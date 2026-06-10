Martin Landaluce - Taylor Fritz, en directo hoy: sigue el partido de Stuttgart Open

Martin Landaluce - Taylor Fritz: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Stuttgart Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 10 de junio de 2026.
El tenista español Martin Landaluce(58) se enfrenta en Octavos de final del torneo Stuttgart Open al tenista estadounidense Taylor Fritz(9) este miércoles a las 15:00.
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-Últimos Resultados de Martin Landaluce.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|08/06/2026
| Stuttgart Open (Dieciseisavos de final)
| Pierre-Hugues Herbert
| 1-2 (7-5, 3-6, 4-6)
| Martin Landaluce
|30/05/2026
| Roland Garros ATP (Dieciseisavos de final)
| Juan Manuel Cerundolo
| 3-2 (6-4, 6-7, 7-6, 6-7, 7-6)
| Martin Landaluce
|28/05/2026
| Roland Garros ATP (Treintaidosavos de final)
| Martin Landaluce
| 3-2 (1-6, 2-6, 6-4, 7-5, 6-0)
| Vit Kopriva
|26/05/2026
| Roland Garros ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Martin Landaluce
| 3-2 (6-3, 4-6, 6-2, 6-7, 6-4)
| Juan Carlos Prado
|14/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Cuartos de final)
| Martin Landaluce
| 1-2 (6-1, 4-6, 5-7)
| Daniil Medvedev
-Últimos Resultados de Taylor Fritz.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|24/05/2026
| Roland Garros ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Taylor Fritz
| 1-3 (6-7, 6-7, 7-6, 1-6)
| Nishesh Basavareddy
|20/05/2026
| Geneva Open (Octavos de final)
| Taylor Fritz
| 0-2 (4-6, 4-6)
| Alexei Popyrin
|24/03/2026
| Miami Open (Octavos de final)
| Jiri Lehecka
| 2-1 (6-4, 6-7, 6-2)
| Taylor Fritz
|22/03/2026
| Miami Open (Dieciseisavos de final)
| Reilly Opelka
| 0-2 (3-6, 4-6)
| Taylor Fritz
|20/03/2026
| Miami Open (Treintaidosavos de final)
| Botic van de Zandschulp
| 1-2 (3-6, 7-6, 3-6)
| Taylor Fritz