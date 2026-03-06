Matteo Berrettini - Alexander Zverev, en directo hoy: sigue el partido de BNP Paribas Open

Matteo Berrettini - Alexander Zverev: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de BNP Paribas Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 6 de marzo de 2026.
El tenista Italiano Matteo Berrettini(66) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo BNP Paribas Open al tenista Alemán Alexander Zverev(4) este viernes a las 20:00.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|08/04/2025
| Rolex Monte Carlo Masters (Dieciseisavos de final)
| Alexander Zverev
| 1-2 (6-2, 3-6, 5-7)
| Matteo Berrettini
|08/07/2023
| Wimbledon ATP (Dieciseisavos de final)
| Alexander Zverev
| 0-3 (3-6, 6-7, 6-7)
| Matteo Berrettini
-Últimos Resultados de Matteo Berrettini.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|05/03/2026
| BNP Paribas Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Matteo Berrettini
| 2-1 (4-6, 7-5, 7-5)
| Adrian Mannarino
|24/02/2026
| Chile Open (Dieciseisavos de final)
| Emilio Nava
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Matteo Berrettini
|20/02/2026
| Rio Open (Cuartos de final)
| Ignacio Buse
| 2-1 (6-3, 2-6, 6-3)
| Matteo Berrettini
|20/02/2026
| Rio Open (Octavos de final)
| Matteo Berrettini
| 2-1 (3-6, 6-4, 6-2)
| Dusan Lajovic
|17/02/2026
| Rio Open (Dieciseisavos de final)
| Tomas Barrios
| 0-2 (6-7, 5-7)
| Matteo Berrettini
-Últimos Resultados de Alexander Zverev.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|26/02/2026
| Mexican Open (Octavos de final)
| Alexander Zverev
| 1-2 (3-6, 7-6, 6-7)
| Miomir Kecmanovic
|25/02/2026
| Mexican Open (Dieciseisavos de final)
| Alexander Zverev
| 2-0 (6-2, 6-4)
| Corentin Moutet
|30/01/2026
| Australian Open ATP (Semifinal)
| Carlos Alcaraz
| 3-2 (6-4, 7-6, 6-7, 6-7, 7-5)
| Alexander Zverev
|27/01/2026
| Australian Open ATP (Cuartos de final)
| Alexander Zverev
| 3-1 (6-3, 6-7, 6-1, 7-6)
| Learner Tien
|25/01/2026
| Australian Open ATP (Octavos de final)
| Alexander Zverev
| 3-0 (6-2, 6-4, 6-4)
| Francisco Cerundolo