Maria Sakkari - Jasmine Paolini, en directo hoy: sigue el partido de Qatar Total Open

Maria Sakkari - Jasmine Paolini: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Qatar Total Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 10 de febrero de 2026.
La tenista griega Maria Sakkari(52) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Qatar Total Open a la tenista Italiana Jasmine Paolini(8) este martes a las 11:30.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|10/08/2025
| Cincinnati Open (Treintaidosavos de final)
| Jasmine Paolini
| 2-0 (7-6, 7-6)
| Maria Sakkari
|27/04/2025
| Madrid Open (Dieciseisavos de final)
| Maria Sakkari
| 2-0 (6-2, 6-1)
| Jasmine Paolini
|21/02/2024
| Dubai Duty Free Tennis Championships (Octavos de final)
| Maria Sakkari
| 0-2 (4-6, 2-6)
| Jasmine Paolini
-Últimos Resultados de Maria Sakkari.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|09/02/2026
| Qatar Total Open (Treintaidosavos de final)
| Maria Sakkari
| 2-0 (6-1, 6-3)
| Zeynep Sonmez
|21/01/2026
| Australian Open WTA (Treintaidosavos de final)
| Maria Sakkari
| 0-2 (0-6, 4-6)
| Mirra Andreeva
|18/01/2026
| Australian Open WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Maria Sakkari
| 2-0 (6-4, 6-2)
| Leolia Jeanjean
|12/01/2026
| Adelaide International (Dieciseisavos de final)
| Daria Kasatkina
| 2-0 (7-6, 6-4)
| Maria Sakkari
|07/01/2026
| United Cup, Final Stage (Cuartos de final)
| Coco Gauff
| 2-0 (6-3, 6-2)
| Maria Sakkari
-Últimos Resultados de Jasmine Paolini.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|23/01/2026
| Australian Open WTA (Dieciseisavos de final)
| Iva Jovic
| 2-0 (6-2, 7-6)
| Jasmine Paolini
|21/01/2026
| Australian Open WTA (Treintaidosavos de final)
| Magdalena Frech
| 0-2 (2-6, 3-6)
| Jasmine Paolini
|18/01/2026
| Australian Open WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Aliaksandra Sasnovich
| 0-2 (1-6, 2-6)
| Jasmine Paolini
|06/01/2026
| United Cup, Group C (Round Robin)
| Jasmine Paolini
| 2-0 (6-2, 6-3)
| Leolia Jeanjean
|04/01/2026
| United Cup, Group C (Round Robin)
| Jasmine Paolini
| 0-2 (4-6, 3-6)
| Belinda Bencic