Mattia Bellucci - Alejandro Davidovich Fokina, en directo hoy: sigue el partido de Mexican Open

Mattia Bellucci - Alejandro Davidovich Fokina: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Mexican Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 26 de febrero de 2026.
El tenista Italiano Mattia Bellucci(110) se enfrenta en Octavos de final del torneo Mexican Open al tenista Español Alejandro Davidovich Fokina(14) este jueves a las 04:15.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|26/02/2025
| Mexican Open (Dieciseisavos de final)
| Alejandro Davidovich Fokina
| 2-1 (1-6, 7-6, 6-2)
| Mattia Bellucci
-Últimos Resultados de Mattia Bellucci.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|25/02/2026
| Mexican Open (Dieciseisavos de final)
| Rinky Hijikata
| 0-2 (6-7, 3-6)
| Mattia Bellucci
|18/02/2026
| Delray Beach Open (Dieciseisavos de final)
| Miomir Kecmanovic
| 2-0 (6-1, 6-4)
| Mattia Bellucci
|09/02/2026
| Dallas Open (Dieciseisavos de final)
| Brandon Nakashima
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Mattia Bellucci
|31/01/2026
| Manama (Semifinal)
| Kyrian Jacquet
| 2-1 (6-7, 6-4, 7-6)
| Mattia Bellucci
|30/01/2026
| Manama (Cuartos de final)
| Thiago Agustin Tirante
| 0-2 (4-6, 4-6)
| Mattia Bellucci
-Últimos Resultados de Alejandro Davidovich Fokina.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|24/02/2026
| Mexican Open (Dieciseisavos de final)
| Daniel Altmaier
| 0-2 (5-7, 3-6)
| Alejandro Davidovich Fokina
|14/02/2026
| Dallas Open (Cuartos de final)
| Denis Shapovalov
| 2-1 (5-7, 6-4, 6-3)
| Alejandro Davidovich Fokina
|11/02/2026
| Dallas Open (Octavos de final)
| Alex Michelsen
| 0-2 (4-6, 4-6)
| Alejandro Davidovich Fokina
|09/02/2026
| Dallas Open (Dieciseisavos de final)
| Zachary Svajda
| 0-2 (4-6, 6-7)
| Alejandro Davidovich Fokina
|23/01/2026
| Australian Open ATP (Dieciseisavos de final)
| Tommy Paul
| 2-0 (6-1, 6-1, 0-0)
| Alejandro Davidovich Fokina