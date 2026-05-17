Osasuna - Espanyol, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Osasuna - Espanyol: resumen y estadísticas del partido de la jornada 37 de LaLiga EA Sports
Onces Iniciales probables: Osasuna - Espanyol: resumen y estadísticas del partido de la jornada 37 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: domingo, 17 mayo 2026 14:02
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Madrid, 17 de mayo de 2026.

El Osasuna, situado en la decimotercera posición de la tabla se enfrenta en la jornada 37 de LaLiga EA Sports en el Estadio El Sadar ante el Espanyol este domingo a las 19:00, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 1 - 2 en su estadio contra el Atlético, sin poder sumar más puntos a los 42 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Espanyol ocupa el decimocuarto lugar, llega tras la victoria por 2 - 0 cosechada en su estadio contra el Athletic Bilbao, añadiendo 3 puntos más a los 42 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Barcelona 91 36
2 Champions Real Madrid 80 36
3 Champions Villarreal 69 36
4 Champions Atlético 66 36
5 Champions Betis 57 36
6 Europa League Celta 50 36
7 Conference League Getafe 48 36
13 Permanencia Osasuna 42 36
14 Permanencia Espanyol 42 36
18 Descenso Mallorca 39 36
19 Descenso Levante 39 36
20 Descenso Real Oviedo 29 36

-Onces iniciales probables.
OSASUNA: Aitor Fernandez; Valentin Rosier, Alejandro Catena, Flavien Boyomo, Javi Galan; Jon Moncayola, Lucas Torro, Ruben Garcia, Moi Gomez, Iker Benito, Ante Budimir.
ESPANYOL: Marko Dmitrovic; Omar El Hilali, Clemens Riedel, Leandro Cabrera, Carlos Romero; Ruben Sanchez, Urko Gonzalez de Zarate, Pol Lozano, Antoniu Roca; Edu Exposito, Roberto Fernandez.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
31/08/2025 LaLiga Espanyol 1-0 Osasuna
18/05/2025 LaLiga Osasuna 2-0 Espanyol
14/12/2024 LaLiga Espanyol 0-0 Osasuna
04/02/2023 LaLiga Espanyol 1-1 Osasuna

-Últimos Resultados del Osasuna.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
12/05/2026 LaLiga Osasuna 1-2 Atlético
08/05/2026 LaLiga Levante 3-2 Osasuna
02/05/2026 LaLiga Osasuna 1-2 Barcelona
26/04/2026 LaLiga Osasuna 2-1 Sevilla
21/04/2026 LaLiga Athletic Bilbao 1-0 Osasuna

-Últimos Resultados del Espanyol.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
13/05/2026 LaLiga Espanyol 2-0 Athletic Bilbao
09/05/2026 LaLiga Sevilla 2-1 Espanyol
03/05/2026 LaLiga Espanyol 0-2 Real Madrid
27/04/2026 LaLiga Espanyol 0-0 Levante
23/04/2026 LaLiga Rayo 1-0 Espanyol

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