Newcastle - Athletic de Bilbao, en directo hoy: sigue el partido de Champions League minuto a minuto

Madrid, 5 de noviembre de 2025.
###WidgetCompleto###
El Newcastle, situado en la undécima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 4 de Champions en el St James' Park ante el Athletic este miércoles a las 21:00, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 3 - 0 en su estadio contra el Benfica, añadiendo 3 puntos más a los 6 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Athletic ocupa el 25o lugar, llega tras la victoria por 3 - 1 cosechada en su estadio contra el Qarabag FK, añadiendo 3 puntos más a los 3 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Onces iniciales confirmados.
NEWCASTLE: Nick Pope; Kieran Trippier, Malick Thiaw, Sven Botman, Daniel Burn; Bruno Guimaraes, Sandro Tonali, Joelinton; Harvey Barnes, Nick Woltemade, Anthony Gordon.
ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Jesus Areso, Daniel Vivian, Aitor Paredes, Adama Boiro; Mikel Jauregizar, Alejandro Rego, Alex Berenguer, Mikel Vesga, Robert Navarro, Unai Gomez.
###WidgetComentarios###
-Últimos Resultados del Newcastle.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|21/10/2025
| Champions
| Newcastle United
| 3-0
| Benfica
|01/10/2025
| Champions
| Union St.Gilloise
| 0-4
| Newcastle United
|18/09/2025
| Champions
| Newcastle United
| 1-2
| Barcelona
|13/12/2023
| Champions
| Newcastle United
| 1-2
| AC Milan
|28/11/2023
| Champions
| Paris Saint-Germain
| 1-1
| Newcastle United
-Últimos Resultados del Athletic.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|01/11/2025
| LaLiga
| Real Sociedad
| 3-2
| Athletic Bilbao
|25/10/2025
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 0-1
| Getafe
|22/10/2025
| Champions
| Athletic Bilbao
| 3-1
| Qarabag FK
|19/10/2025
| LaLiga
| Elche
| 0-0
| Athletic Bilbao
|04/10/2025
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 2-1
| Mallorca