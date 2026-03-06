Matteo Berrettini - Alexander Zverev, en directo hoy: sigue el partido de BNP Paribas Open

Matteo Berrettini - Alexander Zverev: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de BNP Paribas Open
Europa Press Deportes
Publicado: viernes, 6 marzo 2026 19:01
Madrid, 6 de marzo de 2026.

El tenista Italiano Matteo Berrettini(66) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo BNP Paribas Open al tenista Alemán Alexander Zverev(4) este viernes a las 20:00.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
08/04/2025 Rolex Monte Carlo Masters (Dieciseisavos de final) Alexander Zverev 1-2 (6-2, 3-6, 5-7) Matteo Berrettini
08/07/2023 Wimbledon ATP (Dieciseisavos de final) Alexander Zverev 0-3 (3-6, 6-7, 6-7) Matteo Berrettini

-Últimos Resultados de Matteo Berrettini.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
05/03/2026 BNP Paribas Open (Sesentaicuatroavos de final) Matteo Berrettini 2-1 (4-6, 7-5, 7-5) Adrian Mannarino
24/02/2026 Chile Open (Dieciseisavos de final) Emilio Nava 2-0 (6-3, 6-4) Matteo Berrettini
20/02/2026 Rio Open (Cuartos de final) Ignacio Buse 2-1 (6-3, 2-6, 6-3) Matteo Berrettini
20/02/2026 Rio Open (Octavos de final) Matteo Berrettini 2-1 (3-6, 6-4, 6-2) Dusan Lajovic
17/02/2026 Rio Open (Dieciseisavos de final) Tomas Barrios 0-2 (6-7, 5-7) Matteo Berrettini

-Últimos Resultados de Alexander Zverev.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
26/02/2026 Mexican Open (Octavos de final) Alexander Zverev 1-2 (3-6, 7-6, 6-7) Miomir Kecmanovic
25/02/2026 Mexican Open (Dieciseisavos de final) Alexander Zverev 2-0 (6-2, 6-4) Corentin Moutet
30/01/2026 Australian Open ATP (Semifinal) Carlos Alcaraz 3-2 (6-4, 7-6, 6-7, 6-7, 7-5) Alexander Zverev
27/01/2026 Australian Open ATP (Cuartos de final) Alexander Zverev 3-1 (6-3, 6-7, 6-1, 7-6) Learner Tien
25/01/2026 Australian Open ATP (Octavos de final) Alexander Zverev 3-0 (6-2, 6-4, 6-4) Francisco Cerundolo

