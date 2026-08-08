Maria Sakkari - Coco Gauff, en directo hoy: sigue el partido de National Bank Open

Madrid, 8 de agosto de 2026.

La tenista griega Maria Sakkari(33) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo National Bank Open a la tenista estadounidense Coco Gauff(4) este sábado no antes de las 01:10.

Últimos Resultados de Maria Sakkari

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 05/08/2026 National Bank Open (Treintaidosavos de final) Maria Sakkari 2-0 (6-3, 6-2) Zeynep Sonmez 19/07/2026 Athens Open (Final) Barbora Krejcikova 2-0 (7-6, 6-3) Maria Sakkari 18/07/2026 Athens Open (Semifinal) Maria Sakkari 2-0 (6-1, 7-5) Alina Korneeva 17/07/2026 Athens Open (Cuartos de final) Alycia Parks 0-2 (4-6, 3-6) Maria Sakkari 15/07/2026 Athens Open (Octavos de final) Harriet Dart 0-2 (1-6, 2-6) Maria Sakkari

Últimos Resultados de Coco Gauff