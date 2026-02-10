Maria Sakkari - Jasmine Paolini, en directo hoy: sigue el partido de Qatar Total Open

Maria Sakkari - Jasmine Paolini: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Qatar Total Open
Europa Press Deportes
Actualizado: martes, 10 febrero 2026 10:34
Madrid, 10 de febrero de 2026.

La tenista griega Maria Sakkari(52) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Qatar Total Open a la tenista Italiana Jasmine Paolini(8) este martes a las 11:30.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
10/08/2025 Cincinnati Open (Treintaidosavos de final) Jasmine Paolini 2-0 (7-6, 7-6) Maria Sakkari
27/04/2025 Madrid Open (Dieciseisavos de final) Maria Sakkari 2-0 (6-2, 6-1) Jasmine Paolini
21/02/2024 Dubai Duty Free Tennis Championships (Octavos de final) Maria Sakkari 0-2 (4-6, 2-6) Jasmine Paolini

-Últimos Resultados de Maria Sakkari.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
09/02/2026 Qatar Total Open (Treintaidosavos de final) Maria Sakkari 2-0 (6-1, 6-3) Zeynep Sonmez
21/01/2026 Australian Open WTA (Treintaidosavos de final) Maria Sakkari 0-2 (0-6, 4-6) Mirra Andreeva
18/01/2026 Australian Open WTA (Sesentaicuatroavos de final) Maria Sakkari 2-0 (6-4, 6-2) Leolia Jeanjean
12/01/2026 Adelaide International (Dieciseisavos de final) Daria Kasatkina 2-0 (7-6, 6-4) Maria Sakkari
07/01/2026 United Cup, Final Stage (Cuartos de final) Coco Gauff 2-0 (6-3, 6-2) Maria Sakkari

-Últimos Resultados de Jasmine Paolini.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
23/01/2026 Australian Open WTA (Dieciseisavos de final) Iva Jovic 2-0 (6-2, 7-6) Jasmine Paolini
21/01/2026 Australian Open WTA (Treintaidosavos de final) Magdalena Frech 0-2 (2-6, 3-6) Jasmine Paolini
18/01/2026 Australian Open WTA (Sesentaicuatroavos de final) Aliaksandra Sasnovich 0-2 (1-6, 2-6) Jasmine Paolini
06/01/2026 United Cup, Group C (Round Robin) Jasmine Paolini 2-0 (6-2, 6-3) Leolia Jeanjean
04/01/2026 United Cup, Group C (Round Robin) Jasmine Paolini 0-2 (4-6, 3-6) Belinda Bencic

