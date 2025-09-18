Newcastle - Barcelona, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Newcastle - Barcelona: resumen y estadísticas del partido de la jornada 1 de Champions
Actualizado: jueves, 18 septiembre 2025 16:02

Madrid, 18 de septiembre de 2025.

El Newcastle, se enfrenta en la jornada 1 de Champions en el St James' Park ante el Barcelona este jueves a las 21:00.

-Clasificación Actual.

Posición Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Paris Saint-Germain 3 1
2 Union St.Gilloise 3 1
3 Bayern Munich 3 1
4 Arsenal 3 1
4 Inter 3 1
6 Qarabag FK 3 1
7 Liverpool 3 1
8 Real Madrid 3 1
9 Tottenham Hotspur 3 1
10 Borussia Dortmund 1 1
11 Juventus 1 1
12 Bodoe/Glimt 1 1
13 Slavia Prague 1 1
14 Pafos FC 1 1
14 Olympiacos 1 1
16 Newcastle United 0 0
16 Manchester City 0 0
16 Barcelona 0 0
16 Galatasaray 0 0
16 SSC Napoli 0 0
16 FC Koebenhavn 0 0
16 Sporting CP 0 0
16 Kairat Almaty 0 0
16 Club Brugge 0 0
16 Eintracht Frankfurt 0 0
16 Monaco 0 0
16 Bayer Leverkusen 0 0
28 Atlético 0 1
29 Benfica 0 1
30 Marseille 0 1
31 Villarreal 0 1
32 Chelsea 0 1
33 PSV Eindhoven 0 1
34 Athletic Bilbao 0 1
34 Ajax 0 1
36 Atalanta 0 1

-Onces iniciales probables.
NEWCASTLE: Nick Pope; Kieran Trippier, Fabian Schaer, Daniel Burn, Valentino Livramento; Bruno Guimaraes, Sandro Tonali, Joelinton; Anthony Elanga, Nick Woltemade, Harvey Barnes.
BARCELONA: Joan Garcia; Jules Kounde, Eric Garcia, Pau Cubarsi, Gerard Martin; Pedri, Marc Casado, Ferran Torres, Fermin Lopez, Raphinha, Robert Lewandowski.

-Últimos Resultados del Newcastle.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
13/12/2023 Champions Newcastle United 1-2 AC Milan
28/11/2023 Champions Paris Saint-Germain 1-1 Newcastle United
07/11/2023 Champions Borussia Dortmund 2-0 Newcastle United
25/10/2023 Champions Newcastle United 0-1 Borussia Dortmund
04/10/2023 Champions Newcastle United 4-1 Paris Saint-Germain

-Últimos Resultados del Barcelona.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
14/09/2025 LaLiga Barcelona 6-0 Valencia
31/08/2025 LaLiga Rayo 1-1 Barcelona
23/08/2025 LaLiga Levante 2-3 Barcelona
16/08/2025 LaLiga Mallorca 0-3 Barcelona
25/05/2025 LaLiga Athletic Bilbao 0-3 Barcelona
