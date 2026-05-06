Matteo Arnaldi - Jaume Munar, en directo hoy: sigue el partido de Internazionali BNL d'Italia

Matteo Arnaldi - Jaume Munar: resumen y estadísticas del partido de Sesentaicuatroavos de final de Internazionali BNL d'Italia - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: miércoles, 6 mayo 2026 13:30
Madrid, 6 de mayo de 2026.

El tenista italiano Matteo Arnaldi(106) se enfrenta en Sesentaicuatroavos de final del torneo Internazionali BNL d'Italia al tenista español Jaume Munar(38) este miércoles a las 14:30.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
07/02/2025 Dallas Open (Cuartos de final) Matteo Arnaldi 1-2 (4-6, 6-3, 3-6) Jaume Munar
10/06/2023 Heilbronn (Cuartos de final) Matteo Arnaldi 2-1 (1-6, 6-4, 7-5) Jaume Munar
30/04/2023 Madrid Open (Dieciseisavos de final) Matteo Arnaldi 1-2 (6-3, 3-6, 1-6) Jaume Munar
18/04/2023 Barcelona Open (Treintaidosavos de final) Matteo Arnaldi 2-0 (6-3, 6-4) Jaume Munar

-Últimos Resultados de Matteo Arnaldi.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
03/05/2026 Cagliari (Final) Hubert Hurkacz 0-2 (4-6, 4-6) Matteo Arnaldi
02/05/2026 Cagliari (Semifinal) Matteo Arnaldi 2-1 (1-6, 6-1, 6-0) Gianluca Cadenasso
01/05/2026 Cagliari (Cuartos de final) Matteo Arnaldi 2-1 (6-3, 6-7, 7-6) Nuno Borges
30/04/2026 Cagliari (Octavos de final) Juan Manuel Cerundolo 0-2 (2-6, 3-6) Matteo Arnaldi
29/04/2026 Cagliari (Dieciseisavos de final) Federico Arnaboldi 1-2 (7-6, 4-6, 2-6) Matteo Arnaldi

-Últimos Resultados de Jaume Munar.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
25/04/2026 Madrid Open (Treintaidosavos de final) Jaume Munar 0-2 (0-6, 1-6) Casper Ruud
23/04/2026 Madrid Open (Sesentaicuatroavos de final) Jaume Munar 2-0 (6-4, 6-1) Alexander Shevchenko
13/04/2026 Barcelona Open (Dieciseisavos de final) Jaume Munar 0-2 (1-6, 2-6) Rafael Jodar
13/02/2026 Rotterdam Open (Cuartos de final) Jaume Munar 1-2 (4-6, 7-6, 6-7) Alexander Bublik
12/02/2026 Rotterdam Open (Octavos de final) Karen Khachanov 1-2 (6-7, 6-3, 3-6) Jaume Munar

