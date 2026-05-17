Osasuna - Espanyol, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Osasuna - Espanyol: resumen y estadísticas del partido de la jornada 37 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 17 de mayo de 2026.

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El Osasuna, situado en la decimotercera posición de la tabla se enfrenta en la jornada 37 de LaLiga EA Sports en el estadio Estadio El Sadar ante el Espanyol este domingo a las 19:00, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 1 - 2 en su estadio contra el Atlético, sin poder sumar más puntos a los 42 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Espanyol ocupa el decimocuarto lugar, llega tras la victoria por 2 - 0 cosechada en su estadio contra el Athletic Bilbao, añadiendo 3 puntos más a los 42 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

OSASUNA: Sergio Herrera; Valentin Rosier, Flavien Boyomo, Alejandro Catena, Abel Bretones; Jon Moncayola, Lucas Torro, Ruben Garcia, Aimar Oroz, Victor Munoz, Ante Budimir.

ESPANYOL: Marko Dmitrovic; Omar El Hilali, Clemens Riedel, Leandro Cabrera, Carlos Romero; Tyrhys Dolan, Urko Gonzalez de Zarate, Pol Lozano, Pere Milla; Edu Exposito, Kike Garcia.

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-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 31/08/2025 LaLiga Espanyol 1-0 Osasuna 18/05/2025 LaLiga Osasuna 2-0 Espanyol 14/12/2024 LaLiga Espanyol 0-0 Osasuna 04/02/2023 LaLiga Espanyol 1-1 Osasuna

-Últimos Resultados del Osasuna.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 12/05/2026 LaLiga Osasuna 1-2 Atlético 08/05/2026 LaLiga Levante 3-2 Osasuna 02/05/2026 LaLiga Osasuna 1-2 Barcelona 26/04/2026 LaLiga Osasuna 2-1 Sevilla 21/04/2026 LaLiga Athletic Bilbao 1-0 Osasuna

-Últimos Resultados del Espanyol.