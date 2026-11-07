Osasuna - Athletic de Bilbao, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Osasuna - Athletic: resumen y estadísticas del partido de la jornada 12 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 7 de noviembre de 2026.

El Osasuna, situado en la decimoquinta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 12 de LaLiga EA Sports en el Estadio El Sadar ante Athletic este sábado a las 18:30 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 2 - 1 contra Deportivo, sin poder sumar más puntos a los 11 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Athletic ocupa el séptimo lugar, llega tras la victoria por 2 - 1 cosechada como local contra Real Sociedad, añadiendo 3 puntos más a los 15 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

Clasificación Actual

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 30 11 2 Champions Atlético 28 11 3 Champions Real Madrid 27 11 4 Champions Betis 23 11 5 Europa League Real Sociedad 19 11 6 Conference League Sevilla 18 12 7 Permanencia Athletic Bilbao 15 10 15 Permanencia Osasuna 11 11 18 Descenso Levante 10 11 19 Descenso Valencia 9 11 20 Descenso Malaga 5 11

Onces iniciales probables

OSASUNA: Sergio Herrera; Alejandro Catena, Flavien Boyomo, Abel Bretones, Valentin Rosier; Jon Moncayola, Moi Gomez, Jonathan Dubasin, Iker Munoz, Ruben Garcia, Ante Budimir.ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Hugo Rincon, Daniel Vivian, Yuri Berchiche, Aymeric Laporte; Peio Canales, Alex Berenguer, Robert Navarro, Benat Gerenabarrena, Nico Williams, Inaki Williams.

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