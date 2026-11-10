Marta Kostyuk - Jessica Pegula, en directo hoy: sigue el partido de WTA Finals, Group A

Madrid, 10 de noviembre de 2026.
La tenista ucraniana Marta Kostyuk(10) se enfrenta en Round Robin del torneo WTA Finals, Group A a la tenista estadounidense Jessica Pegula(5) este martes no antes de las 21:00.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|26/04/2026
| Madrid Open (Dieciseisavos de final)
| Jessica Pegula
| 0-2 (1-6, 4-6)
| Marta Kostyuk
|10/01/2026
| Brisbane International (Semifinal)
| Jessica Pegula
| 0-2 (0-6, 3-6)
| Marta Kostyuk
|01/10/2025
| China Open (Octavos de final)
| Marta Kostyuk
| 1-2 (3-6, 7-6, 1-6)
| Jessica Pegula
|24/03/2025
| Miami Open (Octavos de final)
| Marta Kostyuk
| 0-2 (2-6, 3-6)
| Jessica Pegula
|03/03/2024
| San Diego Open (Semifinal)
| Jessica Pegula
| 0-2 (6-7, 1-6)
| Marta Kostyuk
Últimos Resultados de Marta Kostyuk
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|08/11/2026
| WTA Finals, Group A (Round Robin)
| Marta Kostyuk
| 0-2 (2-6, 4-6)
| Linda Noskova
|21/10/2026
| Ningbo Open (Octavos de final)
| Ekaterina Alexandrova
| 1-0 (6-4, 0-0)
| Marta Kostyuk
|13/10/2026
| Wuhan Tennis Open (Dieciseisavos de final)
| Maria Sakkari
| 2-1 (4-6, 6-2, 6-2)
| Marta Kostyuk
|18/09/2026
| Guadalajara Open Akron (Cuartos de final)
| Marta Kostyuk
| 1-2 (6-4, 2-6, 5-7)
| Liudmila Samsonova
|17/09/2026
| Guadalajara Open Akron (Octavos de final)
| Marta Kostyuk
| 0-0 ()
| Taylor Townsend
Últimos Resultados de Jessica Pegula
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|08/11/2026
| WTA Finals, Group A (Round Robin)
| Coco Gauff
| 2-1 (6-4, 6-7, 6-2)
| Jessica Pegula
|14/10/2026
| Wuhan Tennis Open (Dieciseisavos de final)
| Jelena Ostapenko
| 2-1 (2-6, 7-6, 6-3)
| Jessica Pegula
|11/09/2026
| US Open WTA (Semifinal)
| Aryna Sabalenka
| 2-0 (7-5, 6-2)
| Jessica Pegula
|09/09/2026
| US Open WTA (Cuartos de final)
| Jessica Pegula
| 2-1 (3-6, 6-4, 6-3)
| Emma Navarro
|07/09/2026
| US Open WTA (Octavos de final)
| Jessica Pegula
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Sorana Cirstea