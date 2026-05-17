Osasuna - Espanyol, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Osasuna - Espanyol: resumen y estadísticas del partido de la jornada 37 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 17 de mayo de 2026.

El Osasuna, situado en la decimotercera posición de la tabla se enfrenta en la jornada 37 de LaLiga EA Sports en el Estadio El Sadar ante el Espanyol este domingo a las 19:00, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 1 - 2 en su estadio contra el Atlético, sin poder sumar más puntos a los 42 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Espanyol ocupa el decimocuarto lugar, llega tras la victoria por 2 - 0 cosechada en su estadio contra el Athletic Bilbao, añadiendo 3 puntos más a los 42 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 91 36 2 Champions Real Madrid 80 36 3 Champions Villarreal 69 36 4 Champions Atlético 66 36 5 Champions Betis 57 36 6 Europa League Celta 50 36 7 Conference League Getafe 48 36 13 Permanencia Osasuna 42 36 14 Permanencia Espanyol 42 36 18 Descenso Mallorca 39 36 19 Descenso Levante 39 36 20 Descenso Real Oviedo 29 36

-Onces iniciales probables.

OSASUNA: Aitor Fernandez; Valentin Rosier, Alejandro Catena, Flavien Boyomo, Javi Galan; Jon Moncayola, Lucas Torro, Ruben Garcia, Moi Gomez, Iker Benito, Ante Budimir.

ESPANYOL: Marko Dmitrovic; Omar El Hilali, Clemens Riedel, Leandro Cabrera, Carlos Romero; Ruben Sanchez, Urko Gonzalez de Zarate, Pol Lozano, Antoniu Roca; Edu Exposito, Roberto Fernandez.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 31/08/2025 LaLiga Espanyol 1-0 Osasuna 18/05/2025 LaLiga Osasuna 2-0 Espanyol 14/12/2024 LaLiga Espanyol 0-0 Osasuna 04/02/2023 LaLiga Espanyol 1-1 Osasuna

-Últimos Resultados del Osasuna.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 12/05/2026 LaLiga Osasuna 1-2 Atlético 08/05/2026 LaLiga Levante 3-2 Osasuna 02/05/2026 LaLiga Osasuna 1-2 Barcelona 26/04/2026 LaLiga Osasuna 2-1 Sevilla 21/04/2026 LaLiga Athletic Bilbao 1-0 Osasuna

-Últimos Resultados del Espanyol.