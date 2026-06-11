México - Sudáfrica, en directo hoy: sigue el partido de Copa Mundial de la FIFA minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: México - Sudáfrica: resumen y estadísticas del partido de la jornada 1 de Copa Mundial de la FIFA - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 11 de junio de 2026.

Las selecciones de México y Sudáfrica debutan en Fase de Grupos de la Copa Mundial de la FIFA, en el Mexico City Stadium este jueves a las 21:00

-Onces iniciales confirmados.

MÉXICO: Jose Rangel; Israel Reyes, Cesar Montes, Johan Vasquez, Jesus Gallardo; Erik Lira, Brian Gutierrez, Alvaro Fidalgo, Roberto Alvarado, Julian Quinones, Raul Jimenez.

SUDÁFRICA: Ronwen Williams; Nkosinathi Sibisi, Ime Okon, Mbekezeli Mbokazi; Khuliso Mudau, Jayden Adams, Sphephelo Sithole, Teboho Mokoena, Aubrey Maphosa Modiba; Iqraam Rayners, Lyle Foster.