Mattia Bellucci - Taylor Fritz, en directo hoy: sigue el partido de Stuttgart Open

Mattia Bellucci - Taylor Fritz: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Stuttgart Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 12 de junio de 2026.
El tenista italiano Mattia Bellucci(78) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Stuttgart Open al tenista estadounidense Taylor Fritz(9) este viernes a las 13:15.
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-Últimos Resultados de Mattia Bellucci.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|10/06/2026
| Stuttgart Open (Octavos de final)
| Mattia Bellucci
| 2-1 (7-5, 6-7, 6-2)
| Yannick Hanfmann
|08/06/2026
| Stuttgart Open (Dieciseisavos de final)
| Alejandro Davidovich Fokina
| 1-2 (2-6, 7-6, 1-6)
| Mattia Bellucci
|02/06/2026
| Birmingham (Dieciseisavos de final)
| Mattia Bellucci
| 0-2 (3-6, 0-6)
| Alex Bolt
|24/05/2026
| Roland Garros ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Quentin Halys
| 3-0 (6-3, 7-6, 6-3)
| Mattia Bellucci
|11/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Dieciseisavos de final)
| Mattia Bellucci
| 0-2 (4-6, 3-6)
| Martin Landaluce
-Últimos Resultados de Taylor Fritz.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|11/06/2026
| Stuttgart Open (Octavos de final)
| Martin Landaluce
| 1-2 (7-6, 5-7, 6-7)
| Taylor Fritz
|24/05/2026
| Roland Garros ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Taylor Fritz
| 1-3 (6-7, 6-7, 7-6, 1-6)
| Nishesh Basavareddy
|20/05/2026
| Geneva Open (Octavos de final)
| Taylor Fritz
| 0-2 (4-6, 4-6)
| Alexei Popyrin
|24/03/2026
| Miami Open (Octavos de final)
| Jiri Lehecka
| 2-1 (6-4, 6-7, 6-2)
| Taylor Fritz
|22/03/2026
| Miami Open (Dieciseisavos de final)
| Reilly Opelka
| 0-2 (3-6, 4-6)
| Taylor Fritz