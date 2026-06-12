Mattia Bellucci - Taylor Fritz, en directo hoy: sigue el partido de Stuttgart Open

Mattia Bellucci - Taylor Fritz: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Stuttgart Open
Mattia Bellucci - Taylor Fritz: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Stuttgart Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: viernes, 12 junio 2026 12:16
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Madrid, 12 de junio de 2026.

El tenista italiano Mattia Bellucci(78) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Stuttgart Open al tenista estadounidense Taylor Fritz(9) este viernes a las 13:15.

No hay partidos directos.

-Últimos Resultados de Mattia Bellucci.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
10/06/2026 Stuttgart Open (Octavos de final) Mattia Bellucci 2-1 (7-5, 6-7, 6-2) Yannick Hanfmann
08/06/2026 Stuttgart Open (Dieciseisavos de final) Alejandro Davidovich Fokina 1-2 (2-6, 7-6, 1-6) Mattia Bellucci
02/06/2026 Birmingham (Dieciseisavos de final) Mattia Bellucci 0-2 (3-6, 0-6) Alex Bolt
24/05/2026 Roland Garros ATP (Sesentaicuatroavos de final) Quentin Halys 3-0 (6-3, 7-6, 6-3) Mattia Bellucci
11/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Dieciseisavos de final) Mattia Bellucci 0-2 (4-6, 3-6) Martin Landaluce

-Últimos Resultados de Taylor Fritz.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
11/06/2026 Stuttgart Open (Octavos de final) Martin Landaluce 1-2 (7-6, 5-7, 6-7) Taylor Fritz
24/05/2026 Roland Garros ATP (Sesentaicuatroavos de final) Taylor Fritz 1-3 (6-7, 6-7, 7-6, 1-6) Nishesh Basavareddy
20/05/2026 Geneva Open (Octavos de final) Taylor Fritz 0-2 (4-6, 4-6) Alexei Popyrin
24/03/2026 Miami Open (Octavos de final) Jiri Lehecka 2-1 (6-4, 6-7, 6-2) Taylor Fritz
22/03/2026 Miami Open (Dieciseisavos de final) Reilly Opelka 0-2 (3-6, 4-6) Taylor Fritz

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