Osasuna - Sevilla, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Osasuna - Sevilla: resumen y estadísticas del partido de la jornada 32 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 26 de abril de 2026.

El Osasuna, situado en la décima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 32 de LaLiga EA Sports en el estadio Estadio El Sadar ante el Sevilla este domingo a las 18:30 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 1 - 0 contra el Athletic Bilbao, sin poder sumar más puntos a los 39 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Sevilla ocupa el antepenúltimo lugar, llega tras la derrota de 2 - 0 cosechada contra el Levante, sin poder sumar más puntos a los 34 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

OSASUNA: Sergio Herrera; Valentin Rosier, Flavien Boyomo, Alejandro Catena, Javi Galan; Jon Moncayola, Iker Munoz, Ruben Garcia, Aimar Oroz, Victor Munoz, Ante Budimir.

SEVILLA: Odysseas Vlachodimos; Andres Castrin, Jose Angel Carmona, Kike Salas, Gabriel Suazo; Lucien Agoume, Ruben Vargas, Djibril Sow, Oso; Neal Maupay, Isaac Romero.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 08/11/2025 LaLiga Sevilla 1-0 Osasuna 24/04/2025 LaLiga Osasuna 1-0 Sevilla 02/12/2024 LaLiga Sevilla 1-1 Osasuna 28/01/2024 LaLiga Sevilla 1-1 Osasuna 23/09/2023 LaLiga Osasuna 0-0 Sevilla

-Últimos Resultados del Osasuna.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 21/04/2026 LaLiga Athletic Bilbao 1-0 Osasuna 12/04/2026 LaLiga Osasuna 1-1 Betis 05/04/2026 LaLiga Alavés 2-2 Osasuna 21/03/2026 LaLiga Osasuna 1-0 Girona 15/03/2026 LaLiga Real Sociedad 3-1 Osasuna

-Últimos Resultados del Sevilla.