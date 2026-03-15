Mallorca - Espanyol, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Mallorca - Espanyol: resumen y estadísticas del partido de la jornada 28 de LaLiga EA Sports
Europa Press Deportes
Actualizado: domingo, 15 marzo 2026 13:17
Seguir en

Madrid, 15 de marzo de 2026.

El Mallorca, situado en la antepenúltima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 28 de LaLiga EA Sports en el estadio Estadi Mallorca Son Moix ante el Espanyol este domingo a las 14:00, un encuentro al que llega tras el empate a 2 cosechado contra el Osasuna, añadiendo 1 punto más a los 25 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Espanyol ocupa el séptimo lugar, llega tras el empate a 1 cosechado en su estadio contra el Real Oviedo, añadiendo 1 punto más a los 37 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.
MALLORCA: Leo Roman; Pablo Maffeo, Martin Valjent, Johan Mojica, Antonio Raillo; Samu, Mateo Joseph, Pablo Torre, Manu Morlanes, Omar Mascarell, Vedat Muriqi.
ESPANYOL: Marko Dmitrovic; Omar El Hilali, Clemens Riedel, Leandro Cabrera, Carlos Romero; Tyrhys Dolan, Urko Gonzalez de Zarate, Charles Pickel, Ramon Terrats; Kike Garcia, Edu Exposito.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
15/09/2025 LaLiga Espanyol 3-2 Mallorca
15/03/2025 LaLiga Mallorca 2-1 Espanyol
05/10/2024 LaLiga Espanyol 2-1 Mallorca
25/02/2023 LaLiga Espanyol 2-1 Mallorca

-Últimos Resultados del Mallorca.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
07/03/2026 LaLiga Osasuna 2-2 Mallorca
28/02/2026 LaLiga Mallorca 0-1 Real Sociedad
22/02/2026 LaLiga Celta 2-0 Mallorca
15/02/2026 LaLiga Mallorca 1-2 Betis
07/02/2026 LaLiga Barcelona 3-0 Mallorca

-Últimos Resultados del Espanyol.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
09/03/2026 LaLiga Espanyol 1-1 Real Oviedo
01/03/2026 LaLiga Elche 2-2 Espanyol
21/02/2026 LaLiga Atlético 4-2 Espanyol
14/02/2026 LaLiga Espanyol 2-2 Celta
09/02/2026 LaLiga Villarreal 4-1 Espanyol

Contador

