Martin Damm - Alex de Minaur, en directo hoy: sigue el partido de Libema Open
Madrid, 10 de junio de 2026.
El tenista estadounidense Martin Damm(114) se enfrenta en Octavos de final del torneo Libema Open al tenista australiano Alex de Minaur(6) este miércoles a las 14:00.
No hay partidos directos.
-Últimos Resultados de Martin Damm.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|09/06/2026
| Libema Open (Dieciseisavos de final)
| Jaume Munar
| 0-2 (4-6, 4-6)
| Martin Damm
|07/06/2026
| Libema Open, Qualification (Cuartos de final)
| Martin Damm
| 2-0 (6-2, 6-2)
| Juan Pablo Ficovich
|06/06/2026
| Libema Open, Qualification (Octavos de final)
| Martin Damm
| 2-1 (4-6, 6-3, 7-6)
| Max Houkes
|02/06/2026
| Birmingham (Dieciseisavos de final)
| Martin Damm
| 1-2 (6-2, 6-7, 6-7)
| Billy Harris
|18/05/2026
| Roland Garros, Qualification ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Martin Damm
| 0-2 (6-7, 2-6)
| Toby Samuel
-Últimos Resultados de Alex de Minaur.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|29/05/2026
| Roland Garros ATP (Dieciseisavos de final)
| Alex de Minaur
| 1-3 (6-0, 2-6, 2-6, 3-6)
| Jakub Mensik
|27/05/2026
| Roland Garros ATP (Treintaidosavos de final)
| Alex de Minaur
| 0-0 ()
| Alexander Blockx
|25/05/2026
| Roland Garros ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Alex de Minaur
| 3-0 (6-4, 6-4, 6-2)
| Toby Samuel
|22/05/2026
| Hamburg European Open (Semifinal)
| Alex de Minaur
| 1-2 (6-2, 3-6, 3-6)
| Tommy Paul
|21/05/2026
| Hamburg European Open (Cuartos de final)
| Luciano Darderi
| 0-2 (0-6, 3-6)
| Alex de Minaur
Martin Damm convierte el punto de juego y ahora está 3-4 por detrás.
Martin Damm rompe el servicio de Álex de Miñaur para ponerse 2-4.
Martin Damm convierte el punto de juego y ahora está 1-4 por detrás.
Álex de Miñaur se lleva el juego y domina ahora 4-0.
Álex de Miñaur rompe el servicio de Martin Damm y se pone 3-0 por delante.
Álex de Miñaur se lleva el juego y domina ahora 2-0.
¡Break para Álex de Miñaur en el juego inicial del primer set!
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