Nicolai Budkov Kjaer - Jaume Munar, en directo hoy: sigue el partido de Rotterdam Open

Nicolai Budkov Kjaer - Jaume Munar: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Rotterdam Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 9 de febrero de 2026.
El tenista Noruego Nicolai Budkov Kjaer(132) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Rotterdam Open al tenista Español Jaume Munar(37) este lunes a las 21:00.
No hay partidos directos.
-Últimos Resultados de Nicolai Budkov Kjaer.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|06/02/2026
| Davis Cup Qualifiers (Semifinal)
| Nicolai Budkov Kjaer
| 1-2 (6-3, 3-6, 7-10)
| Jacob Fearnley
|05/02/2026
| Davis Cup Qualifiers (Semifinal)
| Nicolai Budkov Kjaer
| 0-2 (4-6, 4-6)
| Cameron Norrie
|29/01/2026
| Manama (Octavos de final)
| Nicolai Budkov Kjaer
| 0-2 (3-6, 0-6)
| Luca Nardi
|28/01/2026
| Manama (Dieciseisavos de final)
| Nicolai Budkov Kjaer
| 2-1 (5-7, 6-1, 7-5)
| Dimitar Kuzmanov
|19/01/2026
| Australian Open ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Nicolai Budkov Kjaer
| 0-3 (4-6, 3-6, 4-6)
| Reilly Opelka
-Últimos Resultados de Jaume Munar.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|22/01/2026
| Australian Open ATP (Treintaidosavos de final)
| Jaume Munar
| 0-3 (3-6, 5-7, 4-6)
| Casper Ruud
|19/01/2026
| Australian Open ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Jaume Munar
| 3-2 (3-6, 6-2, 6-7, 7-5, 6-3)
| Dalibor Svrcina
|15/01/2026
| Adelaide International (Cuartos de final)
| Tomas Machac
| 2-0 (6-4, 6-4)
| Jaume Munar
|14/01/2026
| Adelaide International (Octavos de final)
| Jaume Munar
| 2-1 (3-6, 7-5, 6-4)
| Francisco Cerundolo
|12/01/2026
| Adelaide International (Dieciseisavos de final)
| Daniel Altmaier
| 0-2 (3-6, 0-6)
| Jaume Munar