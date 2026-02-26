Mattia Bellucci - Alejandro Davidovich Fokina, en directo hoy: sigue el partido de Mexican Open

Mattia Bellucci - Alejandro Davidovich Fokina: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Mexican Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: jueves, 26 febrero 2026 3:15
Seguir en

Madrid, 26 de febrero de 2026.

El tenista Italiano Mattia Bellucci(110) se enfrenta en Octavos de final del torneo Mexican Open al tenista Español Alejandro Davidovich Fokina(14) este jueves a las 04:15.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
26/02/2025 Mexican Open (Dieciseisavos de final) Alejandro Davidovich Fokina 2-1 (1-6, 7-6, 6-2) Mattia Bellucci

-Últimos Resultados de Mattia Bellucci.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
25/02/2026 Mexican Open (Dieciseisavos de final) Rinky Hijikata 0-2 (6-7, 3-6) Mattia Bellucci
18/02/2026 Delray Beach Open (Dieciseisavos de final) Miomir Kecmanovic 2-0 (6-1, 6-4) Mattia Bellucci
09/02/2026 Dallas Open (Dieciseisavos de final) Brandon Nakashima 2-0 (6-3, 6-4) Mattia Bellucci
31/01/2026 Manama (Semifinal) Kyrian Jacquet 2-1 (6-7, 6-4, 7-6) Mattia Bellucci
30/01/2026 Manama (Cuartos de final) Thiago Agustin Tirante 0-2 (4-6, 4-6) Mattia Bellucci

-Últimos Resultados de Alejandro Davidovich Fokina.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
24/02/2026 Mexican Open (Dieciseisavos de final) Daniel Altmaier 0-2 (5-7, 3-6) Alejandro Davidovich Fokina
14/02/2026 Dallas Open (Cuartos de final) Denis Shapovalov 2-1 (5-7, 6-4, 6-3) Alejandro Davidovich Fokina
11/02/2026 Dallas Open (Octavos de final) Alex Michelsen 0-2 (4-6, 4-6) Alejandro Davidovich Fokina
09/02/2026 Dallas Open (Dieciseisavos de final) Zachary Svajda 0-2 (4-6, 6-7) Alejandro Davidovich Fokina
23/01/2026 Australian Open ATP (Dieciseisavos de final) Tommy Paul 2-0 (6-1, 6-1, 0-0) Alejandro Davidovich Fokina

