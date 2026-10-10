Mirra Andreeva - Nikola Bartunkova, en directo hoy: sigue el partido de China Open

Madrid, 10 de octubre de 2026.

La tenista rusa Mirra Andreeva(5) se enfrenta en Semifinal del torneo China Open a la tenista checa Nikola Bartunkova(34) este sábado no antes de las 09:00.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 05/09/2026 US Open WTA (Dieciseisavos de final) Mirra Andreeva 2-0 (6-2, 7-6) Nikola Bartunkova

Últimos Resultados de Mirra Andreeva

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 08/10/2026 China Open (Cuartos de final) Ekaterina Alexandrova 0-2 (6-7, 6-7) Mirra Andreeva 06/10/2026 China Open (Octavos de final) Daria Snigur 0-2 (2-6, 2-6) Mirra Andreeva 04/10/2026 China Open (Dieciseisavos de final) Polina Kudermetova 0-2 (4-6, 1-6) Mirra Andreeva 02/10/2026 China Open (Treintaidosavos de final) Yue Yuan 1-2 (6-3, 0-6, 0-6) Mirra Andreeva 25/09/2026 Singapore Open (Cuartos de final) Mirra Andreeva 0-2 (2-6, 5-7) Leylah Fernandez

Últimos Resultados de Nikola Bartunkova