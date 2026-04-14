Martin Landaluce - Lorenzo Musetti, en directo hoy: sigue el partido de Barcelona Open

Martin Landaluce - Lorenzo Musetti: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Barcelona Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Publicado: martes, 14 abril 2026 11:32
Madrid, 14 de abril de 2026.

El tenista Español Martin Landaluce(101) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Barcelona Open al tenista Italiano Lorenzo Musetti(9) este martes a las 12:30.

No hay partidos directos.

-Últimos Resultados de Martin Landaluce.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
11/04/2026 Monza (Semifinal) Raphael Collignon 2-0 (6-1, 6-4) Martin Landaluce
10/04/2026 Monza (Cuartos de final) Martin Landaluce 2-0 (6-3, 6-2) Hugo Gaston
09/04/2026 Monza (Octavos de final) Martin Landaluce 2-0 (6-4, 6-4) Marco Cecchinato
07/04/2026 Monza (Dieciseisavos de final) Martin Landaluce 2-1 (6-4, 2-6, 6-2) Federico Arnaboldi
25/03/2026 Miami Open (Cuartos de final) Martin Landaluce 0-2 (6-7, 5-7) Jiri Lehecka

-Últimos Resultados de Lorenzo Musetti.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
08/04/2026 Rolex Monte Carlo Masters (Dieciseisavos de final) Lorenzo Musetti 0-2 (6-7, 5-7) Valentin Vacherot
06/03/2026 BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final) Lorenzo Musetti 0-2 (5-7, 1-6) Marton Fucsovics
28/01/2026 Australian Open ATP (Cuartos de final) Lorenzo Musetti 2-0 (6-4, 6-3, 1-3) Novak Djokovic
26/01/2026 Australian Open ATP (Octavos de final) Lorenzo Musetti 3-0 (6-2, 7-5, 6-4) Taylor Fritz
24/01/2026 Australian Open ATP (Dieciseisavos de final) Lorenzo Musetti 3-2 (5-7, 6-4, 6-2, 5-7, 6-2) Tomas Machac

Contenido patrocinado