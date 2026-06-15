Nuno Borges - Felix Auger-Aliassime, en directo hoy: sigue el partido de Halle Open

Nuno Borges - Felix Auger-Aliassime: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Halle Open
Nuno Borges - Felix Auger-Aliassime: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Halle Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: lunes, 15 junio 2026 13:33
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Madrid, 15 de junio de 2026.

El tenista Portugués Nuno Borges(54) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Halle Open al tenista Canadiense Felix Auger-Aliassime(4) este lunes a las 14:30.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
19/01/2026 Australian Open ATP (Sesentaicuatroavos de final) Nuno Borges 2-1 (3-6, 6-4, 6-4, 0-0) Felix Auger-Aliassime
26/02/2025 Dubai Tennis Championships (Octavos de final) Nuno Borges 1-2 (6-4, 3-6, 5-7) Felix Auger-Aliassime

-Últimos Resultados de Nuno Borges.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
12/06/2026 Libema Open (Octavos de final) Nuno Borges 1-2 (6-3, 6-7, 3-6) Marin Cilic
08/06/2026 Libema Open (Dieciseisavos de final) Nuno Borges 2-0 (6-4, 6-4) Terence Atmane
29/05/2026 Roland Garros ATP (Dieciseisavos de final) Nuno Borges 0-3 (5-7, 6-7, 6-7) Andrey Rublev
27/05/2026 Roland Garros ATP (Treintaidosavos de final) Nuno Borges 3-1 (3-6, 6-2, 6-1, 6-2) Miomir Kecmanovic
24/05/2026 Roland Garros ATP (Sesentaicuatroavos de final) Tomas Etcheverry 0-3 (3-6, 4-6, 2-6) Nuno Borges

-Últimos Resultados de Felix Auger-Aliassime.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
12/06/2026 Libema Open (Cuartos de final) Felix Auger-Aliassime 0-2 (4-6, 3-6) Kamil Majchrzak
11/06/2026 Libema Open (Octavos de final) Felix Auger-Aliassime 2-0 (6-3, 6-4) Marton Fucsovics
03/06/2026 Roland Garros ATP (Cuartos de final) Felix Auger-Aliassime 1-3 (6-4, 4-6, 4-6, 4-6) Flavio Cobolli
01/06/2026 Roland Garros ATP (Octavos de final) Felix Auger-Aliassime 3-0 (6-3, 7-5, 6-1) Alejandro Tabilo
30/05/2026 Roland Garros ATP (Dieciseisavos de final) Felix Auger-Aliassime 3-1 (5-7, 6-1, 7-6, 7-6) Brandon Nakashima

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