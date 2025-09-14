Osasuna - Rayo Vallecano, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Madrid, 14 de septiembre de 2025.

El Osasuna, situado en la decimocuarta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 4 de LaLiga EA Sports en el Estadio El Sadar ante el Rayo este domingo a las 18:30 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 1 - 0 contra el Espanyol, sin poder sumar más puntos a los 3 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Rayo ocupa el duodécimo lugar, llega tras el empate a 1 cosechado en su estadio contra el Barcelona, añadiendo 1 punto más a los 4 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Real Madrid 12 4 2 Champions Athletic Bilbao 9 4 3 Champions Getafe 9 4 4 Champions Villarreal 7 4 5 Europa League Barcelona 7 3 6 Conference League Espanyol 7 3 12 Permanencia Rayo 4 3 14 Permanencia Osasuna 3 3 18 Descenso Mallorca 1 3 19 Descenso Levante 0 3 20 Descenso Girona 0 3

-Onces iniciales probables.

OSASUNA: Sergio Herrera; Flavien Boyomo, Alejandro Catena, Juan Cruz; Iker Benito, Lucas Torro, Jon Moncayola, Abel Bretones; Victor Munoz, Ante Budimir, Aimar Oroz.

RAYO VALLECANO: Augusto Batalla; Andrei Ratiu, Florian Lejeune, Luiz Felipe, Pep Chavarria; Pathe Ciss, Unai Lopez, Jorge de Frutos, Pedro Diaz, Alvaro Garcia, Isi Palazon.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 19/01/2025 LaLiga Osasuna 1-1 Rayo 16/09/2024 LaLiga Rayo 3-1 Osasuna 20/04/2024 LaLiga Rayo 2-1 Osasuna 15/12/2023 LaLiga Osasuna 1-0 Rayo 14/04/2023 LaLiga Rayo 2-1 Osasuna

-Últimos Resultados del Osasuna.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 31/08/2025 LaLiga Espanyol 1-0 Osasuna 24/08/2025 LaLiga Osasuna 1-0 Valencia 19/08/2025 LaLiga Real Madrid 1-0 Osasuna 24/05/2025 LaLiga Alavés 1-1 Osasuna 18/05/2025 LaLiga Osasuna 2-0 Espanyol

-Últimos Resultados del Rayo.