Mirra Andreeva - Marta Kostyuk, en directo hoy: sigue el partido de Madrid Open

Mirra Andreeva - Marta Kostyuk: resumen y estadísticas del partido de Final de Madrid Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 2 de mayo de 2026.
La tenista rusa Mirra Andreeva(8) se enfrenta en Final del torneo Madrid Open a la tenista ucraniana Marta Kostyuk(23) este sábado a las 17:00.
###WidgetTenis###
-Últimos Resultados de Mirra Andreeva.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|30/04/2026
| Madrid Open (Semifinal)
| Hailey Baptiste
| 0-2 (4-6, 6-7)
| Mirra Andreeva
|28/04/2026
| Madrid Open (Cuartos de final)
| Leylah Fernandez
| 0-2 (6-7, 3-6)
| Mirra Andreeva
|27/04/2026
| Madrid Open (Octavos de final)
| Mirra Andreeva
| 2-1 (6-7, 6-3, 7-6)
| Anna Bondar
|25/04/2026
| Madrid Open (Dieciseisavos de final)
| Mirra Andreeva
| 2-0 (6-3, 6-2)
| Dalma Galfi
|23/04/2026
| Madrid Open (Treintaidosavos de final)
| Mirra Andreeva
| 2-0 (7-5, 6-2)
| Panna Udvardy
-Últimos Resultados de Marta Kostyuk.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|30/04/2026
| Madrid Open (Semifinal)
| Marta Kostyuk
| 2-1 (6-2, 1-6, 6-1)
| Anastasia Potapova
|29/04/2026
| Madrid Open (Cuartos de final)
| Marta Kostyuk
| 2-0 (7-6, 6-0)
| Linda Noskova
|27/04/2026
| Madrid Open (Octavos de final)
| Marta Kostyuk
| 2-0 (6-2, 6-3)
| Caty McNally
|26/04/2026
| Madrid Open (Dieciseisavos de final)
| Jessica Pegula
| 0-2 (1-6, 4-6)
| Marta Kostyuk
|24/04/2026
| Madrid Open (Treintaidosavos de final)
| Yulia Putintseva
| 0-2 (1-6, 3-6)
| Marta Kostyuk