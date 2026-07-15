Marco Trungelliti - Alejandro Davidovich Fokina, en directo hoy: sigue el partido de Croatia Open

Marco Trungelliti - Alejandro Davidovich Fokina: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Croatia Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 15 de julio de 2026.

El tenista argentino Marco Trungelliti(99) se enfrenta en Octavos de final del torneo Croatia Open al tenista español Alejandro Davidovich Fokina(20) este miércoles no antes de las 18:00.

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-Últimos Resultados de Marco Trungelliti.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 13/07/2026 Croatia Open (Dieciseisavos de final) Kyrian Jacquet 0-2 (2-6, 3-6) Marco Trungelliti 29/06/2026 Wimbledon ATP (Sesentaicuatroavos de final) Marco Trungelliti 1-3 (6-7, 7-6, 6-7, 6-7) Martin Damm 22/06/2026 Lexus Eastbourne Open (Dieciseisavos de final) Jack Pinnington Jones 2-1 (5-7, 6-3, 7-5) Marco Trungelliti 21/06/2026 Lexus Eastbourne Open, Qualification (Cuartos de final) Giles Hussey 2-0 (6-4, 7-5) Marco Trungelliti 20/06/2026 Lexus Eastbourne Open, Qualification (Octavos de final) Felix Gill 0-2 (3-6, 6-7) Marco Trungelliti

-Últimos Resultados de Alejandro Davidovich Fokina.