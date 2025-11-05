Newcastle - Athletic de Bilbao, en directo hoy: sigue el partido de Champions League minuto a minuto

Madrid, 5 de noviembre de 2025.

El Newcastle, situado en la undécima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 4 de Champions en el St James' Park ante el Athletic este miércoles a las 21:00, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 3 - 0 en su estadio contra el Benfica, añadiendo 3 puntos más a los 6 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Athletic ocupa el 25o lugar, llega tras la victoria por 3 - 1 cosechada en su estadio contra el Qarabag FK, añadiendo 3 puntos más a los 3 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

NEWCASTLE: Nick Pope; Kieran Trippier, Malick Thiaw, Sven Botman, Daniel Burn; Bruno Guimaraes, Sandro Tonali, Joelinton; Harvey Barnes, Nick Woltemade, Anthony Gordon.

ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Jesus Areso, Daniel Vivian, Aitor Paredes, Adama Boiro; Mikel Jauregizar, Alejandro Rego, Alex Berenguer, Mikel Vesga, Robert Navarro, Unai Gomez.

-Últimos Resultados del Newcastle.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 21/10/2025 Champions Newcastle United 3-0 Benfica 01/10/2025 Champions Union St.Gilloise 0-4 Newcastle United 18/09/2025 Champions Newcastle United 1-2 Barcelona 13/12/2023 Champions Newcastle United 1-2 AC Milan 28/11/2023 Champions Paris Saint-Germain 1-1 Newcastle United

-Últimos Resultados del Athletic.