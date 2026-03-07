Osasuna - Mallorca, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Osasuna - Mallorca: resumen y estadísticas del partido de la jornada 27 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 7 de marzo de 2026.

El Osasuna, situado en la décima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 27 de LaLiga EA Sports en el Estadio El Sadar ante el Mallorca este sábado a las 14:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 1 - 0 contra el Valencia, sin poder sumar más puntos a los 33 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Mallorca ocupa el antepenúltimo lugar, llega tras la derrota por 0 - 1 cosechada en su estadio contra el Real Sociedad, sin poder sumar más puntos a los 24 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

OSASUNA: Sergio Herrera; Valentin Rosier, Alejandro Catena, Jorge Herrando, Javi Galan; Jon Moncayola, Ruben Garcia, Victor Munoz, Lucas Torro, Aimar Oroz, Ante Budimir.

MALLORCA: Leo Roman; Pablo Maffeo, Martin Valjent, Johan Mojica, Antonio Raillo; Omar Mascarell, Mateo Joseph, Pablo Torre, Manu Morlanes, Samu, Vedat Muriqi.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 29/11/2025 LaLiga Mallorca 2-2 Osasuna 10/02/2025 LaLiga Mallorca 1-1 Osasuna 24/08/2024 LaLiga Osasuna 1-0 Mallorca 14/05/2024 LaLiga Osasuna 1-1 Mallorca 21/12/2023 LaLiga Mallorca 3-2 Osasuna

-Últimos Resultados del Osasuna.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 01/03/2026 LaLiga Valencia 1-0 Osasuna 21/02/2026 LaLiga Osasuna 2-1 Real Madrid 13/02/2026 LaLiga Elche 0-0 Osasuna 06/02/2026 LaLiga Celta 1-2 Osasuna 31/01/2026 LaLiga Osasuna 2-2 Villarreal

-Últimos Resultados del Mallorca.