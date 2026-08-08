Maria Sakkari - Coco Gauff, en directo hoy: sigue el partido de National Bank Open

Madrid, 8 de agosto de 2026.
La tenista griega Maria Sakkari(33) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo National Bank Open a la tenista estadounidense Coco Gauff(4) este sábado no antes de las 01:10.
Últimos Resultados de Maria Sakkari
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|05/08/2026
| National Bank Open (Treintaidosavos de final)
| Maria Sakkari
| 2-0 (6-3, 6-2)
| Zeynep Sonmez
|19/07/2026
| Athens Open (Final)
| Barbora Krejcikova
| 2-0 (7-6, 6-3)
| Maria Sakkari
|18/07/2026
| Athens Open (Semifinal)
| Maria Sakkari
| 2-0 (6-1, 7-5)
| Alina Korneeva
|17/07/2026
| Athens Open (Cuartos de final)
| Alycia Parks
| 0-2 (4-6, 3-6)
| Maria Sakkari
|15/07/2026
| Athens Open (Octavos de final)
| Harriet Dart
| 0-2 (1-6, 2-6)
| Maria Sakkari
Últimos Resultados de Coco Gauff
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|05/08/2026
| National Bank Open (Treintaidosavos de final)
| Kayla Day
| 0-2 (2-6, 5-7)
| Coco Gauff
|09/07/2026
| Wimbledon WTA (Semifinal)
| Karolina Muchova
| 2-1 (6-2, 1-6, 7-6)
| Coco Gauff
|07/07/2026
| Wimbledon WTA (Cuartos de final)
| Jessica Pegula
| 1-2 (6-4, 3-6, 3-6)
| Coco Gauff
|05/07/2026
| Wimbledon WTA (Octavos de final)
| Belinda Bencic
| 1-2 (6-4, 3-6, 4-6)
| Coco Gauff
|03/07/2026
| Wimbledon WTA (Dieciseisavos de final)
| Claire Liu
| 1-2 (3-6, 7-6, 2-6)
| Coco Gauff