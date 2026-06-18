México - Corea del Sur, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: México - Corea del Sur: resumen y estadísticas del partido de la jornada 2 de Copa Mundial de la FIFA - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 18 de junio de 2026.

La selección de México, situada en la primera posición de la tabla se enfrenta en Fase de Grupos (II) de la Copa Mundial de la FIFA en el Estadio Akron de Guadalajara (Zapopan), en México ante Corea del Sur este viernes a las 03:00, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 2 - 0 como local contra Sudáfrica, añadiendo 3 puntos más a los 3 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Corea del Sur ocupa el segundo lugar, llega tras la victoria por 2 - 1 cosechada como local contra Chequia, añadiendo 3 puntos más a los 3 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Clasificado México 3 1 2 Clasificado Corea del Sur 3 1 3 Tercero ¿? Chequia 1 2 4 Eliminado Sudáfrica 1 2

-Onces iniciales probables.

MÉXICO: Jose Rangel; Israel Reyes, Edson Alvarez, Johan Vasquez, Jesus Gallardo; Erik Lira, Roberto Alvarado, Gilberto Mora, Alvaro Fidalgo, Julian Quinones, Raul Jimenez.

COREA DEL SUR: Seung-Gyu Kim; Han-Beom Lee, Min-Jae Kim, Gi-Hyuk Lee; Young-Woo Seol, In-Beom Hwang, Seung-Ho Paik, Tae-Seok Lee, Kang-In Lee, Jae-Sung Lee, Heung-Min Son.

-Últimos Resultados de México.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 11/06/2026 World Cup Grp. A Mexico 2-0 South Africa

-Últimos Resultados de Corea del Sur.