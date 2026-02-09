Nicolai Budkov Kjaer - Jaume Munar, en directo hoy: sigue el partido de Rotterdam Open

Nicolai Budkov Kjaer - Jaume Munar: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Rotterdam Open
Nicolai Budkov Kjaer - Jaume Munar: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Rotterdam Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Publicado: lunes, 9 febrero 2026 20:02
Madrid, 9 de febrero de 2026.

El tenista Noruego Nicolai Budkov Kjaer(132) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Rotterdam Open al tenista Español Jaume Munar(37) este lunes a las 21:00.

No hay partidos directos.

-Últimos Resultados de Nicolai Budkov Kjaer.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
06/02/2026 Davis Cup Qualifiers (Semifinal) Nicolai Budkov Kjaer 1-2 (6-3, 3-6, 7-10) Jacob Fearnley
05/02/2026 Davis Cup Qualifiers (Semifinal) Nicolai Budkov Kjaer 0-2 (4-6, 4-6) Cameron Norrie
29/01/2026 Manama (Octavos de final) Nicolai Budkov Kjaer 0-2 (3-6, 0-6) Luca Nardi
28/01/2026 Manama (Dieciseisavos de final) Nicolai Budkov Kjaer 2-1 (5-7, 6-1, 7-5) Dimitar Kuzmanov
19/01/2026 Australian Open ATP (Sesentaicuatroavos de final) Nicolai Budkov Kjaer 0-3 (4-6, 3-6, 4-6) Reilly Opelka

-Últimos Resultados de Jaume Munar.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
22/01/2026 Australian Open ATP (Treintaidosavos de final) Jaume Munar 0-3 (3-6, 5-7, 4-6) Casper Ruud
19/01/2026 Australian Open ATP (Sesentaicuatroavos de final) Jaume Munar 3-2 (3-6, 6-2, 6-7, 7-5, 6-3) Dalibor Svrcina
15/01/2026 Adelaide International (Cuartos de final) Tomas Machac 2-0 (6-4, 6-4) Jaume Munar
14/01/2026 Adelaide International (Octavos de final) Jaume Munar 2-1 (3-6, 7-5, 6-4) Francisco Cerundolo
12/01/2026 Adelaide International (Dieciseisavos de final) Daniel Altmaier 0-2 (3-6, 0-6) Jaume Munar

