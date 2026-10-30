Matteo Berrettini - Alex de Minaur, en directo hoy: sigue el partido de Erste Bank Open

Matteo Berrettini - Alex de Minaur: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Erste Bank Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 30 de octubre de 2026.
El tenista italiano Matteo Berrettini(48) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Erste Bank Open al tenista australiano Alex de Minaur(10) este viernes no antes de las 20:00.
Últimos Resultados de Matteo Berrettini
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|29/10/2026
| Erste Bank Open (Octavos de final)
| Flavio Cobolli
| 0-0 (2-5)
| Matteo Berrettini
|26/10/2026
| Erste Bank Open (Dieciseisavos de final)
| Matteo Berrettini
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Tomas Etcheverry
|20/10/2026
| Lyon Open (Dieciseisavos de final)
| Matteo Berrettini
| 0-2 (6-7, 5-7)
| Kyrian Jacquet
|09/10/2026
| Shanghai Rolex Masters (Treintaidosavos de final)
| Matteo Berrettini
| 0-2 (6-7, 5-7)
| Brandon Nakashima
|07/10/2026
| Shanghai Rolex Masters (Sesentaicuatroavos de final)
| Aleksandar Kovacevic
| 1-2 (7-6, 1-6, 4-6)
| Matteo Berrettini
Últimos Resultados de Alex de Minaur
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|28/10/2026
| Erste Bank Open (Octavos de final)
| Learner Tien
| 0-2 (4-6, 2-6)
| Alex de Minaur
|26/10/2026
| Erste Bank Open (Dieciseisavos de final)
| Tomas Machac
| 1-2 (6-1, 4-6, 3-6)
| Alex de Minaur
|15/10/2026
| Shanghai Rolex Masters (Cuartos de final)
| Alexander Zverev
| 2-0 (6-4, 6-4)
| Alex de Minaur
|13/10/2026
| Shanghai Rolex Masters (Octavos de final)
| Alex de Minaur
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Karen Khachanov
|11/10/2026
| Shanghai Rolex Masters (Dieciseisavos de final)
| Alex de Minaur
| 2-0 (7-6, 6-4)
| Rei Sakamoto