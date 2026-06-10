Martin Landaluce - Taylor Fritz, en directo hoy: sigue el partido de Stuttgart Open

Martin Landaluce - Taylor Fritz: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Stuttgart Open
Martin Landaluce - Taylor Fritz: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Stuttgart Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: miércoles, 10 junio 2026 14:00
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Madrid, 10 de junio de 2026.

El tenista español Martin Landaluce(58) se enfrenta en Octavos de final del torneo Stuttgart Open al tenista estadounidense Taylor Fritz(9) este miércoles a las 15:00.

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-Últimos Resultados de Martin Landaluce.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
08/06/2026 Stuttgart Open (Dieciseisavos de final) Pierre-Hugues Herbert 1-2 (7-5, 3-6, 4-6) Martin Landaluce
30/05/2026 Roland Garros ATP (Dieciseisavos de final) Juan Manuel Cerundolo 3-2 (6-4, 6-7, 7-6, 6-7, 7-6) Martin Landaluce
28/05/2026 Roland Garros ATP (Treintaidosavos de final) Martin Landaluce 3-2 (1-6, 2-6, 6-4, 7-5, 6-0) Vit Kopriva
26/05/2026 Roland Garros ATP (Sesentaicuatroavos de final) Martin Landaluce 3-2 (6-3, 4-6, 6-2, 6-7, 6-4) Juan Carlos Prado
14/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Cuartos de final) Martin Landaluce 1-2 (6-1, 4-6, 5-7) Daniil Medvedev

-Últimos Resultados de Taylor Fritz.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
24/05/2026 Roland Garros ATP (Sesentaicuatroavos de final) Taylor Fritz 1-3 (6-7, 6-7, 7-6, 1-6) Nishesh Basavareddy
20/05/2026 Geneva Open (Octavos de final) Taylor Fritz 0-2 (4-6, 4-6) Alexei Popyrin
24/03/2026 Miami Open (Octavos de final) Jiri Lehecka 2-1 (6-4, 6-7, 6-2) Taylor Fritz
22/03/2026 Miami Open (Dieciseisavos de final) Reilly Opelka 0-2 (3-6, 4-6) Taylor Fritz
20/03/2026 Miami Open (Treintaidosavos de final) Botic van de Zandschulp 1-2 (3-6, 7-6, 3-6) Taylor Fritz

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