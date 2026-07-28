Martin Damm - Ben Shelton, en directo hoy: sigue el partido de Mubadala Citi DC Open

Martin Damm - Ben Shelton: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Mubadala Citi DC Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 28 de julio de 2026.
El tenista estadounidense Martin Damm(104) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Mubadala Citi DC Open al tenista estadounidense Ben Shelton(8) este martes no antes de las 20:30.
No hay partidos directos.
Últimos Resultados de Martin Damm
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|26/07/2026
| Mubadala Citi DC Open, Qualification (Sin Definir)
| Martin Damm
| 2-1 (4-6, 7-5, 7-6)
| Abedallah Shelbayh
|25/07/2026
| Mubadala Citi DC Open, Qualification (Sin Definir)
| Martin Damm
| 2-0 (6-2, 6-0)
| Kimmer Coppejans
|01/07/2026
| Wimbledon ATP (Treintaidosavos de final)
| Arthur Rinderknech
| 3-0 (6-4, 7-6, 6-3)
| Martin Damm
|29/06/2026
| Wimbledon ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Marco Trungelliti
| 1-3 (6-7, 7-6, 6-7, 6-7)
| Martin Damm
|16/06/2026
| HSBC Championships (Dieciseisavos de final)
| Jenson Brooksby
| 2-1 (6-4, 3-6, 6-3)
| Martin Damm
Últimos Resultados de Ben Shelton
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|30/06/2026
| Wimbledon ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Otto Virtanen
| 3-2 (6-4, 3-6, 6-7, 6-2, 7-6)
| Ben Shelton
|19/06/2026
| Halle Open (Cuartos de final)
| Ben Shelton
| 1-2 (7-6, 6-7, 6-7)
| Taylor Fritz
|18/06/2026
| Halle Open (Octavos de final)
| Ben Shelton
| 2-1 (6-4, 5-7, 6-4)
| Ethan Quinn
|17/06/2026
| Halle Open (Dieciseisavos de final)
| Ben Shelton
| 2-0 (7-5, 6-3)
| Lorenzo Sonego