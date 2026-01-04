Mallorca - Girona, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Mallorca - Girona: resumen y estadísticas del partido de la jornada 18 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 4 de enero de 2026.

El Mallorca, situado en la decimocuarta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 18 de LaLiga EA Sports en el Estadi Mallorca Son Moix ante el Girona este domingo a las 18:30 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado contra el Valencia, añadiendo 1 punto más a los 18 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Girona ocupa el antepenúltimo lugar, llega tras la derrota por 0 - 3 cosechada en su estadio contra el Atlético, sin poder sumar más puntos a los 15 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

MALLORCA: Leo Roman; Pablo Maffeo, Martin Valjent, Antonio Raillo, Johan Mojica; Manu Morlanes, Samu, Takuma Asano, Sergi Darder, Jan Virgili, Vedat Muriqi.

GIRONA: Paulo Gazzaniga; Arnau Martinez, Vitor Reis, Daley Blind, Alex Moreno; Viktor Tsigankov, Thomas Lemar, Axel Witsel, Ivan Martin, Bryan Gil, Vladyslav Vanat.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 05/05/2025 LaLiga Girona 1-0 Mallorca 14/12/2024 LaLiga Mallorca 2-1 Girona 03/03/2024 LaLiga Mallorca 1-0 Girona 23/09/2023 LaLiga Girona 5-3 Mallorca 04/05/2023 LaLiga Girona 2-1 Mallorca

-Últimos Resultados del Mallorca.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 19/12/2025 LaLiga Valencia 1-1 Mallorca 13/12/2025 LaLiga Mallorca 3-1 Elche 05/12/2025 LaLiga Real Oviedo 0-0 Mallorca 29/11/2025 LaLiga Mallorca 2-2 Osasuna 22/11/2025 LaLiga Villarreal 2-1 Mallorca

-Últimos Resultados del Girona.