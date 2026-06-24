Marruecos - Haití, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Marruecos - Haití: resumen y estadísticas del partido de la jornada 3 de Copa Mundial de la FIFA - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 24 de junio de 2026.

La selección de Marruecos, situada en la segunda posición de la tabla se enfrenta en Fase de Grupos (III) de la Copa Mundial de la FIFA en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, en EE. UU. ante Haití este jueves a las 00:00, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 0 - 1 contra Escocia, añadiendo 3 puntos más a los 4 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Haití ocupa el cuarto lugar, llega tras la derrota de 3 - 0 cosechada contra Brasil, sin poder sumar más puntos a los 0 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Clasificado Brasil 4 2 2 Clasificado Marruecos 4 2 3 Tercero ¿? Escocia 3 2 4 Eliminado Haití 0 2

-Onces iniciales probables.

MARRUECOS: Yassine Bounou; Achraf Hakimi, Issa Diop, Chadi Riad, Noussair Mazraoui; Ayyoub Bouaddi, Neil El Aynaoui, Brahim Diaz, Azzedine Ounahi, Bilal El Khannouss, Ismael Saibari.

HAITÍ: Johny Placide; Martin Experience, Carlens Arcus, Ricardo Ade, Hannes Delcroix; Don Deedson Louicius, Danley Jean Jacques, Jean-Ricner Bellegarde, Ruben Providence; Wilson Isidor, Frantzdy Pierrot.

-Últimos Resultados de Marruecos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 20/06/2026 World Cup Grp. C Scotland 0-1 Morocco 14/06/2026 World Cup Grp. C Brazil 1-1 Morocco

-Últimos Resultados de Haití.