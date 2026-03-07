Osasuna - Mallorca, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Osasuna - Mallorca: resumen y estadísticas del partido de la jornada 27 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 7 de marzo de 2026.
El Osasuna, situado en la décima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 27 de LaLiga EA Sports en el Estadio El Sadar ante el Mallorca este sábado a las 14:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 1 - 0 contra el Valencia, sin poder sumar más puntos a los 33 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Mallorca ocupa el antepenúltimo lugar, llega tras la derrota por 0 - 1 cosechada en su estadio contra el Real Sociedad, sin poder sumar más puntos a los 24 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 64
| 26
|2
| Champions
| Real Madrid
| 63
| 27
|3
| Champions
| Atlético
| 51
| 26
|4
| Champions
| Villarreal
| 51
| 26
|5
| Europa League
| Betis
| 43
| 26
|6
| Conference League
| Celta
| 40
| 27
|10
| Permanencia
| Osasuna
| 33
| 26
|18
| Descenso
| Mallorca
| 24
| 26
|19
| Descenso
| Levante
| 21
| 26
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 17
| 26
-Onces iniciales probables.
OSASUNA: Sergio Herrera; Valentin Rosier, Alejandro Catena, Flavien Boyomo, Javi Galan; Jon Moncayola, Ruben Garcia, Victor Munoz, Lucas Torro, Aimar Oroz, Ante Budimir.
MALLORCA: Leo Roman; Pablo Maffeo, Martin Valjent, Johan Mojica, Antonio Raillo; Omar Mascarell, Pablo Torre, Sergi Darder, Jan Virgili, Samu, Vedat Muriqi.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|29/11/2025
| LaLiga
| Mallorca
| 2-2
| Osasuna
|10/02/2025
| LaLiga
| Mallorca
| 1-1
| Osasuna
|24/08/2024
| LaLiga
| Osasuna
| 1-0
| Mallorca
|14/05/2024
| LaLiga
| Osasuna
| 1-1
| Mallorca
|21/12/2023
| LaLiga
| Mallorca
| 3-2
| Osasuna
-Últimos Resultados del Osasuna.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|01/03/2026
| LaLiga
| Valencia
| 1-0
| Osasuna
|21/02/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 2-1
| Real Madrid
|13/02/2026
| LaLiga
| Elche
| 0-0
| Osasuna
|06/02/2026
| LaLiga
| Celta
| 1-2
| Osasuna
|31/01/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 2-2
| Villarreal
-Últimos Resultados del Mallorca.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|28/02/2026
| LaLiga
| Mallorca
| 0-1
| Real Sociedad
|22/02/2026
| LaLiga
| Celta
| 2-0
| Mallorca
|15/02/2026
| LaLiga
| Mallorca
| 1-2
| Betis
|07/02/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 3-0
| Mallorca
|02/02/2026
| LaLiga
| Mallorca
| 4-1
| Sevilla