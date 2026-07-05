Olivia Traynor - Nauhany Leme Da Silva, en directo hoy: sigue el partido de Wimbledon Juniors, Girls

Olivia Traynor - Nauhany Leme Da Silva: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Wimbledon Juniors, Girls - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 5 de julio de 2026.

La tenista estadounidense Olivia Traynor(0) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Wimbledon Juniors, Girls a la tenista brasileña Nauhany Leme Da Silva(666) este domingo no antes de las 16:20.

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-Últimos Resultados de Olivia Traynor.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador

-Últimos Resultados de Nauhany Leme Da Silva.