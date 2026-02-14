Miomir Kecmanovic - Ben Shelton, en directo hoy: sigue el partido de Dallas Open

Publicado: sábado, 14 febrero 2026 1:02
Madrid, 14 de febrero de 2026.

El tenista Serbio Miomir Kecmanovic(66) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Dallas Open al tenista estadounidense Ben Shelton(9) este sábado a las 02:00.

-Últimos Resultados de Miomir Kecmanovic.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
13/02/2026 Dallas Open (Octavos de final) Tommy Paul 1-2 (7-5, 4-6, 4-6) Miomir Kecmanovic
10/02/2026 Dallas Open (Dieciseisavos de final) Sho Shimabukuro 1-2 (7-6, 3-6, 6-7) Miomir Kecmanovic
03/02/2026 Open Sud de France (Dieciseisavos de final) Miomir Kecmanovic 1-2 (6-4, 3-6, 6-7) Pablo Carreno Busta
18/01/2026 Australian Open ATP (Sesentaicuatroavos de final) Miomir Kecmanovic 2-3 (2-6, 6-3, 6-4, 3-6, 4-6) Tomas Etcheverry
12/01/2026 Adelaide International (Dieciseisavos de final) Miomir Kecmanovic 0-2 (6-7, 4-6) Valentin Vacherot

-Últimos Resultados de Ben Shelton.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
13/02/2026 Dallas Open (Octavos de final) Adrian Mannarino 1-2 (6-7, 7-6, 3-6) Ben Shelton
10/02/2026 Dallas Open (Dieciseisavos de final) Gabriel Diallo 0-2 (4-6, 4-6) Ben Shelton
28/01/2026 Australian Open ATP (Cuartos de final) Ben Shelton 0-3 (3-6, 4-6, 4-6) Jannik Sinner
26/01/2026 Australian Open ATP (Octavos de final) Ben Shelton 3-1 (3-6, 6-4, 6-3, 6-4) Casper Ruud
24/01/2026 Australian Open ATP (Dieciseisavos de final) Ben Shelton 3-0 (6-4, 6-4, 7-6) Valentin Vacherot

