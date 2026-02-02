Mallorca - Sevilla, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Mallorca - Sevilla: resumen y estadísticas del partido de la jornada 22 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 2 de febrero de 2026.
El Mallorca, situado en la antepenúltima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 22 de LaLiga EA Sports en el Estadi Mallorca Son Moix ante el Sevilla este lunes a las 21:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 3 - 0 contra el Atlético, sin poder sumar más puntos a los 21 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Sevilla ocupa el decimocuarto lugar, llega tras la victoria por 2 - 1 cosechada en su estadio contra el Athletic Bilbao, añadiendo 3 puntos más a los 24 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 55
| 22
|2
| Champions
| Real Madrid
| 54
| 22
|3
| Champions
| Atlético
| 45
| 22
|4
| Champions
| Villarreal
| 42
| 21
|5
| Europa League
| Betis
| 35
| 22
|6
| Conference League
| Espanyol
| 34
| 22
|14
| Permanencia
| Sevilla
| 24
| 21
|18
| Descenso
| Mallorca
| 21
| 21
|19
| Descenso
| Levante
| 18
| 21
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 16
| 22
-Onces iniciales probables.
MALLORCA: Leo Roman; Pablo Maffeo, Martin Valjent, Johan Mojica, David Lopez; Samu, Mateo Joseph, Sergi Darder, Jan Virgili, Omar Mascarell, Vedat Muriqi.
SEVILLA: Odysseas Vlachodimos; Juanlu Sanchez, Jose Angel Carmona, Andres Castrin, Kike Salas, Gabriel Suazo; Lucien Agoume, Batista Mendy, Djibril Sow; Isaac Romero, Akor Adams.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|18/10/2025
| LaLiga
| Sevilla
| 1-3
| Mallorca
|24/02/2025
| LaLiga
| Sevilla
| 1-1
| Mallorca
|27/08/2024
| LaLiga
| Mallorca
| 0-0
| Sevilla
|22/04/2024
| LaLiga
| Sevilla
| 2-1
| Mallorca
|09/12/2023
| LaLiga
| Mallorca
| 1-0
| Sevilla
-Últimos Resultados del Mallorca.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|25/01/2026
| LaLiga
| Atlético
| 3-0
| Mallorca
|17/01/2026
| LaLiga
| Mallorca
| 3-2
| Athletic Bilbao
|11/01/2026
| LaLiga
| Rayo
| 2-1
| Mallorca
|04/01/2026
| LaLiga
| Mallorca
| 1-2
| Girona
|19/12/2025
| LaLiga
| Valencia
| 1-1
| Mallorca
-Últimos Resultados del Sevilla.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|24/01/2026
| LaLiga
| Sevilla
| 2-1
| Athletic Bilbao
|19/01/2026
| LaLiga
| Elche
| 2-2
| Sevilla
|12/01/2026
| LaLiga
| Sevilla
| 0-1
| Celta
|04/01/2026
| LaLiga
| Sevilla
| 0-3
| Levante
|20/12/2025
| LaLiga
| Real Madrid
| 2-0
| Sevilla