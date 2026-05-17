Osasuna - Espanyol, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Osasuna - Espanyol: resumen y estadísticas del partido de la jornada 37 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 17 de mayo de 2026.
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El Osasuna, situado en la decimotercera posición de la tabla se enfrenta en la jornada 37 de LaLiga EA Sports en el estadio Estadio El Sadar ante el Espanyol este domingo a las 19:00, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 1 - 2 en su estadio contra el Atlético, sin poder sumar más puntos a los 42 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Espanyol ocupa el decimocuarto lugar, llega tras la victoria por 2 - 0 cosechada en su estadio contra el Athletic Bilbao, añadiendo 3 puntos más a los 42 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Onces iniciales confirmados.
OSASUNA: Sergio Herrera; Valentin Rosier, Flavien Boyomo, Alejandro Catena, Abel Bretones; Jon Moncayola, Lucas Torro, Ruben Garcia, Aimar Oroz, Victor Munoz, Ante Budimir.
ESPANYOL: Marko Dmitrovic; Omar El Hilali, Clemens Riedel, Leandro Cabrera, Carlos Romero; Tyrhys Dolan, Urko Gonzalez de Zarate, Pol Lozano, Pere Milla; Edu Exposito, Kike Garcia.
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-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|31/08/2025
| LaLiga
| Espanyol
| 1-0
| Osasuna
|18/05/2025
| LaLiga
| Osasuna
| 2-0
| Espanyol
|14/12/2024
| LaLiga
| Espanyol
| 0-0
| Osasuna
|04/02/2023
| LaLiga
| Espanyol
| 1-1
| Osasuna
-Últimos Resultados del Osasuna.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|12/05/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 1-2
| Atlético
|08/05/2026
| LaLiga
| Levante
| 3-2
| Osasuna
|02/05/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 1-2
| Barcelona
|26/04/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 2-1
| Sevilla
|21/04/2026
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 1-0
| Osasuna
-Últimos Resultados del Espanyol.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|13/05/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 2-0
| Athletic Bilbao
|09/05/2026
| LaLiga
| Sevilla
| 2-1
| Espanyol
|03/05/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 0-2
| Real Madrid
|27/04/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 0-0
| Levante
|23/04/2026
| LaLiga
| Rayo
| 1-0
| Espanyol