Newcastle - Barcelona, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Madrid, 18 de septiembre de 2025.
El Newcastle, se enfrenta en la jornada 1 de Champions en el St James' Park ante el Barcelona este jueves a las 21:00.
-Clasificación Actual.
|Posición
|Equipo
|Puntos
|Partidos Jugados
|1
|Paris Saint-Germain
|3
|1
|2
|Union St.Gilloise
|3
|1
|3
|Bayern Munich
|3
|1
|4
|Arsenal
|3
|1
|4
|Inter
|3
|1
|6
|Qarabag FK
|3
|1
|7
|Liverpool
|3
|1
|8
|Real Madrid
|3
|1
|9
|Tottenham Hotspur
|3
|1
|10
|Borussia Dortmund
|1
|1
|11
|Juventus
|1
|1
|12
|Bodoe/Glimt
|1
|1
|13
|Slavia Prague
|1
|1
|14
|Pafos FC
|1
|1
|14
|Olympiacos
|1
|1
|16
|Newcastle United
|0
|0
|16
|Manchester City
|0
|0
|16
|Barcelona
|0
|0
|16
|Galatasaray
|0
|0
|16
|SSC Napoli
|0
|0
|16
|FC Koebenhavn
|0
|0
|16
|Sporting CP
|0
|0
|16
|Kairat Almaty
|0
|0
|16
|Club Brugge
|0
|0
|16
|Eintracht Frankfurt
|0
|0
|16
|Monaco
|0
|0
|16
|Bayer Leverkusen
|0
|0
|28
|Atlético
|0
|1
|29
|Benfica
|0
|1
|30
|Marseille
|0
|1
|31
|Villarreal
|0
|1
|32
|Chelsea
|0
|1
|33
|PSV Eindhoven
|0
|1
|34
|Athletic Bilbao
|0
|1
|34
|Ajax
|0
|1
|36
|Atalanta
|0
|1
-Onces iniciales probables.
NEWCASTLE: Nick Pope; Kieran Trippier, Fabian Schaer, Daniel Burn, Valentino Livramento; Bruno Guimaraes, Sandro Tonali, Joelinton; Anthony Elanga, Nick Woltemade, Harvey Barnes.
BARCELONA: Joan Garcia; Jules Kounde, Eric Garcia, Pau Cubarsi, Gerard Martin; Pedri, Marc Casado, Ferran Torres, Fermin Lopez, Raphinha, Robert Lewandowski.
-Últimos Resultados del Newcastle.
|Fecha
|Competición
|EquipoLocal
|Resultado
|EquipoVisitante
|13/12/2023
|Champions
|Newcastle United
|1-2
|AC Milan
|28/11/2023
|Champions
|Paris Saint-Germain
|1-1
|Newcastle United
|07/11/2023
|Champions
|Borussia Dortmund
|2-0
|Newcastle United
|25/10/2023
|Champions
|Newcastle United
|0-1
|Borussia Dortmund
|04/10/2023
|Champions
|Newcastle United
|4-1
|Paris Saint-Germain
-Últimos Resultados del Barcelona.
|Fecha
|Competición
|EquipoLocal
|Resultado
|EquipoVisitante
|14/09/2025
|LaLiga
|Barcelona
|6-0
|Valencia
|31/08/2025
|LaLiga
|Rayo
|1-1
|Barcelona
|23/08/2025
|LaLiga
|Levante
|2-3
|Barcelona
|16/08/2025
|LaLiga
|Mallorca
|0-3
|Barcelona
|25/05/2025
|LaLiga
|Athletic Bilbao
|0-3
|Barcelona