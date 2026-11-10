Marta Kostyuk - Jessica Pegula, en directo hoy: sigue el partido de WTA Finals, Group A

Europa Press Deportes
Actualizado: martes, 10 noviembre 2026 21:32
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Madrid, 10 de noviembre de 2026.

La tenista ucraniana Marta Kostyuk(10) se enfrenta en Round Robin del torneo WTA Finals, Group A a la tenista estadounidense Jessica Pegula(5) este martes no antes de las 21:00.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
26/04/2026 Madrid Open (Dieciseisavos de final) Jessica Pegula 0-2 (1-6, 4-6) Marta Kostyuk
10/01/2026 Brisbane International (Semifinal) Jessica Pegula 0-2 (0-6, 3-6) Marta Kostyuk
01/10/2025 China Open (Octavos de final) Marta Kostyuk 1-2 (3-6, 7-6, 1-6) Jessica Pegula
24/03/2025 Miami Open (Octavos de final) Marta Kostyuk 0-2 (2-6, 3-6) Jessica Pegula
03/03/2024 San Diego Open (Semifinal) Jessica Pegula 0-2 (6-7, 1-6) Marta Kostyuk

Últimos Resultados de Marta Kostyuk

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
08/11/2026 WTA Finals, Group A (Round Robin) Marta Kostyuk 0-2 (2-6, 4-6) Linda Noskova
21/10/2026 Ningbo Open (Octavos de final) Ekaterina Alexandrova 1-0 (6-4, 0-0) Marta Kostyuk
13/10/2026 Wuhan Tennis Open (Dieciseisavos de final) Maria Sakkari 2-1 (4-6, 6-2, 6-2) Marta Kostyuk
18/09/2026 Guadalajara Open Akron (Cuartos de final) Marta Kostyuk 1-2 (6-4, 2-6, 5-7) Liudmila Samsonova
17/09/2026 Guadalajara Open Akron (Octavos de final) Marta Kostyuk 0-0 () Taylor Townsend

Últimos Resultados de Jessica Pegula

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
08/11/2026 WTA Finals, Group A (Round Robin) Coco Gauff 2-1 (6-4, 6-7, 6-2) Jessica Pegula
14/10/2026 Wuhan Tennis Open (Dieciseisavos de final) Jelena Ostapenko 2-1 (2-6, 7-6, 6-3) Jessica Pegula
11/09/2026 US Open WTA (Semifinal) Aryna Sabalenka 2-0 (7-5, 6-2) Jessica Pegula
09/09/2026 US Open WTA (Cuartos de final) Jessica Pegula 2-1 (3-6, 6-4, 6-3) Emma Navarro
07/09/2026 US Open WTA (Octavos de final) Jessica Pegula 2-0 (6-3, 6-4) Sorana Cirstea

Jessica Pegula se lleva el juego y domina ahora 3-1.

Jessica Pegula se lleva el juego y domina ahora 3-1.

Marta Kostyuk convierte el punto de juego y ahora está 1-2 por detrás.

Marta Kostyuk convierte el punto de juego y ahora está 1-2 por detrás.

Jessica Pegula se lleva el juego y domina ahora 2-0.

Jessica Pegula se lleva el juego y domina ahora 2-0.

¡Break para Jessica Pegula en el juego inicial del primer set!

¡Break para Jessica Pegula en el juego inicial del primer set!

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