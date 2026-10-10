Mirra Andreeva - Nikola Bartunkova, en directo hoy: sigue el partido de China Open

Madrid, 10 de octubre de 2026.
La tenista rusa Mirra Andreeva(5) se enfrenta en Semifinal del torneo China Open a la tenista checa Nikola Bartunkova(34) este sábado no antes de las 09:00.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|05/09/2026
| US Open WTA (Dieciseisavos de final)
| Mirra Andreeva
| 2-0 (6-2, 7-6)
| Nikola Bartunkova
Últimos Resultados de Mirra Andreeva
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|08/10/2026
| China Open (Cuartos de final)
| Ekaterina Alexandrova
| 0-2 (6-7, 6-7)
| Mirra Andreeva
|06/10/2026
| China Open (Octavos de final)
| Daria Snigur
| 0-2 (2-6, 2-6)
| Mirra Andreeva
|04/10/2026
| China Open (Dieciseisavos de final)
| Polina Kudermetova
| 0-2 (4-6, 1-6)
| Mirra Andreeva
|02/10/2026
| China Open (Treintaidosavos de final)
| Yue Yuan
| 1-2 (6-3, 0-6, 0-6)
| Mirra Andreeva
|25/09/2026
| Singapore Open (Cuartos de final)
| Mirra Andreeva
| 0-2 (2-6, 5-7)
| Leylah Fernandez
Últimos Resultados de Nikola Bartunkova
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|08/10/2026
| China Open (Cuartos de final)
| Karolina Muchova
| 0-2 (3-6, 0-6)
| Nikola Bartunkova
|06/10/2026
| China Open (Octavos de final)
| Sinja Kraus
| 1-2 (0-6, 6-4, 3-6)
| Nikola Bartunkova
|04/10/2026
| China Open (Dieciseisavos de final)
| Nikola Bartunkova
| 2-0 (6-4, 6-3)
| Aryna Sabalenka
|02/10/2026
| China Open (Treintaidosavos de final)
| Nikola Bartunkova
| 2-0 (6-2, 6-2)
| Magdalena Frech
|05/09/2026
| US Open WTA (Dieciseisavos de final)
| Mirra Andreeva
| 2-0 (6-2, 7-6)
| Nikola Bartunkova