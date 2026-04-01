Maria Sakkari - Paula Badosa, en directo hoy: sigue el partido de Credit One Charleston Open

Maria Sakkari - Paula Badosa: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Credit One Charleston Open
Maria Sakkari - Paula Badosa: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Credit One Charleston Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: miércoles, 1 abril 2026 19:01
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Madrid, 1 de abril de 2026.

La tenista Griega Maria Sakkari(36) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Credit One Charleston Open a la tenista Española Paula Badosa(113) este miércoles a las 20:00.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
01/05/2023 Madrid Open (Octavos de final) Paula Badosa 0-2 (4-6, 4-6) Maria Sakkari

-Últimos Resultados de Maria Sakkari.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
20/03/2026 Miami Open (Treintaidosavos de final) Maria Sakkari 0-2 (3-6, 3-6) Alycia Parks
10/03/2026 BNP Paribas Open (Dieciseisavos de final) Maria Sakkari 0-2 (3-6, 2-6) Iga Swiatek
07/03/2026 BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final) Maria Sakkari 2-0 (7-5, 6-0) Lilli Tagger
13/02/2026 Qatar Total Open (Semifinal) Maria Sakkari 1-2 (6-3, 4-6, 1-6) Karolina Muchova
12/02/2026 Qatar Total Open (Cuartos de final) Iga Swiatek 1-2 (6-2, 4-6, 5-7) Maria Sakkari

-Últimos Resultados de Paula Badosa.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
31/03/2026 Credit One Charleston Open (Treintaidosavos de final) Kayla Day 0-2 (4-6, 3-6) Paula Badosa
21/03/2026 Miami Open (Treintaidosavos de final) Iva Jovic 2-0 (6-2, 6-1) Paula Badosa
19/03/2026 Miami Open (Sesentaicuatroavos de final) Paula Badosa 2-0 (7-5, 6-3) Aliaksandra Sasnovich
13/03/2026 Austin (Semifinal) Paula Badosa 1-2 (2-6, 6-3, 3-6) Bianca Andreescu
12/03/2026 Austin (Cuartos de final) Paula Badosa 2-0 (7-5, 6-1) Sinja Kraus

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