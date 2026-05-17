Oviedo - Deportivo Alavés, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Oviedo - Deportivo Alavés: resumen y estadísticas del partido de la jornada 37 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 17 de mayo de 2026.

El Oviedo, situado en la última posición de la tabla se enfrenta en la jornada 37 de LaLiga EA Sports en el Nuevo Carlos Tartiere ante el Deportivo Alavés este domingo a las 19:00, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 2 - 0 contra el Real Madrid, sin poder sumar más puntos a los 29 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Deportivo Alavés ocupa el decimosexto lugar, llega tras la victoria por 1 - 0 cosechada en su estadio contra el Barcelona, añadiendo 3 puntos más a los 40 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 91 36 2 Champions Real Madrid 80 36 3 Champions Villarreal 69 36 4 Champions Atlético 66 36 5 Champions Betis 57 36 6 Europa League Celta 50 36 7 Conference League Getafe 48 36 16 Permanencia Alavés 40 36 18 Descenso Mallorca 39 36 19 Descenso Levante 39 36 20 Descenso Real Oviedo 29 36

-Onces iniciales probables.

OVIEDO: Aaron Escandell; Nacho Vidal, Eric Bailly, David Costas, Rahim Alhassane; Ilyas Chaira, Thiago Fernandez, Alberto Reina, Santiago Colombatto, Nicolas Fonseca, Federico Vinas.

DEPORTIVO ALAVÉS: Antonio Sivera; Angel Perez, Ville Koski, Nahuel Tenaglia, Victor Parada, Abderrahman Rebbach; Jon Guridi, Antonio Blanco, Denis Suarez; Antonio Martinez, Ibrahim Diabate.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 04/01/2026 LaLiga Alavés 1-1 Real Oviedo 13/01/2023 LaLiga2 Real Oviedo 1-0 Alavés

-Últimos Resultados del Oviedo.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 14/05/2026 LaLiga Real Madrid 2-0 Real Oviedo 10/05/2026 LaLiga Real Oviedo 0-0 Getafe 03/05/2026 LaLiga Betis 3-0 Real Oviedo 26/04/2026 LaLiga Real Oviedo 1-2 Elche 23/04/2026 LaLiga Real Oviedo 1-1 Villarreal

-Últimos Resultados del Deportivo Alavés.