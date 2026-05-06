Matteo Arnaldi - Jaume Munar, en directo hoy: sigue el partido de Internazionali BNL d'Italia

Matteo Arnaldi - Jaume Munar: resumen y estadísticas del partido de Sesentaicuatroavos de final de Internazionali BNL d'Italia - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 6 de mayo de 2026.
El tenista italiano Matteo Arnaldi(106) se enfrenta en Sesentaicuatroavos de final del torneo Internazionali BNL d'Italia al tenista español Jaume Munar(38) este miércoles a las 14:30.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|07/02/2025
| Dallas Open (Cuartos de final)
| Matteo Arnaldi
| 1-2 (4-6, 6-3, 3-6)
| Jaume Munar
|10/06/2023
| Heilbronn (Cuartos de final)
| Matteo Arnaldi
| 2-1 (1-6, 6-4, 7-5)
| Jaume Munar
|30/04/2023
| Madrid Open (Dieciseisavos de final)
| Matteo Arnaldi
| 1-2 (6-3, 3-6, 1-6)
| Jaume Munar
|18/04/2023
| Barcelona Open (Treintaidosavos de final)
| Matteo Arnaldi
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Jaume Munar
-Últimos Resultados de Matteo Arnaldi.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|03/05/2026
| Cagliari (Final)
| Hubert Hurkacz
| 0-2 (4-6, 4-6)
| Matteo Arnaldi
|02/05/2026
| Cagliari (Semifinal)
| Matteo Arnaldi
| 2-1 (1-6, 6-1, 6-0)
| Gianluca Cadenasso
|01/05/2026
| Cagliari (Cuartos de final)
| Matteo Arnaldi
| 2-1 (6-3, 6-7, 7-6)
| Nuno Borges
|30/04/2026
| Cagliari (Octavos de final)
| Juan Manuel Cerundolo
| 0-2 (2-6, 3-6)
| Matteo Arnaldi
|29/04/2026
| Cagliari (Dieciseisavos de final)
| Federico Arnaboldi
| 1-2 (7-6, 4-6, 2-6)
| Matteo Arnaldi
-Últimos Resultados de Jaume Munar.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|25/04/2026
| Madrid Open (Treintaidosavos de final)
| Jaume Munar
| 0-2 (0-6, 1-6)
| Casper Ruud
|23/04/2026
| Madrid Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Jaume Munar
| 2-0 (6-4, 6-1)
| Alexander Shevchenko
|13/04/2026
| Barcelona Open (Dieciseisavos de final)
| Jaume Munar
| 0-2 (1-6, 2-6)
| Rafael Jodar
|13/02/2026
| Rotterdam Open (Cuartos de final)
| Jaume Munar
| 1-2 (4-6, 7-6, 6-7)
| Alexander Bublik
|12/02/2026
| Rotterdam Open (Octavos de final)
| Karen Khachanov
| 1-2 (6-7, 6-3, 3-6)
| Jaume Munar