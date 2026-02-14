Miomir Kecmanovic - Ben Shelton, en directo hoy: sigue el partido de Dallas Open

Miomir Kecmanovic - Ben Shelton: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Dallas Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 14 de febrero de 2026.
El tenista Serbio Miomir Kecmanovic(66) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Dallas Open al tenista estadounidense Ben Shelton(9) este sábado a las 02:00.
No hay partidos directos.
-Últimos Resultados de Miomir Kecmanovic.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|13/02/2026
| Dallas Open (Octavos de final)
| Tommy Paul
| 1-2 (7-5, 4-6, 4-6)
| Miomir Kecmanovic
|10/02/2026
| Dallas Open (Dieciseisavos de final)
| Sho Shimabukuro
| 1-2 (7-6, 3-6, 6-7)
| Miomir Kecmanovic
|03/02/2026
| Open Sud de France (Dieciseisavos de final)
| Miomir Kecmanovic
| 1-2 (6-4, 3-6, 6-7)
| Pablo Carreno Busta
|18/01/2026
| Australian Open ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Miomir Kecmanovic
| 2-3 (2-6, 6-3, 6-4, 3-6, 4-6)
| Tomas Etcheverry
|12/01/2026
| Adelaide International (Dieciseisavos de final)
| Miomir Kecmanovic
| 0-2 (6-7, 4-6)
| Valentin Vacherot
-Últimos Resultados de Ben Shelton.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|13/02/2026
| Dallas Open (Octavos de final)
| Adrian Mannarino
| 1-2 (6-7, 7-6, 3-6)
| Ben Shelton
|10/02/2026
| Dallas Open (Dieciseisavos de final)
| Gabriel Diallo
| 0-2 (4-6, 4-6)
| Ben Shelton
|28/01/2026
| Australian Open ATP (Cuartos de final)
| Ben Shelton
| 0-3 (3-6, 4-6, 4-6)
| Jannik Sinner
|26/01/2026
| Australian Open ATP (Octavos de final)
| Ben Shelton
| 3-1 (3-6, 6-4, 6-3, 6-4)
| Casper Ruud
|24/01/2026
| Australian Open ATP (Dieciseisavos de final)
| Ben Shelton
| 3-0 (6-4, 6-4, 7-6)
| Valentin Vacherot