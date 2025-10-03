Osasuna - Getafe, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Madrid, 3 de octubre de 2025.
El Osasuna, situado en la decimotercera posición de la tabla se enfrenta en la jornada 8 de LaLiga EA Sports en el Estadio El Sadar ante el Getafe este viernes a las 21:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 2 - 0 contra el Betis, sin poder sumar más puntos a los 7 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Getafe ocupa el octavo lugar, llega tras el empate a 1 cosechado en su estadio contra el Levante, añadiendo 1 punto más a los 11 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 19
| 7
|2
| Champions
| Real Madrid
| 18
| 7
|3
| Champions
| Villarreal
| 16
| 7
|4
| Champions
| Elche
| 13
| 7
|5
| Europa League
| Atlético
| 12
| 7
|6
| Conference League
| Betis
| 12
| 7
|8
| Permanencia
| Getafe
| 11
| 7
|13
| Permanencia
| Osasuna
| 7
| 7
|18
| Descenso
| Real Sociedad
| 5
| 7
|19
| Descenso
| Mallorca
| 5
| 7
|20
| Descenso
| Girona
| 3
| 7
-Onces iniciales probables.
OSASUNA: Sergio Herrera; Valentin Rosier, Flavien Boyomo, Alejandro Catena, Juan Cruz, Abel Bretones; Moi Gomez, Lucas Torro, Jon Moncayola, Victor Munoz, Ante Budimir.
GETAFE: David Soria; Kiko, Juan Iglesias, Abdelkabir Abqar, Djene, Diego Rico; Mario Martin, Luis Milla, Mauro Arambarri; Alex Sancris, Borja Mayoral.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|16/03/2025
| LaLiga
| Osasuna
| 1-2
| Getafe
|05/10/2024
| LaLiga
| Getafe
| 1-1
| Osasuna
|21/01/2024
| LaLiga
| Osasuna
| 3-2
| Getafe
|17/09/2023
| LaLiga
| Getafe
| 3-2
| Osasuna
|28/05/2023
| LaLiga
| Getafe
| 2-1
| Osasuna
-Últimos Resultados del Osasuna.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|28/09/2025
| LaLiga
| Betis
| 2-0
| Osasuna
|25/09/2025
| LaLiga
| Osasuna
| 1-1
| Elche
|20/09/2025
| LaLiga
| Villarreal
| 2-1
| Osasuna
|14/09/2025
| LaLiga
| Osasuna
| 2-0
| Rayo
|31/08/2025
| LaLiga
| Espanyol
| 1-0
| Osasuna
-Últimos Resultados del Getafe.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|27/09/2025
| LaLiga
| Getafe
| 1-1
| Levante
|24/09/2025
| LaLiga
| Getafe
| 1-1
| Alavés
|21/09/2025
| LaLiga
| Barcelona
| 3-0
| Getafe
|13/09/2025
| LaLiga
| Getafe
| 2-0
| Real Oviedo
|29/08/2025
| LaLiga
| Valencia
| 3-0
| Getafe