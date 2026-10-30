Matteo Berrettini - Alex de Minaur, en directo hoy: sigue el partido de Erste Bank Open

Matteo Berrettini - Alex de Minaur: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Erste Bank Open
Matteo Berrettini - Alex de Minaur: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Erste Bank Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: viernes, 30 octubre 2026 19:03
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Madrid, 30 de octubre de 2026.

El tenista italiano Matteo Berrettini(48) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Erste Bank Open al tenista australiano Alex de Minaur(10) este viernes no antes de las 20:00.

Últimos Resultados de Matteo Berrettini

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
29/10/2026 Erste Bank Open (Octavos de final) Flavio Cobolli 0-0 (2-5) Matteo Berrettini
26/10/2026 Erste Bank Open (Dieciseisavos de final) Matteo Berrettini 2-0 (6-3, 6-4) Tomas Etcheverry
20/10/2026 Lyon Open (Dieciseisavos de final) Matteo Berrettini 0-2 (6-7, 5-7) Kyrian Jacquet
09/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Treintaidosavos de final) Matteo Berrettini 0-2 (6-7, 5-7) Brandon Nakashima
07/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Sesentaicuatroavos de final) Aleksandar Kovacevic 1-2 (7-6, 1-6, 4-6) Matteo Berrettini

Últimos Resultados de Alex de Minaur

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
28/10/2026 Erste Bank Open (Octavos de final) Learner Tien 0-2 (4-6, 2-6) Alex de Minaur
26/10/2026 Erste Bank Open (Dieciseisavos de final) Tomas Machac 1-2 (6-1, 4-6, 3-6) Alex de Minaur
15/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Cuartos de final) Alexander Zverev 2-0 (6-4, 6-4) Alex de Minaur
13/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Octavos de final) Alex de Minaur 2-0 (6-3, 6-4) Karen Khachanov
11/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Dieciseisavos de final) Alex de Minaur 2-0 (7-6, 6-4) Rei Sakamoto
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