0
| Mallorca
-Últimos Resultados del Espanyol.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|09/03/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 1-1
| Real Oviedo
|01/03/2026
| LaLiga
| Elche
| 2-2
| Espanyol
|21/02/2026
| LaLiga
| Atlético
| 4-2
| Espanyol
|14/02/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 2-2
| Celta
|09/02/2026
| LaLiga
| Villarreal
| 4-1
| Espanyol