Maria Sakkari - Paula Badosa, en directo hoy: sigue el partido de Credit One Charleston Open

Maria Sakkari - Paula Badosa: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Credit One Charleston Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 1 de abril de 2026.

La tenista Griega Maria Sakkari(36) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Credit One Charleston Open a la tenista Española Paula Badosa(113) este miércoles a las 20:00.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 01/05/2023 Madrid Open (Octavos de final) Paula Badosa 0-2 (4-6, 4-6) Maria Sakkari

-Últimos Resultados de Maria Sakkari.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 20/03/2026 Miami Open (Treintaidosavos de final) Maria Sakkari 0-2 (3-6, 3-6) Alycia Parks 10/03/2026 BNP Paribas Open (Dieciseisavos de final) Maria Sakkari 0-2 (3-6, 2-6) Iga Swiatek 07/03/2026 BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final) Maria Sakkari 2-0 (7-5, 6-0) Lilli Tagger 13/02/2026 Qatar Total Open (Semifinal) Maria Sakkari 1-2 (6-3, 4-6, 1-6) Karolina Muchova 12/02/2026 Qatar Total Open (Cuartos de final) Iga Swiatek 1-2 (6-2, 4-6, 5-7) Maria Sakkari

-Últimos Resultados de Paula Badosa.