Mattia Bellucci - Alejandro Davidovich Fokina, en directo hoy: sigue el partido de Mexican Open

Mattia Bellucci - Alejandro Davidovich Fokina: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Mexican Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 26 de febrero de 2026.

El tenista Italiano Mattia Bellucci(110) se enfrenta en Octavos de final del torneo Mexican Open al tenista Español Alejandro Davidovich Fokina(14) este jueves a las 04:15.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 26/02/2025 Mexican Open (Dieciseisavos de final) Alejandro Davidovich Fokina 2-1 (1-6, 7-6, 6-2) Mattia Bellucci

-Últimos Resultados de Mattia Bellucci.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 25/02/2026 Mexican Open (Dieciseisavos de final) Rinky Hijikata 0-2 (6-7, 3-6) Mattia Bellucci 18/02/2026 Delray Beach Open (Dieciseisavos de final) Miomir Kecmanovic 2-0 (6-1, 6-4) Mattia Bellucci 09/02/2026 Dallas Open (Dieciseisavos de final) Brandon Nakashima 2-0 (6-3, 6-4) Mattia Bellucci 31/01/2026 Manama (Semifinal) Kyrian Jacquet 2-1 (6-7, 6-4, 7-6) Mattia Bellucci 30/01/2026 Manama (Cuartos de final) Thiago Agustin Tirante 0-2 (4-6, 4-6) Mattia Bellucci

-Últimos Resultados de Alejandro Davidovich Fokina.