Osasuna - Athletic de Bilbao, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Osasuna - Athletic: resumen y estadísticas del partido de la jornada 12 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 7 de noviembre de 2026.
El Osasuna, situado en la decimoquinta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 12 de LaLiga EA Sports en el Estadio El Sadar ante Athletic este sábado a las 18:30 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 2 - 1 contra Deportivo, sin poder sumar más puntos a los 11 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Athletic ocupa el séptimo lugar, llega tras la victoria por 2 - 1 cosechada como local contra Real Sociedad, añadiendo 3 puntos más a los 15 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
Clasificación Actual
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 30
| 11
|2
| Champions
| Atlético
| 28
| 11
|3
| Champions
| Real Madrid
| 27
| 11
|4
| Champions
| Betis
| 23
| 11
|5
| Europa League
| Real Sociedad
| 19
| 11
|6
| Conference League
| Sevilla
| 18
| 12
|7
| Permanencia
| Athletic Bilbao
| 15
| 10
|15
| Permanencia
| Osasuna
| 11
| 11
|18
| Descenso
| Levante
| 10
| 11
|19
| Descenso
| Valencia
| 9
| 11
|20
| Descenso
| Malaga
| 5
| 11
Onces iniciales probables
OSASUNA: Sergio Herrera; Alejandro Catena, Flavien Boyomo, Abel Bretones, Valentin Rosier; Jon Moncayola, Moi Gomez, Jonathan Dubasin, Iker Munoz, Ruben Garcia, Ante Budimir.
ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Hugo Rincon, Daniel Vivian, Yuri Berchiche, Aymeric Laporte; Peio Canales, Alex Berenguer, Robert Navarro, Benat Gerenabarrena, Nico Williams, Inaki Williams.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|21/04/2026
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 1-0
| Osasuna
|03/01/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 1-1
| Athletic Bilbao
|30/03/2025
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 0-0
| Osasuna
|21/12/2024
| LaLiga
| Osasuna
| 1-2
| Athletic Bilbao
|11/05/2024
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 2-2
| Osasuna
Últimos Resultados de Osasuna
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|02/11/2026
| LaLiga
| Deportivo
| 2-1
| Osasuna
|26/10/2026
| LaLiga
| Sevilla
| 2-0
| Osasuna
|18/10/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 2-0
| Racing
|11/10/2026
| LaLiga
| Betis
| 5-2
| Osasuna
|19/09/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 1-1
| Rayo
Últimos Resultados de Athletic
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|01/11/2026
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 2-1
| Real Sociedad
|25/10/2026
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 4-0
| Getafe
|21/10/2026
| LaLiga
| Levante
| 3-1
| Athletic Bilbao
|17/10/2026
| LaLiga
| Valencia
| 0-0
| Athletic Bilbao
|19/09/2026
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 0-0
| Alavés