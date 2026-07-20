Marie Bouzkova - Jessica Bouzas Maneiro, en directo hoy: sigue el partido de Livesport Prague Open

Marie Bouzkova - Jessica Bouzas Maneiro: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Livesport Prague Open
Marie Bouzkova - Jessica Bouzas Maneiro: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Livesport Prague Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: lunes, 20 julio 2026 11:31
Seguir en

Madrid, 20 de julio de 2026.

La tenista checa Marie Bouzkova(21) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Livesport Prague Open a la tenista española Jessica Bouzas Maneiro(59) este lunes no antes de las 12:30.

No hay partidos directos.

-Últimos Resultados de Marie Bouzkova.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
06/07/2026 Wimbledon WTA (Octavos de final) Marie Bouzkova 0-2 (4-6, 4-6) Elise Mertens
04/07/2026 Wimbledon WTA (Dieciseisavos de final) Liudmila Samsonova 1-2 (6-4, 6-7, 4-6) Marie Bouzkova
02/07/2026 Wimbledon WTA (Treintaidosavos de final) Tyra Caterina Grant 0-2 (5-7, 3-6) Marie Bouzkova
30/06/2026 Wimbledon WTA (Sesentaicuatroavos de final) Talia Gibson 1-2 (1-6, 6-3, 2-6) Marie Bouzkova
21/06/2026 Nottingham Open (Final) Marie Bouzkova 2-1 (7-6, 4-6, 6-2) Emma Navarro

-Últimos Resultados de Jessica Bouzas Maneiro.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
13/07/2026 Athens Open (Dieciseisavos de final) Qinwen Zheng 2-0 (7-5, 6-1) Jessica Bouzas Maneiro
03/07/2026 Wimbledon WTA (Dieciseisavos de final) Jessica Pegula 2-0 (6-1, 6-3) Jessica Bouzas Maneiro
01/07/2026 Wimbledon WTA (Treintaidosavos de final) Dayana Yastremska 1-2 (3-6, 7-6, 2-6) Jessica Bouzas Maneiro
29/06/2026 Wimbledon WTA (Sesentaicuatroavos de final) Jessica Bouzas Maneiro 2-0 (6-2, 6-3) Anastasia Potapova
24/06/2026 Lexus Eastbourne Open (Octavos de final) Jessica Bouzas Maneiro 0-2 (0-6, 1-6) Madison Keys

Contador

Contenido patrocinado