Oviedo - Athletic de Bilbao, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Oviedo - Athletic: resumen y estadísticas del partido de la jornada 24 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 15 de febrero de 2026.

El Oviedo, situado en la última posición de la tabla se enfrenta en la jornada 24 de LaLiga EA Sports en el Nuevo Carlos Tartiere ante el Athletic este domingo a las 14:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 1 - 0 en su estadio contra el Girona, añadiendo 3 puntos más a los 16 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Athletic ocupa el undécimo lugar, llega tras la victoria por 4 - 2 cosechada en su estadio contra el Levante, añadiendo 3 puntos más a los 28 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

OVIEDO: Aaron Escandell; Nacho Vidal, David Carmo, Javi Lopez, Eric Bailly; Kwasi Sibo, Haissem Hassan, Santiago Colombatto, Ilyas Chaira; Alberto Reina, Federico Vinas.

ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Aitor Paredes, Aymeric Laporte, Andoni Gorosabel, Yuri Berchiche; Mikel Jauregizar, Inigo Ruiz de Galarreta, Oihan Sancet, Nico Serrano, Inaki Williams, Gorka Guruzeta.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 09/11/2025 LaLiga Athletic Bilbao 1-0 Real Oviedo

-Últimos Resultados del Oviedo.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 31/01/2026 LaLiga Real Oviedo 1-0 Girona 25/01/2026 LaLiga Barcelona 3-0 Real Oviedo 17/01/2026 LaLiga Osasuna 3-2 Real Oviedo 10/01/2026 LaLiga Real Oviedo 1-1 Betis 04/01/2026 LaLiga Alavés 1-1 Real Oviedo

-Últimos Resultados del Athletic.