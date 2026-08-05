Mirra Andreeva - Karolina Pliskova, en directo hoy: sigue el partido de National Bank Open

Mirra Andreeva - Karolina Pliskova: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de National Bank Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 5 de agosto de 2026.
La tenista Rusa Mirra Andreeva(5) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo National Bank Open a la tenista checa Karolina Pliskova(63) este miércoles no antes de las 20:00.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|15/08/2024
| Western & Southern Open (Dieciseisavos de final)
| Mirra Andreeva
| 2-0 (6-2, 6-3)
| Karolina Pliskova
Últimos Resultados de Mirra Andreeva
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|01/07/2026
| Wimbledon WTA (Treintaidosavos de final)
| Barbora Krejcikova
| 2-1 (4-6, 7-5, 6-4)
| Mirra Andreeva
|29/06/2026
| Wimbledon WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Magda Linette
| 0-2 (5-7, 4-6)
| Mirra Andreeva
|24/06/2026
| Bad Homburg Open (Octavos de final)
| Ekaterina Alexandrova
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Mirra Andreeva
|06/06/2026
| Roland Garros WTA (Final)
| Maja Chwalinska
| 0-2 (3-6, 2-6)
| Mirra Andreeva
|04/06/2026
| Roland Garros WTA (Semifinal)
| Marta Kostyuk
| 0-2 (1-6, 3-6)
| Mirra Andreeva
Últimos Resultados de Karolina Pliskova
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|03/08/2026
| National Bank Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Oleksandra Oliynykova
| 0-2 (4-6, 4-6)
| Karolina Pliskova
|02/07/2026
| Wimbledon WTA (Treintaidosavos de final)
| Karolina Pliskova
| 0-2 (1-6, 3-6)
| Iga Swiatek
|30/06/2026
| Wimbledon WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Tereza Valentova
| 0-2 (3-6, 4-6)
| Karolina Pliskova
|20/06/2026
| Nottingham Open (Semifinal)
| Karolina Pliskova
| 0-2 (4-6, 1-6)
| Marie Bouzkova
|19/06/2026
| Nottingham Open (Cuartos de final)
| Karolina Pliskova
| 2-0 (7-5, 6-4)
| Talia Gibson