Nick Kyrgios - Corentin Moutet, en directo hoy: sigue el partido de Stuttgart Open

Nick Kyrgios - Corentin Moutet: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Stuttgart Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 9 de junio de 2026.
El tenista australiano Nick Kyrgios(0) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Stuttgart Open al tenista Francés Corentin Moutet(36) este martes a las 17:10.
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-Últimos Resultados de Nick Kyrgios.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|06/01/2026
| Brisbane International (Dieciseisavos de final)
| Nick Kyrgios
| 0-2 (3-6, 4-6)
| Aleksandar Kovacevic
|21/03/2025
| Miami Open (Treintaidosavos de final)
| Nick Kyrgios
| 0-2 (6-7, 0-6)
| Karen Khachanov
|19/03/2025
| Miami Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Mackenzie McDonald
| 1-2 (6-3, 3-6, 4-6)
| Nick Kyrgios
|07/03/2025
| BNP Paribas Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Botic van de Zandschulp
| 1-0 (7-6, 3-0)
| Nick Kyrgios
-Últimos Resultados de Corentin Moutet.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|26/05/2026
| Roland Garros ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Vit Kopriva
| 3-2 (6-3, 5-7, 6-4, 3-6, 6-3)
| Corentin Moutet
|18/05/2026
| Hamburg European Open (Dieciseisavos de final)
| Alejandro Davidovich Fokina
| 2-0 (6-4, 6-4)
| Corentin Moutet
|09/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Treintaidosavos de final)
| Corentin Moutet
| 1-2 (4-6, 6-3, 6-7)
| Pablo Llamas Ruiz
|25/04/2026
| Madrid Open (Treintaidosavos de final)
| Daniel Merida Aguilar
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Corentin Moutet
|16/04/2026
| Barcelona Open (Octavos de final)
| Corentin Moutet
| 0-2 (3-6, 4-6)
| Lorenzo Musetti