Mirra Andreeva - Karolina Pliskova, en directo hoy: sigue el partido de National Bank Open

Mirra Andreeva - Karolina Pliskova: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de National Bank Open
Mirra Andreeva - Karolina Pliskova: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de National Bank Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: miércoles, 5 agosto 2026 19:05
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Madrid, 5 de agosto de 2026.

La tenista Rusa Mirra Andreeva(5) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo National Bank Open a la tenista checa Karolina Pliskova(63) este miércoles no antes de las 20:00.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
15/08/2024 Western & Southern Open (Dieciseisavos de final) Mirra Andreeva 2-0 (6-2, 6-3) Karolina Pliskova

Últimos Resultados de Mirra Andreeva

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
01/07/2026 Wimbledon WTA (Treintaidosavos de final) Barbora Krejcikova 2-1 (4-6, 7-5, 6-4) Mirra Andreeva
29/06/2026 Wimbledon WTA (Sesentaicuatroavos de final) Magda Linette 0-2 (5-7, 4-6) Mirra Andreeva
24/06/2026 Bad Homburg Open (Octavos de final) Ekaterina Alexandrova 2-0 (6-3, 6-4) Mirra Andreeva
06/06/2026 Roland Garros WTA (Final) Maja Chwalinska 0-2 (3-6, 2-6) Mirra Andreeva
04/06/2026 Roland Garros WTA (Semifinal) Marta Kostyuk 0-2 (1-6, 3-6) Mirra Andreeva

Últimos Resultados de Karolina Pliskova

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
03/08/2026 National Bank Open (Sesentaicuatroavos de final) Oleksandra Oliynykova 0-2 (4-6, 4-6) Karolina Pliskova
02/07/2026 Wimbledon WTA (Treintaidosavos de final) Karolina Pliskova 0-2 (1-6, 3-6) Iga Swiatek
30/06/2026 Wimbledon WTA (Sesentaicuatroavos de final) Tereza Valentova 0-2 (3-6, 4-6) Karolina Pliskova
20/06/2026 Nottingham Open (Semifinal) Karolina Pliskova 0-2 (4-6, 1-6) Marie Bouzkova
19/06/2026 Nottingham Open (Cuartos de final) Karolina Pliskova 2-0 (7-5, 6-4) Talia Gibson

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