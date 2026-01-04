Mallorca - Girona, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Mallorca - Girona: resumen y estadísticas del partido de la jornada 18 de LaLiga EA Sports
Onces Iniciales confirmados: Mallorca - Girona: resumen y estadísticas del partido de la jornada 18 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Actualizado: domingo, 4 enero 2026 17:47
Madrid, 4 de enero de 2026.

El Mallorca, situado en la decimocuarta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 18 de LaLiga EA Sports en el Estadi Mallorca Son Moix ante el Girona este domingo a las 18:30 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado contra el Valencia, añadiendo 1 punto más a los 18 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Girona ocupa el antepenúltimo lugar, llega tras la derrota por 0 - 3 cosechada en su estadio contra el Atlético, sin poder sumar más puntos a los 15 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.
MALLORCA: Leo Roman; Pablo Maffeo, Martin Valjent, Antonio Raillo, Johan Mojica; Manu Morlanes, Samu, Takuma Asano, Sergi Darder, Jan Virgili, Vedat Muriqi.
GIRONA: Paulo Gazzaniga; Arnau Martinez, Vitor Reis, Daley Blind, Alex Moreno; Viktor Tsigankov, Thomas Lemar, Axel Witsel, Ivan Martin, Bryan Gil, Vladyslav Vanat.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
05/05/2025 LaLiga Girona 1-0 Mallorca
14/12/2024 LaLiga Mallorca 2-1 Girona
03/03/2024 LaLiga Mallorca 1-0 Girona
23/09/2023 LaLiga Girona 5-3 Mallorca
04/05/2023 LaLiga Girona 2-1 Mallorca

-Últimos Resultados del Mallorca.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
19/12/2025 LaLiga Valencia 1-1 Mallorca
13/12/2025 LaLiga Mallorca 3-1 Elche
05/12/2025 LaLiga Real Oviedo 0-0 Mallorca
29/11/2025 LaLiga Mallorca 2-2 Osasuna
22/11/2025 LaLiga Villarreal 2-1 Mallorca

-Últimos Resultados del Girona.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
21/12/2025 LaLiga Girona 0-3 Atlético
12/12/2025 LaLiga Real Sociedad 1-2 Girona
07/12/2025 LaLiga Elche 3-0 Girona
30/11/2025 LaLiga Girona 1-1 Real Madrid
23/11/2025 LaLiga Betis 1-1 Girona

