Marco Trungelliti - Alejandro Davidovich Fokina, en directo hoy: sigue el partido de Croatia Open

Marco Trungelliti - Alejandro Davidovich Fokina: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Croatia Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 15 de julio de 2026.
El tenista argentino Marco Trungelliti(99) se enfrenta en Octavos de final del torneo Croatia Open al tenista español Alejandro Davidovich Fokina(20) este miércoles no antes de las 18:00.
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-Últimos Resultados de Marco Trungelliti.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|13/07/2026
| Croatia Open (Dieciseisavos de final)
| Kyrian Jacquet
| 0-2 (2-6, 3-6)
| Marco Trungelliti
|29/06/2026
| Wimbledon ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Marco Trungelliti
| 1-3 (6-7, 7-6, 6-7, 6-7)
| Martin Damm
|22/06/2026
| Lexus Eastbourne Open (Dieciseisavos de final)
| Jack Pinnington Jones
| 2-1 (5-7, 6-3, 7-5)
| Marco Trungelliti
|21/06/2026
| Lexus Eastbourne Open, Qualification (Cuartos de final)
| Giles Hussey
| 2-0 (6-4, 7-5)
| Marco Trungelliti
|20/06/2026
| Lexus Eastbourne Open, Qualification (Octavos de final)
| Felix Gill
| 0-2 (3-6, 6-7)
| Marco Trungelliti
-Últimos Resultados de Alejandro Davidovich Fokina.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|05/07/2026
| Wimbledon ATP (Octavos de final)
| Felix Auger-Aliassime
| 3-2 (6-7, 7-6, 6-3, 6-7, 6-1)
| Alejandro Davidovich Fokina
|03/07/2026
| Wimbledon ATP (Dieciseisavos de final)
| Alejandro Davidovich Fokina
| 3-0 (7-6, 6-2, 6-3)
| Marton Fucsovics
|01/07/2026
| Wimbledon ATP (Treintaidosavos de final)
| Alejandro Davidovich Fokina
| 3-0 (6-3, 6-0, 6-3)
| Fabian Marozsan
|29/06/2026
| Wimbledon ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Alejandro Davidovich Fokina
| 3-0 (6-4, 6-4, 7-6)
| Juan Manuel Cerundolo
|27/06/2026
| Mallorca Championships (Final)
| Ethan Quinn
| 0-2 (6-7, 3-6)
| Alejandro Davidovich Fokina