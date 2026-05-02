Mirra Andreeva - Marta Kostyuk, en directo hoy: sigue el partido de Madrid Open

Mirra Andreeva - Marta Kostyuk: resumen y estadísticas del partido de Final de Madrid Open
Mirra Andreeva - Marta Kostyuk: resumen y estadísticas del partido de Final de Madrid Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Publicado: sábado, 2 mayo 2026 16:05
Madrid, 2 de mayo de 2026.

La tenista rusa Mirra Andreeva(8) se enfrenta en Final del torneo Madrid Open a la tenista ucraniana Marta Kostyuk(23) este sábado a las 17:00.

-Últimos Resultados de Mirra Andreeva.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
30/04/2026 Madrid Open (Semifinal) Hailey Baptiste 0-2 (4-6, 6-7) Mirra Andreeva
28/04/2026 Madrid Open (Cuartos de final) Leylah Fernandez 0-2 (6-7, 3-6) Mirra Andreeva
27/04/2026 Madrid Open (Octavos de final) Mirra Andreeva 2-1 (6-7, 6-3, 7-6) Anna Bondar
25/04/2026 Madrid Open (Dieciseisavos de final) Mirra Andreeva 2-0 (6-3, 6-2) Dalma Galfi
23/04/2026 Madrid Open (Treintaidosavos de final) Mirra Andreeva 2-0 (7-5, 6-2) Panna Udvardy

-Últimos Resultados de Marta Kostyuk.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
30/04/2026 Madrid Open (Semifinal) Marta Kostyuk 2-1 (6-2, 1-6, 6-1) Anastasia Potapova
29/04/2026 Madrid Open (Cuartos de final) Marta Kostyuk 2-0 (7-6, 6-0) Linda Noskova
27/04/2026 Madrid Open (Octavos de final) Marta Kostyuk 2-0 (6-2, 6-3) Caty McNally
26/04/2026 Madrid Open (Dieciseisavos de final) Jessica Pegula 0-2 (1-6, 4-6) Marta Kostyuk
24/04/2026 Madrid Open (Treintaidosavos de final) Yulia Putintseva 0-2 (1-6, 3-6) Marta Kostyuk

