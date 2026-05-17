Oviedo - Deportivo Alavés, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Oviedo - Deportivo Alavés: resumen y estadísticas del partido de la jornada 37 de LaLiga EA Sports
Onces Iniciales confirmados: Oviedo - Deportivo Alavés: resumen y estadísticas del partido de la jornada 37 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: domingo, 17 mayo 2026 18:16
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Madrid, 17 de mayo de 2026.

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El Oviedo, situado en la última posición de la tabla se enfrenta en la jornada 37 de LaLiga EA Sports en el estadio Nuevo Carlos Tartiere ante el Deportivo Alavés este domingo a las 19:00, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 2 - 0 contra el Real Madrid, sin poder sumar más puntos a los 29 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Deportivo Alavés ocupa el decimosexto lugar, llega tras la victoria por 1 - 0 cosechada en su estadio contra el Barcelona, añadiendo 3 puntos más a los 40 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.
OVIEDO: Horatiu Moldovan; Lucas Ahijado, David Costas, Dani Calvo, Javi Lopez; Alberto Reina, Haissem Hassan, Santi Cazorla, Santiago Colombatto, Nicolas Fonseca, Federico Vinas.
DEPORTIVO ALAVÉS: Antonio Sivera; Angel Perez, Nahuel Tenaglia, Ville Koski, Victor Parada; Denis Suarez, Antonio Blanco, Jon Guridi, Abderrahman Rebbach; Ibrahim Diabate, Antonio Martinez.

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-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
04/01/2026 LaLiga Alavés 1-1 Real Oviedo
13/01/2023 LaLiga2 Real Oviedo 1-0 Alavés

-Últimos Resultados del Oviedo.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
14/05/2026 LaLiga Real Madrid 2-0 Real Oviedo
10/05/2026 LaLiga Real Oviedo 0-0 Getafe
03/05/2026 LaLiga Betis 3-0 Real Oviedo
26/04/2026 LaLiga Real Oviedo 1-2 Elche
23/04/2026 LaLiga Real Oviedo 1-1 Villarreal

-Últimos Resultados del Deportivo Alavés.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
13/05/2026 LaLiga Alavés 1-0 Barcelona
09/05/2026 LaLiga Elche 1-1 Alavés
02/05/2026 LaLiga Alavés 2-4 Athletic Bilbao
25/04/2026 LaLiga Alavés 2-1 Mallorca
21/04/2026 LaLiga Real Madrid 2-1 Alavés

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