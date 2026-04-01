Maria Sakkari - Paula Badosa, en directo hoy: sigue el partido de Credit One Charleston Open

Maria Sakkari - Paula Badosa: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Credit One Charleston Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 1 de abril de 2026.
La tenista Griega Maria Sakkari(36) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Credit One Charleston Open a la tenista Española Paula Badosa(113) este miércoles a las 20:00.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|01/05/2023
| Madrid Open (Octavos de final)
| Paula Badosa
| 0-2 (4-6, 4-6)
| Maria Sakkari
-Últimos Resultados de Maria Sakkari.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|20/03/2026
| Miami Open (Treintaidosavos de final)
| Maria Sakkari
| 0-2 (3-6, 3-6)
| Alycia Parks
|10/03/2026
| BNP Paribas Open (Dieciseisavos de final)
| Maria Sakkari
| 0-2 (3-6, 2-6)
| Iga Swiatek
|07/03/2026
| BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final)
| Maria Sakkari
| 2-0 (7-5, 6-0)
| Lilli Tagger
|13/02/2026
| Qatar Total Open (Semifinal)
| Maria Sakkari
| 1-2 (6-3, 4-6, 1-6)
| Karolina Muchova
|12/02/2026
| Qatar Total Open (Cuartos de final)
| Iga Swiatek
| 1-2 (6-2, 4-6, 5-7)
| Maria Sakkari
-Últimos Resultados de Paula Badosa.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|31/03/2026
| Credit One Charleston Open (Treintaidosavos de final)
| Kayla Day
| 0-2 (4-6, 3-6)
| Paula Badosa
|21/03/2026
| Miami Open (Treintaidosavos de final)
| Iva Jovic
| 2-0 (6-2, 6-1)
| Paula Badosa
|19/03/2026
| Miami Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Paula Badosa
| 2-0 (7-5, 6-3)
| Aliaksandra Sasnovich
|13/03/2026
| Austin (Semifinal)
| Paula Badosa
| 1-2 (2-6, 6-3, 3-6)
| Bianca Andreescu
|12/03/2026
| Austin (Cuartos de final)
| Paula Badosa
| 2-0 (7-5, 6-1)
| Sinja Kraus