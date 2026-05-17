Oviedo - Deportivo Alavés, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Oviedo - Deportivo Alavés: resumen y estadísticas del partido de la jornada 37 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 17 de mayo de 2026.
El Oviedo, situado en la última posición de la tabla se enfrenta en la jornada 37 de LaLiga EA Sports en el Nuevo Carlos Tartiere ante el Deportivo Alavés este domingo a las 19:00, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 2 - 0 contra el Real Madrid, sin poder sumar más puntos a los 29 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Deportivo Alavés ocupa el decimosexto lugar, llega tras la victoria por 1 - 0 cosechada en su estadio contra el Barcelona, añadiendo 3 puntos más a los 40 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 91
| 36
|2
| Champions
| Real Madrid
| 80
| 36
|3
| Champions
| Villarreal
| 69
| 36
|4
| Champions
| Atlético
| 66
| 36
|5
| Champions
| Betis
| 57
| 36
|6
| Europa League
| Celta
| 50
| 36
|7
| Conference League
| Getafe
| 48
| 36
|16
| Permanencia
| Alavés
| 40
| 36
|18
| Descenso
| Mallorca
| 39
| 36
|19
| Descenso
| Levante
| 39
| 36
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 29
| 36
-Onces iniciales probables.
OVIEDO: Aaron Escandell; Nacho Vidal, Eric Bailly, David Costas, Rahim Alhassane; Ilyas Chaira, Thiago Fernandez, Alberto Reina, Santiago Colombatto, Nicolas Fonseca, Federico Vinas.
DEPORTIVO ALAVÉS: Antonio Sivera; Angel Perez, Ville Koski, Nahuel Tenaglia, Victor Parada, Abderrahman Rebbach; Jon Guridi, Antonio Blanco, Denis Suarez; Antonio Martinez, Ibrahim Diabate.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|04/01/2026
| LaLiga
| Alavés
| 1-1
| Real Oviedo
|13/01/2023
| LaLiga2
| Real Oviedo
| 1-0
| Alavés
-Últimos Resultados del Oviedo.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|14/05/2026
| LaLiga
| Real Madrid
| 2-0
| Real Oviedo
|10/05/2026
| LaLiga
| Real Oviedo
| 0-0
| Getafe
|03/05/2026
| LaLiga
| Betis
| 3-0
| Real Oviedo
|26/04/2026
| LaLiga
| Real Oviedo
| 1-2
| Elche
|23/04/2026
| LaLiga
| Real Oviedo
| 1-1
| Villarreal
-Últimos Resultados del Deportivo Alavés.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|13/05/2026
| LaLiga
| Alavés
| 1-0
| Barcelona
|09/05/2026
| LaLiga
| Elche
| 1-1
| Alavés
|02/05/2026
| LaLiga
| Alavés
| 2-4
| Athletic Bilbao
|25/04/2026
| LaLiga
| Alavés
| 2-1
| Mallorca
|21/04/2026
| LaLiga
| Real Madrid
| 2-1
| Alavés