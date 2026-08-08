Maria Sakkari - Coco Gauff, en directo hoy: sigue el partido de National Bank Open

Europa Press Deportes
Actualizado: sábado, 8 agosto 2026 2:26
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Madrid, 8 de agosto de 2026.

La tenista griega Maria Sakkari(33) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo National Bank Open a la tenista estadounidense Coco Gauff(4) este sábado no antes de las 01:10.

Últimos Resultados de Maria Sakkari

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
05/08/2026 National Bank Open (Treintaidosavos de final) Maria Sakkari 2-0 (6-3, 6-2) Zeynep Sonmez
19/07/2026 Athens Open (Final) Barbora Krejcikova 2-0 (7-6, 6-3) Maria Sakkari
18/07/2026 Athens Open (Semifinal) Maria Sakkari 2-0 (6-1, 7-5) Alina Korneeva
17/07/2026 Athens Open (Cuartos de final) Alycia Parks 0-2 (4-6, 3-6) Maria Sakkari
15/07/2026 Athens Open (Octavos de final) Harriet Dart 0-2 (1-6, 2-6) Maria Sakkari

Últimos Resultados de Coco Gauff

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
05/08/2026 National Bank Open (Treintaidosavos de final) Kayla Day 0-2 (2-6, 5-7) Coco Gauff
09/07/2026 Wimbledon WTA (Semifinal) Karolina Muchova 2-1 (6-2, 1-6, 7-6) Coco Gauff
07/07/2026 Wimbledon WTA (Cuartos de final) Jessica Pegula 1-2 (6-4, 3-6, 3-6) Coco Gauff
05/07/2026 Wimbledon WTA (Octavos de final) Belinda Bencic 1-2 (6-4, 3-6, 4-6) Coco Gauff
03/07/2026 Wimbledon WTA (Dieciseisavos de final) Claire Liu 1-2 (3-6, 7-6, 2-6) Coco Gauff

Coco Gauff convierte el punto de set y GANA el 2.º set por 6-4.

Coco Gauff convierte el punto de set y GANA el 2.º set por 6-4.

Maria Sakkari se lleva el juego y ahora cae por 4-5.

Maria Sakkari se lleva el juego y ahora cae por 4-5.

Maria Sakkari consigue romper a Coco Gauff y ahora solo pierde por 3-5.

Maria Sakkari consigue romper a Coco Gauff y ahora solo pierde por 3-5.

Maria Sakkari se lleva el juego y ahora cae por 2-5.

Maria Sakkari se lleva el juego y ahora cae por 2-5.

Coco Gauff convierte el punto de juego y domina ahora 5-1.

Coco Gauff convierte el punto de juego y domina ahora 5-1.

Coco Gauff rompe el servicio de Maria Sakkari, tomando una ventaja de 4-1 en el 2.º set.

Coco Gauff rompe el servicio de Maria Sakkari, tomando una ventaja de 4-1 en el 2.º set.

Coco Gauff convierte el punto de juego y domina ahora 3-1.

Coco Gauff convierte el punto de juego y domina ahora 3-1.

Coco Gauff rompe el servicio de Maria Sakkari, tomando una ventaja de 2-1 en el 2.º set.

Coco Gauff rompe el servicio de Maria Sakkari, tomando una ventaja de 2-1 en el 2.º set.

Coco Gauff se lleva el juego, empatando el partido 1-1.

Coco Gauff se lleva el juego, empatando el partido 1-1.

Maria Sakkari se lleva el primer juego del 2.º set

Maria Sakkari se lleva el primer juego del 2.º set

Inicio del segundo set. Maria Sakkari servirá primero.

Inicio del segundo set. Maria Sakkari servirá primero.

Coco Gauff convierte el punto de set y GANA el primer set por 6-1.

Coco Gauff convierte el punto de set y GANA el primer set por 6-1.

Coco Gauff rompe el servicio de Maria Sakkari y se pone 5-1 por delante.

Coco Gauff rompe el servicio de Maria Sakkari y se pone 5-1 por delante.

Maria Sakkari rompe el servicio de Coco Gauff para ponerse 1-4.

Maria Sakkari rompe el servicio de Coco Gauff para ponerse 1-4.

Coco Gauff rompe el servicio de Maria Sakkari y se pone 4-0 por delante.

Coco Gauff rompe el servicio de Maria Sakkari y se pone 4-0 por delante.

Coco Gauff se lleva el juego y domina ahora 3-0.

Coco Gauff se lleva el juego y domina ahora 3-0.

Coco Gauff rompe el servicio de Maria Sakkari y se pone 2-0 por delante.

Coco Gauff rompe el servicio de Maria Sakkari y se pone 2-0 por delante.

Coco Gauff gana el primer juego y domina 1-0

Coco Gauff gana el primer juego y domina 1-0

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