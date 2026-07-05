Olivia Traynor - Nauhany Leme Da Silva, en directo hoy: sigue el partido de Wimbledon Juniors, Girls

Olivia Traynor - Nauhany Leme Da Silva: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Wimbledon Juniors, Girls - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 5 de julio de 2026.
La tenista estadounidense Olivia Traynor(0) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Wimbledon Juniors, Girls a la tenista brasileña Nauhany Leme Da Silva(666) este domingo no antes de las 16:20.
No hay partidos directos.
-Últimos Resultados de Olivia Traynor.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
-Últimos Resultados de Nauhany Leme Da Silva.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|03/06/2026
| Roland Garros Juniors, Girls (Octavos de final)
| Charo Esquiva
| 2-1 (2-6, 6-2, 6-4)
| Nauhany Leme Da Silva
|02/06/2026
| Roland Garros Juniors, Girls (Dieciseisavos de final)
| Yushan Shao
| 1-2 (4-6, 6-4, 2-6)
| Nauhany Leme Da Silva
|01/06/2026
| Roland Garros Juniors, Girls (Treintaidosavos de final)
| Sonja Zhenikhova
| 1-2 (1-6, 7-6, 4-6)
| Nauhany Leme Da Silva
|20/04/2026
| Madrid Open, Qualification (Sin Definir)
| Nauhany Leme Da Silva
| 0-2 (5-7, 1-6)
| Daria Snigur
|11/04/2026
| Billie Jean King Cup Group 1 - Americas, Promotion Playoff (Final)
| Nauhany Leme Da Silva
| 2-0 (6-1, 6-0)
| Jessica Hinojosa