Marco Trungelliti - Alejandro Davidovich Fokina, en directo hoy: sigue el partido de Croatia Open

Marco Trungelliti - Alejandro Davidovich Fokina: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Croatia Open
Marco Trungelliti - Alejandro Davidovich Fokina: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Croatia Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: miércoles, 15 julio 2026 18:11
Seguir en

Madrid, 15 de julio de 2026.

El tenista argentino Marco Trungelliti(99) se enfrenta en Octavos de final del torneo Croatia Open al tenista español Alejandro Davidovich Fokina(20) este miércoles no antes de las 18:00.

No hay partidos directos.

-Últimos Resultados de Marco Trungelliti.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
13/07/2026 Croatia Open (Dieciseisavos de final) Kyrian Jacquet 0-2 (2-6, 3-6) Marco Trungelliti
29/06/2026 Wimbledon ATP (Sesentaicuatroavos de final) Marco Trungelliti 1-3 (6-7, 7-6, 6-7, 6-7) Martin Damm
22/06/2026 Lexus Eastbourne Open (Dieciseisavos de final) Jack Pinnington Jones 2-1 (5-7, 6-3, 7-5) Marco Trungelliti
21/06/2026 Lexus Eastbourne Open, Qualification (Cuartos de final) Giles Hussey 2-0 (6-4, 7-5) Marco Trungelliti
20/06/2026 Lexus Eastbourne Open, Qualification (Octavos de final) Felix Gill 0-2 (3-6, 6-7) Marco Trungelliti

-Últimos Resultados de Alejandro Davidovich Fokina.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
05/07/2026 Wimbledon ATP (Octavos de final) Felix Auger-Aliassime 3-2 (6-7, 7-6, 6-3, 6-7, 6-1) Alejandro Davidovich Fokina
03/07/2026 Wimbledon ATP (Dieciseisavos de final) Alejandro Davidovich Fokina 3-0 (7-6, 6-2, 6-3) Marton Fucsovics
01/07/2026 Wimbledon ATP (Treintaidosavos de final) Alejandro Davidovich Fokina 3-0 (6-3, 6-0, 6-3) Fabian Marozsan
29/06/2026 Wimbledon ATP (Sesentaicuatroavos de final) Alejandro Davidovich Fokina 3-0 (6-4, 6-4, 7-6) Juan Manuel Cerundolo
27/06/2026 Mallorca Championships (Final) Ethan Quinn 0-2 (6-7, 3-6) Alejandro Davidovich Fokina

Contador

Contenido patrocinado