Osasuna - Rayo Vallecano, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Publicado: domingo, 14 septiembre 2025 13:30

Madrid, 14 de septiembre de 2025.

El Osasuna, situado en la decimocuarta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 4 de LaLiga EA Sports en el Estadio El Sadar ante el Rayo este domingo a las 18:30 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 1 - 0 contra el Espanyol, sin poder sumar más puntos a los 3 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Rayo ocupa el duodécimo lugar, llega tras el empate a 1 cosechado en su estadio contra el Barcelona, añadiendo 1 punto más a los 4 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Real Madrid 12 4
2 Champions Athletic Bilbao 9 4
3 Champions Getafe 9 4
4 Champions Villarreal 7 4
5 Europa League Barcelona 7 3
6 Conference League Espanyol 7 3
12 Permanencia Rayo 4 3
14 Permanencia Osasuna 3 3
18 Descenso Mallorca 1 3
19 Descenso Levante 0 3
20 Descenso Girona 0 3

-Onces iniciales probables.
OSASUNA: Sergio Herrera; Flavien Boyomo, Alejandro Catena, Juan Cruz; Iker Benito, Lucas Torro, Jon Moncayola, Abel Bretones; Victor Munoz, Ante Budimir, Aimar Oroz.
RAYO VALLECANO: Augusto Batalla; Andrei Ratiu, Florian Lejeune, Luiz Felipe, Pep Chavarria; Pathe Ciss, Unai Lopez, Jorge de Frutos, Pedro Diaz, Alvaro Garcia, Isi Palazon.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
19/01/2025 LaLiga Osasuna 1-1 Rayo
16/09/2024 LaLiga Rayo 3-1 Osasuna
20/04/2024 LaLiga Rayo 2-1 Osasuna
15/12/2023 LaLiga Osasuna 1-0 Rayo
14/04/2023 LaLiga Rayo 2-1 Osasuna

-Últimos Resultados del Osasuna.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
31/08/2025 LaLiga Espanyol 1-0 Osasuna
24/08/2025 LaLiga Osasuna 1-0 Valencia
19/08/2025 LaLiga Real Madrid 1-0 Osasuna
24/05/2025 LaLiga Alavés 1-1 Osasuna
18/05/2025 LaLiga Osasuna 2-0 Espanyol

-Últimos Resultados del Rayo.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
31/08/2025 LaLiga Rayo 1-1 Barcelona
25/08/2025 LaLiga Athletic Bilbao 1-0 Rayo
15/08/2025 LaLiga Girona 1-3 Rayo
24/05/2025 LaLiga Rayo 0-0 Mallorca
18/05/2025 LaLiga Celta 1-2 Rayo

