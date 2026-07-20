Marie Bouzkova - Jessica Bouzas Maneiro, en directo hoy: sigue el partido de Livesport Prague Open

Marie Bouzkova - Jessica Bouzas Maneiro: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Livesport Prague Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 20 de julio de 2026.
La tenista checa Marie Bouzkova(21) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Livesport Prague Open a la tenista española Jessica Bouzas Maneiro(59) este lunes no antes de las 12:30.
No hay partidos directos.
-Últimos Resultados de Marie Bouzkova.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|06/07/2026
| Wimbledon WTA (Octavos de final)
| Marie Bouzkova
| 0-2 (4-6, 4-6)
| Elise Mertens
|04/07/2026
| Wimbledon WTA (Dieciseisavos de final)
| Liudmila Samsonova
| 1-2 (6-4, 6-7, 4-6)
| Marie Bouzkova
|02/07/2026
| Wimbledon WTA (Treintaidosavos de final)
| Tyra Caterina Grant
| 0-2 (5-7, 3-6)
| Marie Bouzkova
|30/06/2026
| Wimbledon WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Talia Gibson
| 1-2 (1-6, 6-3, 2-6)
| Marie Bouzkova
|21/06/2026
| Nottingham Open (Final)
| Marie Bouzkova
| 2-1 (7-6, 4-6, 6-2)
| Emma Navarro
-Últimos Resultados de Jessica Bouzas Maneiro.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|13/07/2026
| Athens Open (Dieciseisavos de final)
| Qinwen Zheng
| 2-0 (7-5, 6-1)
| Jessica Bouzas Maneiro
|03/07/2026
| Wimbledon WTA (Dieciseisavos de final)
| Jessica Pegula
| 2-0 (6-1, 6-3)
| Jessica Bouzas Maneiro
|01/07/2026
| Wimbledon WTA (Treintaidosavos de final)
| Dayana Yastremska
| 1-2 (3-6, 7-6, 2-6)
| Jessica Bouzas Maneiro
|29/06/2026
| Wimbledon WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Jessica Bouzas Maneiro
| 2-0 (6-2, 6-3)
| Anastasia Potapova
|24/06/2026
| Lexus Eastbourne Open (Octavos de final)
| Jessica Bouzas Maneiro
| 0-2 (0-6, 1-6)
| Madison Keys