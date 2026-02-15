Oviedo - Athletic de Bilbao, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Oviedo - Athletic: resumen y estadísticas del partido de la jornada 24 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 15 de febrero de 2026.
###WidgetCompleto###
El Oviedo, situado en la última posición de la tabla se enfrenta en la jornada 24 de LaLiga EA Sports en el Nuevo Carlos Tartiere ante el Athletic este domingo a las 14:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 1 - 0 en su estadio contra el Girona, añadiendo 3 puntos más a los 16 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Athletic ocupa el undécimo lugar, llega tras la victoria por 4 - 2 cosechada en su estadio contra el Levante, añadiendo 3 puntos más a los 28 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Onces iniciales confirmados.
OVIEDO: Aaron Escandell; Nacho Vidal, David Carmo, Javi Lopez, Eric Bailly; Kwasi Sibo, Haissem Hassan, Santiago Colombatto, Ilyas Chaira; Alberto Reina, Federico Vinas.
ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Aitor Paredes, Aymeric Laporte, Andoni Gorosabel, Yuri Berchiche; Mikel Jauregizar, Inigo Ruiz de Galarreta, Oihan Sancet, Nico Serrano, Inaki Williams, Gorka Guruzeta.
###WidgetComentarios###
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|09/11/2025
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 1-0
| Real Oviedo
-Últimos Resultados del Oviedo.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|31/01/2026
| LaLiga
| Real Oviedo
| 1-0
| Girona
|25/01/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 3-0
| Real Oviedo
|17/01/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 3-2
| Real Oviedo
|10/01/2026
| LaLiga
| Real Oviedo
| 1-1
| Betis
|04/01/2026
| LaLiga
| Alavés
| 1-1
| Real Oviedo
-Últimos Resultados del Athletic.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|08/02/2026
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 4-2
| Levante
|01/02/2026
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 1-1
| Real Sociedad
|28/01/2026
| Champions
| Athletic Bilbao
| 2-3
| Sporting CP
|24/01/2026
| LaLiga
| Sevilla
| 2-1
| Athletic Bilbao
|21/01/2026
| Champions
| Atalanta
| 2-3
| Athletic Bilbao