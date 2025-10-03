Osasuna - Getafe, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Archivo - Osasuna - Getafe | Estadísticas previas y alineaciones confirmadas
Archivo - Osasuna - Getafe | Estadísticas previas y alineaciones confirmadas - EUROPA PRESS - Archivo
Europa Press Deportes
Publicado: viernes, 3 octubre 2025 16:00

Madrid, 3 de octubre de 2025.

El Osasuna, situado en la decimotercera posición de la tabla se enfrenta en la jornada 8 de LaLiga EA Sports en el Estadio El Sadar ante el Getafe este viernes a las 21:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 2 - 0 contra el Betis, sin poder sumar más puntos a los 7 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Getafe ocupa el octavo lugar, llega tras el empate a 1 cosechado en su estadio contra el Levante, añadiendo 1 punto más a los 11 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Barcelona 19 7
2 Champions Real Madrid 18 7
3 Champions Villarreal 16 7
4 Champions Elche 13 7
5 Europa League Atlético 12 7
6 Conference League Betis 12 7
8 Permanencia Getafe 11 7
13 Permanencia Osasuna 7 7
18 Descenso Real Sociedad 5 7
19 Descenso Mallorca 5 7
20 Descenso Girona 3 7

-Onces iniciales probables.
OSASUNA: Sergio Herrera; Valentin Rosier, Flavien Boyomo, Alejandro Catena, Juan Cruz, Abel Bretones; Moi Gomez, Lucas Torro, Jon Moncayola, Victor Munoz, Ante Budimir.
GETAFE: David Soria; Kiko, Juan Iglesias, Abdelkabir Abqar, Djene, Diego Rico; Mario Martin, Luis Milla, Mauro Arambarri; Alex Sancris, Borja Mayoral.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
16/03/2025 LaLiga Osasuna 1-2 Getafe
05/10/2024 LaLiga Getafe 1-1 Osasuna
21/01/2024 LaLiga Osasuna 3-2 Getafe
17/09/2023 LaLiga Getafe 3-2 Osasuna
28/05/2023 LaLiga Getafe 2-1 Osasuna

-Últimos Resultados del Osasuna.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
28/09/2025 LaLiga Betis 2-0 Osasuna
25/09/2025 LaLiga Osasuna 1-1 Elche
20/09/2025 LaLiga Villarreal 2-1 Osasuna
14/09/2025 LaLiga Osasuna 2-0 Rayo
31/08/2025 LaLiga Espanyol 1-0 Osasuna

-Últimos Resultados del Getafe.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
27/09/2025 LaLiga Getafe 1-1 Levante
24/09/2025 LaLiga Getafe 1-1 Alavés
21/09/2025 LaLiga Barcelona 3-0 Getafe
13/09/2025 LaLiga Getafe 2-0 Real Oviedo
29/08/2025 LaLiga Valencia 3-0 Getafe

Contador