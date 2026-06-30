Oksana Selekhmeteva - Sinja Kraus, en directo hoy: sigue el partido de Wimbledon WTA

Oksana Selekhmeteva - Sinja Kraus: resumen y estadísticas del partido de Sesentaicuatroavos de final de Wimbledon WTA
Oksana Selekhmeteva - Sinja Kraus: resumen y estadísticas del partido de Sesentaicuatroavos de final de Wimbledon WTA - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: martes, 30 junio 2026 14:32
Seguir en

Madrid, 30 de junio de 2026.

La tenista española Oksana Selekhmeteva(91) se enfrenta en Sesentaicuatroavos de final del torneo Wimbledon WTA a la tenista austriaca Sinja Kraus(93) este martes no antes de las 15:30.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
13/04/2026 Oeiras 3 (Dieciseisavos de final) Sinja Kraus 2-1 (6-4, 4-6, 6-3) Oksana Selekhmeteva
11/03/2026 Austin (Octavos de final) Sinja Kraus 2-1 (6-2, 1-6, 6-4) Oksana Selekhmeteva
15/05/2023 Paris (Dieciseisavos de final) Sinja Kraus 1-2 (6-4, 5-7, 2-6) Oksana Selekhmeteva

-Últimos Resultados de Oksana Selekhmeteva.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
21/06/2026 Lexus Eastbourne Open, Qualification (Sin Definir) Oksana Selekhmeteva 1-2 (6-7, 6-2, 6-7) Anastasia Zakharova
20/06/2026 Lexus Eastbourne Open, Qualification (Sin Definir) Kamilla Rakhimova 1-2 (6-7, 6-2, 1-6) Oksana Selekhmeteva
13/06/2026 Nottingham Open, Qualification (Sin Definir) Oksana Selekhmeteva 0-2 (4-6, 3-6) Taylah Preston
24/05/2026 Roland Garros WTA (Sesentaicuatroavos de final) Marta Kostyuk 2-0 (6-2, 6-3) Oksana Selekhmeteva
17/05/2026 Internationaux de Strasbourg, Qualification (Cuartos de final) McCartney Kessler 2-0 (6-4, 6-4) Oksana Selekhmeteva

-Últimos Resultados de Sinja Kraus.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
22/06/2026 Bad Homburg Open (Dieciseisavos de final) Sinja Kraus 0-2 (4-6, 1-6) Anna Kalinskaya
21/06/2026 Bad Homburg Open, Qualification (Cuartos de final) Renata Zarazua 0-2 (2-6, 5-7) Sinja Kraus
20/06/2026 Bad Homburg Open, Qualification (Octavos de final) Tereza Martincova 0-2 (4-6, 3-6) Sinja Kraus
15/06/2026 Grass Court Championships, Qualification (Sin Definir) Lin Zhu 2-0 (6-2, 6-3) Sinja Kraus
12/06/2026 Ilkley (Octavos de final) Tatiana Prozorova 2-0 (6-4, 6-3) Sinja Kraus

Contador

Contenido patrocinado