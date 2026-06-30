Oksana Selekhmeteva - Sinja Kraus, en directo hoy: sigue el partido de Wimbledon WTA

Oksana Selekhmeteva - Sinja Kraus: resumen y estadísticas del partido de Sesentaicuatroavos de final de Wimbledon WTA - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 30 de junio de 2026.
La tenista española Oksana Selekhmeteva(91) se enfrenta en Sesentaicuatroavos de final del torneo Wimbledon WTA a la tenista austriaca Sinja Kraus(93) este martes no antes de las 15:30.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|13/04/2026
| Oeiras 3 (Dieciseisavos de final)
| Sinja Kraus
| 2-1 (6-4, 4-6, 6-3)
| Oksana Selekhmeteva
|11/03/2026
| Austin (Octavos de final)
| Sinja Kraus
| 2-1 (6-2, 1-6, 6-4)
| Oksana Selekhmeteva
|15/05/2023
| Paris (Dieciseisavos de final)
| Sinja Kraus
| 1-2 (6-4, 5-7, 2-6)
| Oksana Selekhmeteva
-Últimos Resultados de Oksana Selekhmeteva.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|21/06/2026
| Lexus Eastbourne Open, Qualification (Sin Definir)
| Oksana Selekhmeteva
| 1-2 (6-7, 6-2, 6-7)
| Anastasia Zakharova
|20/06/2026
| Lexus Eastbourne Open, Qualification (Sin Definir)
| Kamilla Rakhimova
| 1-2 (6-7, 6-2, 1-6)
| Oksana Selekhmeteva
|13/06/2026
| Nottingham Open, Qualification (Sin Definir)
| Oksana Selekhmeteva
| 0-2 (4-6, 3-6)
| Taylah Preston
|24/05/2026
| Roland Garros WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Marta Kostyuk
| 2-0 (6-2, 6-3)
| Oksana Selekhmeteva
|17/05/2026
| Internationaux de Strasbourg, Qualification (Cuartos de final)
| McCartney Kessler
| 2-0 (6-4, 6-4)
| Oksana Selekhmeteva
-Últimos Resultados de Sinja Kraus.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|22/06/2026
| Bad Homburg Open (Dieciseisavos de final)
| Sinja Kraus
| 0-2 (4-6, 1-6)
| Anna Kalinskaya
|21/06/2026
| Bad Homburg Open, Qualification (Cuartos de final)
| Renata Zarazua
| 0-2 (2-6, 5-7)
| Sinja Kraus
|20/06/2026
| Bad Homburg Open, Qualification (Octavos de final)
| Tereza Martincova
| 0-2 (4-6, 3-6)
| Sinja Kraus
|15/06/2026
| Grass Court Championships, Qualification (Sin Definir)
| Lin Zhu
| 2-0 (6-2, 6-3)
| Sinja Kraus
|12/06/2026
| Ilkley (Octavos de final)
| Tatiana Prozorova
| 2-0 (6-4, 6-3)
| Sinja Kraus