Olivia Traynor - Nauhany Leme Da Silva, en directo hoy: sigue el partido de Wimbledon Juniors, Girls

Olivia Traynor - Nauhany Leme Da Silva: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Wimbledon Juniors, Girls
Olivia Traynor - Nauhany Leme Da Silva: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Wimbledon Juniors, Girls - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: domingo, 5 julio 2026 17:59
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Madrid, 5 de julio de 2026.

La tenista estadounidense Olivia Traynor(0) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Wimbledon Juniors, Girls a la tenista brasileña Nauhany Leme Da Silva(666) este domingo no antes de las 16:20.

No hay partidos directos.

-Últimos Resultados de Olivia Traynor.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador

-Últimos Resultados de Nauhany Leme Da Silva.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
03/06/2026 Roland Garros Juniors, Girls (Octavos de final) Charo Esquiva 2-1 (2-6, 6-2, 6-4) Nauhany Leme Da Silva
02/06/2026 Roland Garros Juniors, Girls (Dieciseisavos de final) Yushan Shao 1-2 (4-6, 6-4, 2-6) Nauhany Leme Da Silva
01/06/2026 Roland Garros Juniors, Girls (Treintaidosavos de final) Sonja Zhenikhova 1-2 (1-6, 7-6, 4-6) Nauhany Leme Da Silva
20/04/2026 Madrid Open, Qualification (Sin Definir) Nauhany Leme Da Silva 0-2 (5-7, 1-6) Daria Snigur
11/04/2026 Billie Jean King Cup Group 1 - Americas, Promotion Playoff (Final) Nauhany Leme Da Silva 2-0 (6-1, 6-0) Jessica Hinojosa

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