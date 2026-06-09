Nick Kyrgios - Corentin Moutet, en directo hoy: sigue el partido de Stuttgart Open

Nick Kyrgios - Corentin Moutet: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Stuttgart Open
Nick Kyrgios - Corentin Moutet: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Stuttgart Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: martes, 9 junio 2026 16:10
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Madrid, 9 de junio de 2026.

El tenista australiano Nick Kyrgios(0) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Stuttgart Open al tenista Francés Corentin Moutet(36) este martes a las 17:10.

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No hay partidos directos.

-Últimos Resultados de Nick Kyrgios.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
06/01/2026 Brisbane International (Dieciseisavos de final) Nick Kyrgios 0-2 (3-6, 4-6) Aleksandar Kovacevic
21/03/2025 Miami Open (Treintaidosavos de final) Nick Kyrgios 0-2 (6-7, 0-6) Karen Khachanov
19/03/2025 Miami Open (Sesentaicuatroavos de final) Mackenzie McDonald 1-2 (6-3, 3-6, 4-6) Nick Kyrgios
07/03/2025 BNP Paribas Open (Sesentaicuatroavos de final) Botic van de Zandschulp 1-0 (7-6, 3-0) Nick Kyrgios

-Últimos Resultados de Corentin Moutet.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
26/05/2026 Roland Garros ATP (Sesentaicuatroavos de final) Vit Kopriva 3-2 (6-3, 5-7, 6-4, 3-6, 6-3) Corentin Moutet
18/05/2026 Hamburg European Open (Dieciseisavos de final) Alejandro Davidovich Fokina 2-0 (6-4, 6-4) Corentin Moutet
09/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Treintaidosavos de final) Corentin Moutet 1-2 (4-6, 6-3, 6-7) Pablo Llamas Ruiz
25/04/2026 Madrid Open (Treintaidosavos de final) Daniel Merida Aguilar 2-0 (6-3, 6-4) Corentin Moutet
16/04/2026 Barcelona Open (Octavos de final) Corentin Moutet 0-2 (3-6, 4-6) Lorenzo Musetti

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