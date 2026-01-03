Osasuna - Athletic de Bilbao, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Osasuna - Athletic: resumen y estadísticas del partido de la jornada 18 de LaLiga EA Sports
Onces Iniciales confirmados: Osasuna - Athletic: resumen y estadísticas del partido de la jornada 18 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Actualizado: sábado, 3 enero 2026 15:36
Madrid, 3 de enero de 2026.

El Osasuna, situado en la decimotercera posición de la tabla se enfrenta en la jornada 18 de LaLiga EA Sports en el Estadio El Sadar ante el Athletic este sábado a las 16:15 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 3 - 0 en su estadio contra el Alavés, añadiendo 3 puntos más a los 18 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Athletic ocupa el octavo lugar, llega tras la derrota por 1 - 2 cosechada en su estadio contra el Espanyol, sin poder sumar más puntos a los 23 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.
OSASUNA: Sergio Herrera; Alejandro Catena, Javi Galan, Jorge Herrando, Valentin Rosier; Lucas Torro, Victor Munoz, Aimar Oroz, Ruben Garcia, Jon Moncayola, Ante Budimir.
ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Andoni Gorosabel, Daniel Vivian, Aitor Paredes, Adama Boiro; Inaki Williams, Mikel Jauregizar, Inigo Ruiz de Galarreta, Oihan Sancet, Nico Williams, Gorka Guruzeta.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
30/03/2025 LaLiga Athletic Bilbao 0-0 Osasuna
21/12/2024 LaLiga Osasuna 1-2 Athletic Bilbao
11/05/2024 LaLiga Athletic Bilbao 2-2 Osasuna
19/08/2023 LaLiga Osasuna 0-2 Athletic Bilbao
25/05/2023 LaLiga Osasuna 2-0 Athletic Bilbao

-Últimos Resultados del Osasuna.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
20/12/2025 LaLiga Osasuna 3-0 Alavés
13/12/2025 LaLiga Barcelona 2-0 Osasuna
08/12/2025 LaLiga Osasuna 2-0 Levante
29/11/2025 LaLiga Mallorca 2-2 Osasuna
22/11/2025 LaLiga Osasuna 1-3 Real Sociedad

-Últimos Resultados del Athletic.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
22/12/2025 LaLiga Athletic Bilbao 1-2 Espanyol
14/12/2025 LaLiga Celta 2-0 Athletic Bilbao
10/12/2025 Champions Athletic Bilbao 0-0 Paris Saint-Germain
06/12/2025 LaLiga Athletic Bilbao 1-0 Atlético
03/12/2025 LaLiga Athletic Bilbao 0-3 Real Madrid

