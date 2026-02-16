Mubarak Shannan Zayid - Alexei Popyrin, en directo hoy: sigue el partido de Qatar Open

Publicado: lunes, 16 febrero 2026 10:33
Madrid, 16 de febrero de 2026.

El tenista Catarí Mubarak Shannan Zayid(0) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Qatar Open al tenista Australiano Alexei Popyrin(50) este lunes a las 11:30.

No hay partidos directos.

-Últimos Resultados de Mubarak Shannan Zayid.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
15/02/2025 Qatar Open, Qualification (Octavos de final) Quentin Halys 2-0 (6-4, 6-2) Mubarak Shannan Zayid
17/02/2024 Qatar Open, Qualification (Octavos de final) Mubarak Shannan Zayid 0-2 (2-6, 4-6) Vit Kopriva
18/02/2023 Qatar Open, Qualification (Octavos de final) Mubarak Shannan Zayid 0-2 (1-6, 1-6) Liam Broady

-Últimos Resultados de Alexei Popyrin.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
11/02/2026 Rotterdam Open (Dieciseisavos de final) Alexei Popyrin 0-2 (5-7, 3-6) Felix Auger-Aliassime
28/01/2026 Manama (Dieciseisavos de final) Alexei Popyrin 0-2 (3-6, 6-7) Ugo Blanchet
19/01/2026 Australian Open ATP (Sesentaicuatroavos de final) Alexei Popyrin 2-3 (6-2, 3-6, 6-3, 6-7, 6-7) Alexandre Muller
12/01/2026 Adelaide International (Dieciseisavos de final) Reilly Opelka 2-0 (6-3, 7-6) Alexei Popyrin
05/01/2026 Brisbane International (Dieciseisavos de final) Alexei Popyrin 1-2 (7-5, 3-6, 4-6) Quentin Halys

