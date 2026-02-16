Mubarak Shannan Zayid - Alexei Popyrin, en directo hoy: sigue el partido de Qatar Open

Mubarak Shannan Zayid - Alexei Popyrin: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Qatar Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 16 de febrero de 2026.
El tenista Catarí Mubarak Shannan Zayid(0) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Qatar Open al tenista Australiano Alexei Popyrin(50) este lunes a las 11:30.
No hay partidos directos.
-Últimos Resultados de Mubarak Shannan Zayid.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|15/02/2025
| Qatar Open, Qualification (Octavos de final)
| Quentin Halys
| 2-0 (6-4, 6-2)
| Mubarak Shannan Zayid
|17/02/2024
| Qatar Open, Qualification (Octavos de final)
| Mubarak Shannan Zayid
| 0-2 (2-6, 4-6)
| Vit Kopriva
|18/02/2023
| Qatar Open, Qualification (Octavos de final)
| Mubarak Shannan Zayid
| 0-2 (1-6, 1-6)
| Liam Broady
-Últimos Resultados de Alexei Popyrin.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|11/02/2026
| Rotterdam Open (Dieciseisavos de final)
| Alexei Popyrin
| 0-2 (5-7, 3-6)
| Felix Auger-Aliassime
|28/01/2026
| Manama (Dieciseisavos de final)
| Alexei Popyrin
| 0-2 (3-6, 6-7)
| Ugo Blanchet
|19/01/2026
| Australian Open ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Alexei Popyrin
| 2-3 (6-2, 3-6, 6-3, 6-7, 6-7)
| Alexandre Muller
|12/01/2026
| Adelaide International (Dieciseisavos de final)
| Reilly Opelka
| 2-0 (6-3, 7-6)
| Alexei Popyrin
|05/01/2026
| Brisbane International (Dieciseisavos de final)
| Alexei Popyrin
| 1-2 (7-5, 3-6, 4-6)
| Quentin Halys