Osasuna - Getafe, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Madrid, 3 de octubre de 2025.

El Osasuna, situado en la decimotercera posición de la tabla se enfrenta en la jornada 8 de LaLiga EA Sports en el Estadio El Sadar ante el Getafe este viernes a las 21:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 2 - 0 contra el Betis, sin poder sumar más puntos a los 7 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Getafe ocupa el octavo lugar, llega tras el empate a 1 cosechado en su estadio contra el Levante, añadiendo 1 punto más a los 11 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

OSASUNA: Sergio Herrera; Flavien Boyomo, Alejandro Catena, Juan Cruz; Valentin Rosier, Jon Moncayola, Lucas Torro, Moi Gomez, Abel Bretones; Ante Budimir, Victor Munoz.

GETAFE: David Soria; Juan Iglesias, Domingos Duarte, Abdelkabir Abqar, Diego Rico; Kiko, Luis Milla, Mauro Arambarri, Mario Martin; Alex Sancris, Borja Mayoral.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 16/03/2025 LaLiga Osasuna 1-2 Getafe 05/10/2024 LaLiga Getafe 1-1 Osasuna 21/01/2024 LaLiga Osasuna 3-2 Getafe 17/09/2023 LaLiga Getafe 3-2 Osasuna 28/05/2023 LaLiga Getafe 2-1 Osasuna

-Últimos Resultados del Osasuna.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 28/09/2025 LaLiga Betis 2-0 Osasuna 25/09/2025 LaLiga Osasuna 1-1 Elche 20/09/2025 LaLiga Villarreal 2-1 Osasuna 14/09/2025 LaLiga Osasuna 2-0 Rayo 31/08/2025 LaLiga Espanyol 1-0 Osasuna

-Últimos Resultados del Getafe.