Matteo Berrettini - Alex de Minaur, en directo hoy: sigue el partido de Erste Bank Open

Matteo Berrettini - Alex de Minaur: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Erste Bank Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 30 de octubre de 2026.

El tenista italiano Matteo Berrettini(48) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Erste Bank Open al tenista australiano Alex de Minaur(10) este viernes no antes de las 20:00.

Últimos Resultados de Matteo Berrettini

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 29/10/2026 Erste Bank Open (Octavos de final) Flavio Cobolli 0-0 (2-5) Matteo Berrettini 26/10/2026 Erste Bank Open (Dieciseisavos de final) Matteo Berrettini 2-0 (6-3, 6-4) Tomas Etcheverry 20/10/2026 Lyon Open (Dieciseisavos de final) Matteo Berrettini 0-2 (6-7, 5-7) Kyrian Jacquet 09/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Treintaidosavos de final) Matteo Berrettini 0-2 (6-7, 5-7) Brandon Nakashima 07/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Sesentaicuatroavos de final) Aleksandar Kovacevic 1-2 (7-6, 1-6, 4-6) Matteo Berrettini

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