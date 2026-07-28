Martin Damm - Ben Shelton, en directo hoy: sigue el partido de Mubadala Citi DC Open

Martin Damm - Ben Shelton: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Mubadala Citi DC Open
Martin Damm - Ben Shelton: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Mubadala Citi DC Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: martes, 28 julio 2026 19:35
Seguir en

Madrid, 28 de julio de 2026.

El tenista estadounidense Martin Damm(104) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Mubadala Citi DC Open al tenista estadounidense Ben Shelton(8) este martes no antes de las 20:30.

No hay partidos directos.

Últimos Resultados de Martin Damm

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
26/07/2026 Mubadala Citi DC Open, Qualification (Sin Definir) Martin Damm 2-1 (4-6, 7-5, 7-6) Abedallah Shelbayh
25/07/2026 Mubadala Citi DC Open, Qualification (Sin Definir) Martin Damm 2-0 (6-2, 6-0) Kimmer Coppejans
01/07/2026 Wimbledon ATP (Treintaidosavos de final) Arthur Rinderknech 3-0 (6-4, 7-6, 6-3) Martin Damm
29/06/2026 Wimbledon ATP (Sesentaicuatroavos de final) Marco Trungelliti 1-3 (6-7, 7-6, 6-7, 6-7) Martin Damm
16/06/2026 HSBC Championships (Dieciseisavos de final) Jenson Brooksby 2-1 (6-4, 3-6, 6-3) Martin Damm

Últimos Resultados de Ben Shelton

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
30/06/2026 Wimbledon ATP (Sesentaicuatroavos de final) Otto Virtanen 3-2 (6-4, 3-6, 6-7, 6-2, 7-6) Ben Shelton
19/06/2026 Halle Open (Cuartos de final) Ben Shelton 1-2 (7-6, 6-7, 6-7) Taylor Fritz
18/06/2026 Halle Open (Octavos de final) Ben Shelton 2-1 (6-4, 5-7, 6-4) Ethan Quinn
17/06/2026 Halle Open (Dieciseisavos de final) Ben Shelton 2-0 (7-5, 6-3) Lorenzo Sonego

Contador

Contenido patrocinado