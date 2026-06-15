Nuno Borges - Felix Auger-Aliassime, en directo hoy: sigue el partido de Halle Open

Nuno Borges - Felix Auger-Aliassime: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Halle Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 15 de junio de 2026.
El tenista Portugués Nuno Borges(54) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Halle Open al tenista Canadiense Felix Auger-Aliassime(4) este lunes a las 14:30.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|19/01/2026
| Australian Open ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Nuno Borges
| 2-1 (3-6, 6-4, 6-4, 0-0)
| Felix Auger-Aliassime
|26/02/2025
| Dubai Tennis Championships (Octavos de final)
| Nuno Borges
| 1-2 (6-4, 3-6, 5-7)
| Felix Auger-Aliassime
-Últimos Resultados de Nuno Borges.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|12/06/2026
| Libema Open (Octavos de final)
| Nuno Borges
| 1-2 (6-3, 6-7, 3-6)
| Marin Cilic
|08/06/2026
| Libema Open (Dieciseisavos de final)
| Nuno Borges
| 2-0 (6-4, 6-4)
| Terence Atmane
|29/05/2026
| Roland Garros ATP (Dieciseisavos de final)
| Nuno Borges
| 0-3 (5-7, 6-7, 6-7)
| Andrey Rublev
|27/05/2026
| Roland Garros ATP (Treintaidosavos de final)
| Nuno Borges
| 3-1 (3-6, 6-2, 6-1, 6-2)
| Miomir Kecmanovic
|24/05/2026
| Roland Garros ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Tomas Etcheverry
| 0-3 (3-6, 4-6, 2-6)
| Nuno Borges
-Últimos Resultados de Felix Auger-Aliassime.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|12/06/2026
| Libema Open (Cuartos de final)
| Felix Auger-Aliassime
| 0-2 (4-6, 3-6)
| Kamil Majchrzak
|11/06/2026
| Libema Open (Octavos de final)
| Felix Auger-Aliassime
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Marton Fucsovics
|03/06/2026
| Roland Garros ATP (Cuartos de final)
| Felix Auger-Aliassime
| 1-3 (6-4, 4-6, 4-6, 4-6)
| Flavio Cobolli
|01/06/2026
| Roland Garros ATP (Octavos de final)
| Felix Auger-Aliassime
| 3-0 (6-3, 7-5, 6-1)
| Alejandro Tabilo
|30/05/2026
| Roland Garros ATP (Dieciseisavos de final)
| Felix Auger-Aliassime
| 3-1 (5-7, 6-1, 7-6, 7-6)
| Brandon Nakashima