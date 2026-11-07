Osasuna - Athletic de Bilbao, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Osasuna - Athletic: resumen y estadísticas del partido de la jornada 12 de LaLiga EA Sports
Onces Iniciales probables: Osasuna - Athletic: resumen y estadísticas del partido de la jornada 12 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: sábado, 7 noviembre 2026 13:31
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Madrid, 7 de noviembre de 2026.

El Osasuna, situado en la decimoquinta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 12 de LaLiga EA Sports en el Estadio El Sadar ante Athletic este sábado a las 18:30 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 2 - 1 contra Deportivo, sin poder sumar más puntos a los 11 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Athletic ocupa el séptimo lugar, llega tras la victoria por 2 - 1 cosechada como local contra Real Sociedad, añadiendo 3 puntos más a los 15 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

Clasificación Actual

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Barcelona 30 11
2 Champions Atlético 28 11
3 Champions Real Madrid 27 11
4 Champions Betis 23 11
5 Europa League Real Sociedad 19 11
6 Conference League Sevilla 18 12
7 Permanencia Athletic Bilbao 15 10
15 Permanencia Osasuna 11 11
18 Descenso Levante 10 11
19 Descenso Valencia 9 11
20 Descenso Malaga 5 11

Onces iniciales probables

OSASUNA: Sergio Herrera; Alejandro Catena, Flavien Boyomo, Abel Bretones, Valentin Rosier; Jon Moncayola, Moi Gomez, Jonathan Dubasin, Iker Munoz, Ruben Garcia, Ante Budimir.
ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Hugo Rincon, Daniel Vivian, Yuri Berchiche, Aymeric Laporte; Peio Canales, Alex Berenguer, Robert Navarro, Benat Gerenabarrena, Nico Williams, Inaki Williams.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
21/04/2026 LaLiga Athletic Bilbao 1-0 Osasuna
03/01/2026 LaLiga Osasuna 1-1 Athletic Bilbao
30/03/2025 LaLiga Athletic Bilbao 0-0 Osasuna
21/12/2024 LaLiga Osasuna 1-2 Athletic Bilbao
11/05/2024 LaLiga Athletic Bilbao 2-2 Osasuna

Últimos Resultados de Osasuna

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
02/11/2026 LaLiga Deportivo 2-1 Osasuna
26/10/2026 LaLiga Sevilla 2-0 Osasuna
18/10/2026 LaLiga Osasuna 2-0 Racing
11/10/2026 LaLiga Betis 5-2 Osasuna
19/09/2026 LaLiga Osasuna 1-1 Rayo

Últimos Resultados de Athletic

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
01/11/2026 LaLiga Athletic Bilbao 2-1 Real Sociedad
25/10/2026 LaLiga Athletic Bilbao 4-0 Getafe
21/10/2026 LaLiga Levante 3-1 Athletic Bilbao
17/10/2026 LaLiga Valencia 0-0 Athletic Bilbao
19/09/2026 LaLiga Athletic Bilbao 0-0 Alavés
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